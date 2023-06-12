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12 июня 2023, 11:32 Читати українською

Отмену льготного 2% налога для ФОП перенесли — Железняк

Хотя Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2% с 1 июля, но его не будет. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета В Р Ярослав Железняк.

Хотя Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2% с 1 июля, но его не будет.

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Отмена налога не будет

По словам Железняка, с 1 июля не будет отмены:

  • «единого налога 2%»;
  • льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
  • возобновления проведения документальных проверок;
  • возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.

«Когда примут соответствующее решение, пока неизвестно, но точно не с 1 июля», отметил Железняк.

Напомним

7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2%.

Если бы в июне законопроект проголосовали во втором чтении и подписал его президент, то с 1 июля 2023 года для ФОП и юридических лиц отменили возможность быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода.

Проект закона предусматривает еще несколько изменений: в частности, он возвращает проведение документальных проверок, возобновляет штрафы за неправильно или несвоевременно уплаченное ЕСВ, за неправильное использование РРО/ПРРО.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

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Kharakternyk
Kharakternyk
12 июня 2023, 11:41
#
Перенесли на дату, яка слідує через пів року після завершення військового стану, як обіцяв резидент чи на 1.08.?
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Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2023, 11:50
#
Во втором чтении законопроект ещё не проголосовали.

Поэтому известно только то, что с 1 июля отмена
очень и очень маловероятна…
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Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
12 июня 2023, 11:50
#
Настільки безграмотні, безкорисні ідіоти що вже репресії свої не в стані проводити
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Qwerty1999
Qwerty1999
12 июня 2023, 12:49
#
Zevs1

Да уж — выживают, каждый как может…

В Харькове пшеном, кукурузной крупой
и сечкой уже год как кормят голубей,
потому что в квартирах закончилось
место для хранения бесплатно раздаваемых
продуктов питания.

В школьных столовых кормят обедами
всех желающих поесть на халяву.
Бомжи вместо еды на мусорках собирают
выкинутую б/у одежду, ведь на дармовой еде
народ нереально располнел и уже не влазит
в свои размеры двухлетней давности.

Части гражданского населения грозит катастрофический
набор веса и как следствие увеличение сердечно-сосудистых
заболеваний.

Кстати, предложите свою кандидатуру на любую выборную
должность — уверен, что форум Минфина проголосует
за вас единогласно, если конечно пообещаете не воровать
бюджетные средства и не декларировать подарки от
мамы или бабушки на миллионы гривен…
+
0
zevs1
zevs1
12 июня 2023, 13:51
#
Qwerty 1999

95 к рулит,
Я не любитель Зеленского, но во время войны он принял единственный нормальный закон о защите оставшихся предпринимателей в Украине и тот правительство с депутатами решили отметить прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигали
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zevs1
zevs1
12 июня 2023, 14:26
#
Qwerty 1999

Я писал о том что каждый человек выживает во время войны как может, но правительство и депутаты взяли на себя смелость обложить и устроить налоговый терор прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигал.

Это был единственный нормальный закон от Зеленского о том что во время военного положения и год после окончания войны налоговой и остальным проверяющим не кошмарить бизнес.
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 июня 2023, 12:31
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В общем сыновья дона кучмы ахметов и пинчук решили,что «нэ на часи»)))) понравилось банчить во время войны
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