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21 июля 2023, 12:29 Читати українською

В Сенс Банк ввели временную администрацию

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк (ранее Альфа-банк). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В пятницу, 21 июля, Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в Сенс Банк (ранее Альфа-банк).
Фото: sensebank.com.ua

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«Сегодня, согласно решению исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических, в АО „Сенс Банк“ была введена временная администрация. Команда Фонда уже работает в банке и осуществляет все мероприятия в пределах полномочий, определенных законодательством», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сервисы банка для физических лиц работают в обычном режиме. В частности, осуществление платежей и получение средств в банкоматах доступно в пределах привычных лимитов, без дополнительных ограничений. Также без ограничений принимаются платежи юридических лиц.

Читайте также: В Фонде гарантирования объяснили, что будет со средствами клиентов Сенс Банка после начала его национализации

В Фонде напомнили, что ввиду того, что Сенс Банк входит в перечень системно важных банков, Национальный банк направил в Кабинет министров предложение по участию государства в выводе банка с рынка.

После принятия правительством решения об участии государства в выводе банка с рынка, временная администрация продлится не более двух дней. После продажи акций Сенс Банка Министерству финансов, собственником финучреждения станет государство.

Напомним

Вчера, 20 июля, правление НБУ приняло решение вывести с рынка Сенс Банк российских миллиардеров Михаила Фридмана и Петра Авена. Правление также обратилось в Кабинет Министров с просьбой национализации банка.

Сообщалось, что временную администрацию Сенс Банка возглавит Виктория Степанец.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+74
Три літри
Три літри
21 июля 2023, 12:59
#
Тепер пан Кверті може відкривати там рахунок 😏
+
+30
kingcity
kingcity
21 июля 2023, 13:11
#
Нє-а, ненависть до Сенс-а у нього на генетичному рівні :))
+
+30
AlexZerg
AlexZerg
21 июля 2023, 13:16
#
Може державний Сенс такий дасть йому…кредит…і гештальт закриє))
+
0
kingcity
kingcity
21 июля 2023, 13:10
#
Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк за 1 грн

https://finance.liga.net/ua/bank/novosti/kabmin-reshil-natsionalizirovat-sens-bank-za-1-grn
+
0
Moettke
Moettke
21 июля 2023, 13:59
#
А что вообще происходит с должниками в таких случаях обычно?
+
0
Три літри
Три літри
21 июля 2023, 14:12
#
Банк продолжает работать
+
0
Moettke
Moettke
21 июля 2023, 14:15
#
То выводят с рынка, то владелец меняется, хрен поймёшь. Вот же привязались к банку
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