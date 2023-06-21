Уже с 1 августа упрощенцы лишатся возможности уплачивать 2-процентный налог. Это предусмотрено правками к законопроекту № 8401, который парламент планирует принять сегодня, 21 июня. Какие еще изменения ждут украинский бизнес, в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета
Отмена 2% налога и штрафы 25-50% для ФОПов: что сегодня примет ВР
Уже с 1 августа упрощенцы лишатся возможности уплачивать 2-процентный налог. Это предусмотрено правками к законопроекту № 8401, который парламент планирует принять сегодня, 21 июня. Какие еще изменения ждут украинский бизнес, в телеграмм-канале написал первый заместитель налогового комитета
Проверки возобновят, но не для всех
Восстановление проверок только для предприятий с высоким риском возможной неуплаты налогов. Согласованы четкие критерии рисковости с учетом военных изменений для плана-графика проведения документальных плановых проверок:
- уровень уплаты налога на прибыль ниже или выше на 50% среднеотраслевого;
- уровень уплаты НДС ниже или выше на 50% среднеотраслевого;
- дебиторская задолженность превышает кредиторскую более, чем в 2 раза;
- заработная плата начисленная/выплаченная налоговым агентом меньше средней по региону в соответствующей отрасли;
- общая сумма расходов на предпринимательскую деятельность 75% или более общегодового налогооблагаемого дохода, при условии, что сумма задекларированного дохода составляет 10 и более млн грн.
Такие критерии рассчитываются по итогам 2021 года.
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Применение РРО: малый бизнес услышали
Поддержали позицию малого торгового бизнеса о необходимости упрощения формы чека и уменьшения штрафов.
Исключения для прифронтовых территорий
Согласовали редакцию по сохранению моратория для прифронтовых территорий.
Сохранена возможность добровольной уплаты единого налога и ЕСВ для плательщиков 1−2 группы, которые имели налоговый адрес на территориях боевых действий.
Среди прочего внесли нормы по продлению сроков регистрации волонтеров.
При переходе с ЕН 2% предоставили право выбора
Переход с ЕН 2% на другие налоговые системы произойдет 1 августа 2023 года (ранее планировалось с 1 июля 2023 года, — ред.). Для налогоплательщиков согласованы четкие переходные правила для перехода по уплате 2% ЕН на уплату других налогов. Возможно будет выбрать любой режим при переходе.
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Особенности применения штрафных санкций
Штрафы и пеня не применяются за несвоевременное погашение налогового долга, если долг был самостоятельно погашен в течение 30 дней с даты получения налогового уведомления-решения.
Предусмотрена четкая норма о невозможности штрафовать по РРО «задним числом»,
Для ФОП 2 и 3 групп — установление штрафов на уровне 25% и 50% с 1 августа 2023 года по 1 августа 2025 года.
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Європейська бізнес асоціація (EBA) вважає такий крок «непослідовним та неефективним», внаслідок якого зростуть витрати прозорого бізнесу замість того, аби посилилася боротьба з нелегальним ринком.
В EBA вказали на те, що виробників, імпортерів та продавців позбавили права висловити свою точку зору щодо доцільності ухвалення цієї постанови.
Зараз на розгляді Верховної Ради перебуває проект закону № 8287, ухвалений за основу в січні 2023 року Однак вчорашнє рішення Кабміну не співвідноситься зі стратегією врегулювання питання акцизних марок, викладеною в цьому законопроекті. Там передбачається введення графічного елемента електронної марки акцизного податку без голографічного захисту, та не з 2023 року.
Асоціація нагадала, що у 2020 році вже запроваджувалися марки акцизного податку нового зразка. Тоді влада не змогла забезпечити виготовлення, безкоштовний обмін та доставку продавцям марок нового зразка. Як результат, бізнес не зміг замінити близько 6,15 млн марок, що коштувало компаніям понад 1 млн грн.
Штрафы за что, 50% от чего?