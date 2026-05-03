3 мая 2026, 12:05 Читати українською

YouTube и ФИФА объявили о партнерстве к ЧМ-2026: часть матчей покажут на платформе

YouTube станет одной из ключевых платформ для просмотра контента на чемпионате мира по футболу 2026 года. Соответствующее соглашение компания заключила с Международной федерацией футбола (ФИФА), открыв новые возможности для болельщиков, медиапартнеров и контент-криэйторов. Об этом сообщает пресс-служба YouTube.

Новый формат просмотра турнира

Партнерство подразумевает более интерактивный опыт для поклонников: контент от официальных вещателей и криэйторов будет доступен в одном месте. Кроме того, пользователи смогут следить за турниром по разным ракурсам — от трансляций до закулисных материалов.

В ФИФА отмечают, что это позволит расширить аудиторию и сделать турнир более доступным и разнообразным.

Архив матчей и легендарные моменты

ФИФА также откроет доступ к своему цифровому архиву на YouTube:

  • полные записи матчей прошедших турниров;
  • исторические моменты мирового футбола;
  • эксклюзивные материалы перед стартом соревнований.

Новые возможности для медиа

Медиапартнеры получат расширенные инструменты:

  • публикация расширенных хайлайтов и закулисного контента;
  • создание коротких видео (Shorts) и видео по требованию;
  • монетизации контента на платформе.

Впервые в истории турнира они смогут:

  • сдерживать первые 10 минут каждого матча;
  • показывать отдельные матчи полностью на своих YouTube каналах.

Роль криэйторов

YouTube-криейторы получат расширенный доступ к турниру:

  • будут создавать аналитику, истории и закулисный контент;
  • будут освещать события с новых, более «человеческих» и неформальных ракурсов;
  • будут участвовать в продвижении турнира еще до начала.

Напомним

23-й чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Хозяевами турнира впервые стали одновременно 3 страны — Канада, Мексика и Соединенные Штаты Америки. Впервые в чемпионате мира будут участвовать 48 команд вместо 32.

Соревнования будут проходить в формате 12 групп по 4 команды. В плей-офф будут выходить по две сборные и 8 лучших сборных по рейтингу третьих мест. Каждый день в среднем будут играть по 6 матчей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
