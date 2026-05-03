Рынок новых авто растет: самые популярные марки апреля

В апреле 2026 украинцы приобрели около 6,2 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с апрелем прошлого года спрос вырос на 3%, а по отношению к марту 2026 года — на 5%. Об этом сообщает Укравтопром.

Японская марка Toyota в очередной раз подтвердила статус самого популярного бренда в Украине. Однако титул самой продаваемой модели (бестселлера луны) получил французский кроссовер Renault Duster.

Топ-10 брендов апреля

В десятку лидеров вошли:

Toyota — 760 проданных авто (+7% к апрелю 2025 года).

Renault — 653 авто (+19%)

Skoda — 450 (-18%)

BYD — 448 (+53%)

BMW — 442 (+45%)

Volkswagen — 412 (-23%)

Hyundai — 337 (+17%)

Mazda — 244 (+230%)

Nissan — 216 (-3%)

Suzuki — 188 (-30%)

Итоги года

Всего с начала года в Украине было реализовано более 21,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 7% больше, чем в прошлом году.

