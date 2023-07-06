Threads Цукерберга банит украинцев за посты о войне

6 июля 2023 года запустилась социальная сеть-конкурент Twitter от Meta под названием Threads. Украинские пользователи уже столкнулись с тем, что постить контент о войне и российской агрессии в этой сети нужно осторожно. Об этом пишет Ain.ua.

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Какие правила работы Threads

Общие правила, регулирующие работу Threads, размещены в Instagram Help Center, что не удивительно, учитывая интеграцию новой сети из Instagram.

Так же не удивительно, что типы запрещенного в Threads контента определяются правилами, уже давно работающими для Instagram: Instagram Community Guidelines .

Весь контент, который пользователь загружает в эту сеть, должен им соответствовать, в частности, но не ограничиваясь такими запретами:

можно поститься только видео или текст, которые либо принадлежат пользователю, либо на которые у него есть права;

нельзя постить изображение обнаженного тела (в частности, изображение секса, гениталий и задницы);

могут быть применены ограничения и на частично или полностью обнаженные фото детей, постящихся их родители;

нельзя спамить, устраивать гивевеи за ругательства, комментарии или подписки;

нельзя поститься поддержку терроризма, организованной преступности или ненавидящим группам;

нельзя поститься угрозы и «язык ненависти»: «Никогда не ОК поощрять насилие или атаковать кого-то, основываясь на их расе, этносе, национальном происхождении, полу, гендере, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, религии, инвалидности или болезнях» говорится в правилах.

Жалобы украинских пользователей

Украинские пользователи часто используют соцсети для того, чтобы проводить информационные кампании, развенчивать российскую пропаганду, сообщать иностранную аудиторию о военных преступлениях россиян в Украине.

Так что здесь (как и в других сетях) придется быть осторожнее в формулировках. ведь алгоритмы Threads (как и Instagram) не позволят украинским пользователям обзывать россиян и желать им невзгод из-за такого пустяка, как ракеты или шары, которые россияне посылают им на головы.

Интересно, что в какой-то момент Facebook почти разрешил украинцам то, что по его стандартам считается языком ненависти, но этот эксперимент очевидно не удался. К тому же Facebook и Instagram-алгоритмы блокировали не только «язык ненависти» по отношению к россиянам, но даже фото их военных преступлений или хэштеги, рассказывающие об этих преступлениях.