Рынок еще не ощутил полного влияния: гендиректор Exxon Mobil ожидает роста цен на нефть из-за войны в Иране

Генеральный директор Exxon Mobil Даррен Вудс предупредил, что мировой рынок до сих пор не в полной мере осознал масштаб беспрецедентного дефицита энергоресурсов, вызванного войной в Иране и блокадой Ормузского пролива. Об этом сообщает CNBC.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Почему цены на нефть не выросли еще больше

По словам Вудса, в первый месяц конфликта ситуацию частично сгладили:

большое количество танкеров, уже находившихся в пути;

использование стратегических нефтяных резервов;

сокращение коммерческих запасов.

Однако эти ресурсы не бесконечны. По мере их исчерпания, если пролив будет оставаться закрытым, цены на нефть начнут расти.

«Очевидно, что рынок еще не увидел полного эффекта беспрецедентных перебоев в глобальных поставках нефти и газа», — отметил Вудс.

Волатильность

Во время войны цены на нефть остаются нестабильными: они растут на фоне рисков эскалации и падают на новости о возможном перемирии.

В пятницу, 1 мая, американская нефть WTI стоила около $101 за баррель, эталонная Brent — около $108.

По оценке Вудса, эти уровни больше соответствуют историческим средним показателям, чем реальному масштабу текущих перебоев.

Что будет после открытия пролива

Глава Exxon ожидает, что после возобновления судоходства в Ормузском проливе поставки нормализуются в течение 1−2 месяцев. В то же время:

танкеры придется перераспределять;

накопленные задержки в снабжении — ликвидировать;

логистика потребует времени для восстановления.

Кроме того, по завершении конфликта правительства и компании начнут восстанавливать запасы, что создаст дополнительный спрос и подтолкнет цены вверх.

Читайте nfr;t: ОАЭ с 1 мая вышли из ОПЕК и ОПЕК+: что будет с ценами на нефть

Риски для добычи Exxon

Компания предупредила:

добыча на Ближнем Востоке может снизиться на 750 тыс. баррелей в день;

объемы переработки могут упасть на 3% по сравнению с концом 2025;

около 15% общей добычи уже испытали влияние через блокаду протока.

Отдельно отмечается, что атаки Ирана повредили объекты экспорта сжиженного газа в Катаре, долей в которых владеет Exxon.

Что с акциями компании

Несмотря на то, что с начала войны цены на нефть выросли примерно на 57%, акции Exxon Mobil за этот период почти не изменились и даже снизились на около 1% в ходе торгов в пятницу, 1 мая.