Отмену льготного 2% налога для ФОП перенесли — Железняк

Хотя Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2% с 1 июля, но его не будет. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

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Отмена налога не будет

По словам Железняка, с 1 июля не будет отмены:

«единого налога 2%»;

льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;

возобновления проведения документальных проверок;

возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.

«Когда примут соответствующее решение, пока неизвестно, но точно не с 1 июля», отметил Железняк.

Напомним

7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2%.

Если бы в июне законопроект проголосовали во втором чтении и подписал его президент, то с 1 июля 2023 года для ФОП и юридических лиц отменили возможность быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода.

Проект закона предусматривает еще несколько изменений: в частности, он возвращает проведение документальных проверок, возобновляет штрафы за неправильно или несвоевременно уплаченное ЕСВ, за неправильное использование РРО/ПРРО.