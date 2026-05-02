НБУ стимулирует кредитование: новые правила высвободят 750 млн грн

Национальный банк вводит очередные меры по расширению банковского кредитования в условиях военного положения. Соответствующие изменения, утвержденные постановлением № 48, вступают в силу сегодня, 2 мая. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось для банков и заемщиков?

Соответствующие изменения предполагают:

смягчение условий прекращения признания дефолта должника — физического лица или частного предпринимателя по реструктуризированному долгу;

снижение значений коэффициентов вероятности дефолта должников — физических лиц по ипотечным кредитам, а также должников-банков, являющихся резидентами, и контрагентов по средствам, размещенным в других банках-резидентах, основываясь на актуализированных расчетах обновленных статистических данных;

право банков применять ниже средних значений коэффициентов вероятности дефолта контрагентов по безотзывным финансовым обязательствам, основываясь на согласованных Национальным банком внутрибанковских положениях по оценке кредитов.

Экономический эффект

По оценкам НБУ, эти шаги позволят снизить общий размер кредитного риска в системе примерно на 750 млн грн. Высвободившийся капитал банки могут использовать для дальнейшего наращивания кредитования.

Также, учитывая пожелания банковского сообщества, НБУ продлил сроки введения отдельных технических норм по управлению проблемными активами и обновлению внутренних регламентов.

Контекст: возобновление кредитования

Нацбанк отметил, что эти меры являются частью Стратегии развития кредитования, которую НБУ реализует с 2024 года. Результаты уже заметны: