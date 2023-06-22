Если банкомат сначала будет выдавать карту, а потом деньги, клиенты могут забывать деньги — Приватбанк

Приватбанк располагает крупнейшей банкоматной сетью в Украине — около 6 тыс. штук. При этом банкоматы Приватбанка работают по следующему алгоритму: сначала человек получает наличные, а затем свою карту. Об этом пишет финансовый журналист Елена Лысенко.

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Как работают банкоматы Привата

Такой порядок действий соблюдают немногие банки. Большинство настроило свои банкоматы иначе — те сначала выдают карту (вероятно, чтобы люди их не забывали), а после наличные.

В Приватбанке считают свой формат выдачи наличных денег (сначала деньги, потом карточка) оптимальным. Там полагают, что человек может уйти от банкомата без денег.

«Если мы сначала будем выдавать карточку, а потом деньги, то клиенты могут начать забирать карту, а деньги забывать. Согласитесь, это достаточно реальный кейс, особенно, когда вы привыкли к такому порядку: завершили операцию в банкомате, забрали карту и идете дальше», — подчеркнул член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

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Известно, что большинство банков сначала выдают людям карту и только после этого деньги. В том числе Ощад, Укрсиббанк, Сенс Банк и т. д. Может, поэтому украинцы так часто забывают карты в приватовских банкоматах (из-за того, что часто сталкиваются с другой последовательностью): 2 тыс. случаев в день на 6 тыс. банкоматов — это значит, в каждом третьем банкомате забывается хотя бы одна карта в сутки.

Говоря о 2 тыс. забытых карт, Дмитрий Мусиенко отметил, что около 60% забытых карт банка удается возвращать владельцам. Поскольку есть функция звонка забывчивому клиенту. Но сразу признал, что такая возможность (звонка) есть только у клиентов Привата. Если карту выпустил другой банк, у него такого шанса не будет. Он останется без карты.

Сколько забытых, изъятых и возвращенных карт

«После того как вы забыли карту, банкомат переходит в режим ожидания, который продолжается до начала обслуживания следующего клиента. Также дополнительно, если была забыта карта Приватбанка, мы пытаемся дозвониться к владельцу карты и попросить его вернуться в банкомат, чтобы забрать карту. Для держателей карт других банков это сделать невозможно, поскольку у нас отсутствует контактный номер телефона. Далее, вы должны ввести PIN-код карты и банкомат вернет ее. Если клиент не воспользовался возможностью вернуть карту, банкомат безвозвратно забирает карту, и она в дальнейшем уничтожается», — рассказал Мусиенко.

Он сообщил, что в 2021 году в банкоматах Приватбанка было забыто около 1 млн карт, а после возвращено около 600 тыс. Показатели в прошлом году предложили оставить за скобками из-за начала широкомасштабной войны.

Бесплатный перевыпуск

По словам Мусиенко, карту можно вернуть или бесплатно перевыпустить, а вот вернуть деньги, может, уже не удастся.

В то же время известно, что не все банки предлагают людям бесплатный повторный выпуск карты.