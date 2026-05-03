YouTube станет одной из ключевых платформ для просмотра контента на чемпионате мира по футболу 2026 года. Соответствующее соглашение компания заключила с Международной федерацией футбола (ФИФА), открыв новые возможности для болельщиков, медиапартнеров и контент-криэйторов. Об этом сообщает пресс-служба YouTube.
YouTube и ФИФА объявили о партнерстве к ЧМ-2026: часть матчей покажут на платформе
Новый формат просмотра турнира
Партнерство подразумевает более интерактивный опыт для поклонников: контент от официальных вещателей и криэйторов будет доступен в одном месте. Кроме того, пользователи смогут следить за турниром по разным ракурсам — от трансляций до закулисных материалов.
В ФИФА отмечают, что это позволит расширить аудиторию и сделать турнир более доступным и разнообразным.
Архив матчей и легендарные моменты
ФИФА также откроет доступ к своему цифровому архиву на YouTube:
- полные записи матчей прошедших турниров;
- исторические моменты мирового футбола;
- эксклюзивные материалы перед стартом соревнований.
Новые возможности для медиа
Медиапартнеры получат расширенные инструменты:
- публикация расширенных хайлайтов и закулисного контента;
- создание коротких видео (Shorts) и видео по требованию;
- монетизации контента на платформе.
Впервые в истории турнира они смогут:
- сдерживать первые 10 минут каждого матча;
- показывать отдельные матчи полностью на своих YouTube каналах.
Роль криэйторов
YouTube-криейторы получат расширенный доступ к турниру:
- будут создавать аналитику, истории и закулисный контент;
- будут освещать события с новых, более «человеческих» и неформальных ракурсов;
- будут участвовать в продвижении турнира еще до начала.
Напомним
23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны — Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки. Впервые в чемпионате мира будут участвовать 48 команд вместо 32.
Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут играть по 6 матчей.
