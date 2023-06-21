Отмена 2% налога и штрафы 25-50% для ФОПов: что сегодня примет ВР

Уже с 1 августа упрощенцы лишатся возможности уплачивать 2-процентный налог. Это предусмотрено правками к законопроекту № 8401, который парламент планирует принять сегодня, 21 июня. Какие еще изменения ждут украинский бизнес, в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Проверки возобновят, но не для всех

Восстановление проверок только для предприятий с высоким риском возможной неуплаты налогов. Согласованы четкие критерии рисковости с учетом военных изменений для плана-графика проведения документальных плановых проверок:

уровень уплаты налога на прибыль ниже или выше на 50% среднеотраслевого;

уровень уплаты НДС ниже или выше на 50% среднеотраслевого;

дебиторская задолженность превышает кредиторскую более, чем в 2 раза;

заработная плата начисленная/выплаченная налоговым агентом меньше средней по региону в соответствующей отрасли;

общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность 75% или более общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 и более млн грн.

Такие критерии рассчитываются по итогам 2021 года.

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Применение РРО: малый бизнес услышали

Поддержали позицию малого торгового бизнеса о необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов.

Исключения для прифронтовых территорий

Согласовали редакцию по сохранению моратория для прифронтовых территорий.

Сохранена возможность добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для плательщиков 1−2 группы, которые имели налоговый адрес на территориях боевых действий.

Среди прочего внесли нормы по продлению сроков регистрации волонтеров.

При переходе с ЕН 2% предоставили право выбора

Переход с ЕН 2% на другие налоговые системы произойдет 1 августа 2023 года (ранее планировалось с 1 июля 2023 года, — ред.). Для налогоплательщиков согласованы четкие переходные правила для перехода по уплате 2% ЕН на уплату других налогов. Возможно будет выбрать любой режим при переходе.

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Особенности применения штрафных санкций

Штрафы и пеня не применяются за несвоевременное погашение налогового долга, если долг был самостоятельно погашен в течение 30 дней с даты получения налогового уведомления-решения.

Предусмотрена четкая норма о невозможности штрафовать по РРО «задним числом», с 01.01.2022 по 01.08.2023 г. Также предусмотрено дальнейшее освобождение от финансовой ответственности за нарушения в сфере РРО (кроме торговли подакцизными налогами), если они были совершены на территориях, включенных в Перечень Приказа Минреинтеграции.

Для ФОП 2 и 3 групп — установление штрафов на уровне 25% и 50% с 1 августа 2023 года по 1 августа 2025 года.