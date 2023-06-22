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22 июня 2023, 18:35 Читати українською

Visa и MasterCard планируют поднять стоимость услуг во время войны. Бизнес обратился к власти

Ассоциация ритейлеров Украины в очередной раз обращается к власти, международным платежным системам MasterCаrd и VISA, а также украинским банкам с просьбой не повышать ставки интерчейндж (эквайринга) до конца действия военного положения. Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Ассоциация ритейлеров Украины в очередной раз обращается к власти, международным платежным системам MasterCаrd и VISA, а также украинским банкам с просьбой не повышать ставки интерчейндж (эквайринга) до конца действия военного положения.
Фото: freepik.com

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«Ассоциация ритейлеров Украины еще раз обращается к власти, международным платежным системам MasterCаrd и VISA, а также к украинским банкам с просьбой не повышать ставки интерчейндж (эквайринга) до конца действия военного положения», — говорится в заявлении.

По информации RAU, согласно сообщениям от поступающих в бизнес финансовых учреждений, с 1 июля 2023 года ставка интерчейндж повысится до 0,9%. Соответственно, вырастет и комиссия за эквайринг, которую оплачивает бизнес за каждую безналичную операцию банкам и платежным системам.

В ассоциации подчеркивают, что текущая экономическая ситуация не способствует тому, чтобы предприниматели закладывали повышенные размеры интерчейнджа и комиссии за эквайринг в собственные расходы.

«Украинский бизнес считает, что текущий уровень ставки интерчейндж на уровне 0,7% экономически обоснованным и компромиссным для всех сторон. Это позволяет ритейлерам не увеличивать свои расходы и сдерживать рост цен, а банкам и платежным системам зарабатывать на предоставленных услугах по эквайрингу», — подчеркнули в RAU.

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Кроме того, украинские ритейлеры просят — не применять условия Меморандума между платежными системами и Национальным банком, подписанным в июле 2021 года, до окончания военного положения. Этот документ предусматривал график изменения ставки интерчейнджа до июля 2023 года.

В RAU отметили, что меморандум, к которому сегодня апеллируют международные платежные системы, был подписан в условиях мирного времени. Он не учитывал обстоятельств, в которых украинцы и бизнес находятся уже второй год полномасштабной войны. Следовательно, вопрос возобновления действия Меморандума и предусмотренного графика должен происходить не раньше отмены в стране военного положения.

«В условиях войны непонятна такая позиция глобального бизнеса, доли которого в Украине составляют около 99,4% рынка (45,5% Visa Inc. и 53,9% MasterCard Inc. соответственно), при этом эти компании почти не пострадали под время войны, поскольку являются глобальными игроками, в частности чистая прибыль Visa Inc. за 2022 год составляет $14,96 млрд, а чистая прибыль MasterCard Inc. — $9,93 млрд», — говорится в сообщении.

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Также украинские ритейлеры просят Офис Президента Украины, Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины вмешаться в ситуацию. Ведь уже долгое время ее не удается урегулировать рыночными методами.

«Рынок платежных услуг является монополизированным двумя платежными системами, поэтому для украинских предпринимателей нет никакой альтернативы для поиска других компаний, которые обеспечили бы предоставление этих услуг», — отметили ритейлеры.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
youknow
youknow
22 июня 2023, 18:47
#
Тому що спот курс USD/UAH:CUR Х-КУРС долар-гривня, вже давно 36.9500
Враховують ризики
+
0
matroskin
matroskin
22 июня 2023, 19:42
#
Таке враження наче «Асоціація рітейлерів України» це торговці шаурмою.
Ще хай в сільську раду напишуть скаргу, що в Apple телефони дорогі.
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