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14 июля 2023, 20:01 Читати українською

Главное за неделю: «Зерновая сделка», рынок недвижимости и как сдать не новую валюту

Роджер Вер: как торговец взрывчаткой стал Биткоин-Иисус.

Роджер Вер оценил потенциал биткоина еще в самом начале его существования. Однако ограничиваться покупкой крипт он не планировал и стал одним из первых в мире инвесторов в криптовалютные стартапы, за что получил прозвище «Биткоин-Иисус». «Минфин» рассказывает о самом известном анархисте в криптовалютном мире, его инвестициях и необычном жизненном пути.

Совет изменил правила работы кредитных союзов (обновлено)

Верховная рада приняла закон «О кредитных союзах». Документ расширяет перечень предоставляемых союзами услуг, совершенствует систему управления союзами, устанавливает требования к структуре капитала.

Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить «зерновое соглашение». Кремль это отрицает

Президент Турции Таип Эрдоган заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о продлении «зернового соглашения», разрешающего экспорт украинского зерна из черноморских портов. Пресссекретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что никаких заявлений, касающихся продления «зернового соглашения», с российской стороны не было.

В Украине Рождество будут праздновать 25 декабря: Рада изменила даты трех государственных праздников

Верховная Рада поддержала в целом законопроект № 9431 о внесении изменений в Кодекс законов о труде, предусматривающих изменение дат трех праздничных дней — Рождества Христова, Дня украинской государственности и Дня защитников и защитниц Украины.

До 50% комиссий за старые купюры и отказ их принимать: как сдать не новую банкноту

Проблемы с приемом иностранной валюты сохраняются: одни жалуются на нежелание банков и обменок принимать старые и изношенные банкноты. Другие — на то, что некрасивые купюры им пытаются подсунуть при выплате денежных переводов и снятии депозитов. Минфин выяснил, как изменились условия валютообмена, какие банки принимают инвалюту на инкассо, и какие комиссии взимают за эту услугу.

Лучший отзыв июня: Как Сенс Банк заблокировал счет из-за «неудобной» валюты

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В июне им стала клиентка Сенс Банка под ником WladimirSM. Она рассказала, как осуществила SWIFT-перевод швейцарских франков на счет в Сенс Банке и упустила возможность пользоваться своими средствами. Ее опыт может быть полезен другим читателям «Минфина».

Инвестиция в месяц для владельцев до $10 тыс: держать в валюте или перевести в гривну

Последние несколько месяцев гривна постепенно укрепляла свои позиции, а депозитные ставки по вкладам в нацвалюте уверенно росли. Поэтому многие владельцы валютных накоплений задумываются о том, чтобы конвертировать свои доллары в гривну и разместить ее на депозит. Рассмотрим возможные варианты более подробно и расскажем, какие заработки предлагают частным клиентам банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн.

В НБУ признали, что банки украшают ситуацию о своем реальном состоянии

Есть ли шанс у Приватбанка вернуть выведенные активы, когда национализируют Сенс Банк и как банки выполняют рекомендации НБУ по обмену изношенной валюты, рассказала первая заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

НБУ прокомментировал уровень инфляции в июне этого года

В июне 2023 года потребительская инфляция в годовом измерении (р/с) и дальше замедлялась — до 12,8% с 15,3% в мае. В месячном исчислении цены выросли на 0,8%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной службой статистики Украины. Национальный банк дал свой комментарий.

Изменения в выплатах для ВПЛ: кто потеряет помощь от государства

11 июля Кабинет министров принял постановление «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц», вносящее изменения в порядок назначения выплат на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Цены на жилье в Польше притормозили: стоит ли покупать жилье сейчас

В 2022 году украинцы купили в Польше 45% всех приобретенных иностранцами квартир. Минфин разбирался, стоит ли сейчас воспользоваться снижением цен на квадраты в этой стране для приобретения недвижимости, какие варианты предлагает рынок, и как с ограниченным бюджетом стать владельцем польской недвижимости.

Что в Европе говорят о будущем Украины и когда в нее начнут инвестировать (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экономическом будущем Украины и кто в Европе готов инвестировать в нее.

Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В частности, в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

Топ-20 секторов экономики, которые будут быстрее расти следующие 10 лет

Планируя будущее Украины и определяя инвестиционные возможности, следует учитывать мировые тенденции. Соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин опубликовал топ-20 рынков и секторов глобальной экономики, которые будут быстрее расти в этом десятилетии.

«Минфин» добавил в свой консервативный портфель любимую компанию Баффета

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета продолжает наращивать свое участие в нефтяной компании Occidental Petroleum (OXY). В мае-июне фонд снова докупал ее акции и уже владеет 25-процентной долей. Нефтяные компании оставались любимцами фонда и в прошлом году. Обезьянять стратегию «Оракула из Омахи» решил и «Минфин», и уже добавил акции OXY в свой консервативный портфель.

В Украине начали строить завод по производству беспилотников Bayraktar

Турецкая компания Baykar начала в Украине строительство завода по производству дронов Bayraktar. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин в эфире единого телемарафона.

Терминалы ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000: банк объяснил причину

Терминалы банка ПУМБ не принимают купюры номиналом 500 и 1000 грн. С такой проблемой столкнулся клиент банка, оставивший комментарий в разделе «Отзывы» на странице банка на «Минфине». Представители банка объяснили причину.

Рынок недвижимости: где сейчас жилье покупают больше всего и сколько за него платят

Инвестировать деньги в недвижимость все еще один из самых популярных способов сохранения средств среди украинцев, хотя полномасштабная война внесла свои коррективы. На какие квартиры следует обращать внимание и как отличается цена в регионах, рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксана Остапчук.

Источник: Минфин
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