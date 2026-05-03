ИИ-актеры и сценарии, написанные искусственным интеллектом, не смогут претендовать на «Оскар»

Организаторы премии «Оскар» объявили о новых правилах, которые определяют: актерская игра и написание сценариев должны быть выполнены людьми, а не искусственным интеллектом, чтобы соответствовать требованиям самой престижной награды киноиндустрии. Об этом сообщает Reuters

Изменения, внедренные Академией кинематографических искусств и наук, вступят в силу уже на следующей церемонии, которая запланирована на март 2027 года.

Появление генеративного ИИ вызвало беспокойство в кино- и телебизнесе, поскольку работники индустрии опасаются, что студии будут использовать такие технологии для замены людей и сокращения затрат.

Дополнительный резонанс повлекло за собой появление в прошлом году «актрисы», созданной ИИ — Тилли Норвуд, а также заявления ее продюсеров об интересе со стороны студий. Это вызвало волну критики, в частности, со стороны профсоюза актеров SAG-AFTRA.

Согласно новым правилам, режиссеры могут использовать инструменты ИИ, однако «синтетические» актеры, такие как Тилли Норвуд, не будут иметь права на участие в отборе. Также сценарии должны быть написаны людьми, чтобы быть допущены к конкурсу.

В Академии добавили, что оставляют за собой право требовать дополнительную информацию, чтобы подтвердить, что эти работы созданы людьми.