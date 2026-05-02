Правительство планирует продать Сенс Банк до конца 2026 года

Правительство Украины планирует уже в июне завершить отбор советника по продаже национализированного Сенс Банка и перейти к активной фазе приватизации. Цель — продать актив до конца 2026 года. Об этом сообщил собеседник Forbes Ukraine в Кабмине на условиях анонимности, поскольку официальное объявление ожидается в ближайшие дни.

Отбор советника

По словам источника, правительство готово избавиться от этого актива как можно быстрее. В июне ожидается завершение конкурса по отбору международного советника, сопровождающего продажу. Министерство финансов принимает заявки от потенциальных участников до 15 июня.

Пока точную стоимость банка оценить сложно. «Именно для этого и нужен профессиональный советник», — объяснил собеседник.

В то же время источники в Национальном банке и Министерстве финансов отмечают, что детального обсуждения этих планов с правительством или командой премьер-министра Юлии Свириденко пока не было.

Напомним

До 2023 года среди ключевых собственников банка (ранее Альфа-Банк Украина) были российские бизнесмены Михаил Фридман и Петр Авен, против которых Украина и ЕС ввели санкции. Под ограничениями СНБО также оказались компании ABH Holdings SA и ABH Ukraine Limited, по которым они владели банком.

29 мая 2023 года Верховная Рада Украины разрешила национализацию банков подсанкционных собственников, а уже 22 июля государство в лице Минфина стало 100% собственником Сенс Банка.

«Минфин» писал, что в октябре 2025 года Кабмин принял решение о начале подготовки к продаже пакетов акций, принадлежащих государству в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк».