В апреле 2026 украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с апрелем прошлого года спрос вырос на 3%, а по отношению к марту 2026 года — на 5%. Об этом сообщает Укравтопром.
Рынок новых авто растет: самые популярные марки апреля
Японская марка Toyota в очередной раз подтвердила статус самого популярного бренда в Украине. Однако титул самой продаваемой модели (бестселлера луны) получил французский кроссовер Renault Duster.
Топ-10 брендов апреля
В десятку лидеров вошли:
- Toyota — 760 проданных авто (+7% к апрелю 2025 года).
- Renault — 653 авто (+19%)
- Skoda — 450 (-18%)
- BYD — 448 (+53%)
- BMW — 442 (+45%)
- Volkswagen — 412 (-23%)
- Hyundai — 337 (+17%)
- Mazda — 244 (+230%)
- Nissan — 216 (-3%)
- Suzuki — 188 (-30%)
Итоги года
Всего с начала года в Украине было реализовано более 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в прошлом году.
Источник: Минфин
