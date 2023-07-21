В Сенс Банк ввели временную администрацию

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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«Сегодня, согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических, в АО „Сенс Банк“ была введена временная администрация. Команда Фонда уже работает в банке и осуществляет все мероприятия в пределах полномочий, определенных законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисы банка для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах доступно в пределах привычных лимитов, без дополнительных ограничений. Также без ограничений принимаются платежи юридических лиц.

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В Фонде напомнили, что ввиду того, что Сенс Банк входит в перечень системно важных банков, Национальный банк направил в Кабинет министров предложение по участию государства в выводе банка с рынка.

После принятия правительством решения об участии государства в выводе банка с рынка, временная администрация продлится не более двух дней. После продажи акций Сенс Банка Министерству финансов, собственником финучреждения станет государство.

Напомним

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

Сообщалось, что временную администрацию Сенс Банка возглавит Виктория Степанец.