Хотя Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2% с 1 июля, но его не будет. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета
Отмену льготного 2% налога для ФОП перенесли — Железняк
Хотя Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2% с 1 июля, но его не будет. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель налогового комитета
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Отмена налога не будет
По словам Железняка, с 1 июля не будет отмены:
- «единого налога 2%»;
- льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы;
- возобновления проведения документальных проверок;
- возврата штрафных санкций за нарушение использования РРО.
«Когда примут соответствующее решение, пока неизвестно, но точно не с 1 июля», отметил Железняк.
Напомним
7 июня Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в Налоговый кодекс, в частности, отменяет упрощенную систему налогообложения для ФОТ — ставку единого налога 2%.
Если бы в июне законопроект проголосовали во втором чтении и подписал его президент, то с 1 июля 2023 года для ФОП и юридических лиц отменили возможность быть плательщиками единого налога ІІІ группы с применением ставки единого налога в размере 2% от суммы дохода.
Проект закона предусматривает еще несколько изменений: в частности, он возвращает проведение документальных проверок, возобновляет штрафы за неправильно или несвоевременно уплаченное ЕСВ, за неправильное использование РРО/ПРРО.
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Комментарии - 7
Поэтому известно только то, что с 1 июля отмена
очень и очень маловероятна…
Да уж — выживают, каждый как может…
В Харькове пшеном, кукурузной крупой
и сечкой уже год как кормят голубей,
потому что в квартирах закончилось
место для хранения бесплатно раздаваемых
продуктов питания.
В школьных столовых кормят обедами
всех желающих поесть на халяву.
Бомжи вместо еды на мусорках собирают
выкинутую б/у одежду, ведь на дармовой еде
народ нереально располнел и уже не влазит
в свои размеры двухлетней давности.
Части гражданского населения грозит катастрофический
набор веса и как следствие увеличение сердечно-сосудистых
заболеваний.
Кстати, предложите свою кандидатуру на любую выборную
должность — уверен, что форум Минфина проголосует
за вас единогласно, если конечно пообещаете не воровать
бюджетные средства и не декларировать подарки от
мамы или бабушки на миллионы гривен…
95 к рулит,
Я не любитель Зеленского, но во время войны он принял единственный нормальный закон о защите оставшихся предпринимателей в Украине и тот правительство с депутатами решили отметить прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигали
Я писал о том что каждый человек выживает во время войны как может, но правительство и депутаты взяли на себя смелость обложить и устроить налоговый терор прикрываясь требованиями МВФ которые ничего подобного не выдвигал.
Это был единственный нормальный закон от Зеленского о том что во время военного положения и год после окончания войны налоговой и остальным проверяющим не кошмарить бизнес.