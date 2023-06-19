Топливо в Украине может подорожать на 1,5-2 грн: что еще ждет автолюбителей

Депутаты хотят стабилизировать и улучшить ситуацию с топливом в Украине. Но их предложения могут, во-первых, увеличить риски повторения дефицита, а во-вторых, поднять на 1,5−2 грн цену на литр топлива. Что не так с идеей введения обязательных минимальных запасов, The Page рассказал Дмитрий Веремиев, СЕО сети АЗС VST. «Минфин» выбрал главное.

Идея введения обязательных минимальных запасов: почему она не ко времени

В мае комитет ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг рассмотрел законопроект № 9024 о формировании минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) в Украине. Согласно этому документу соответствующий запас будет создаваться в результате ежегодного накопительного перечисления всеми участниками 3% долей от предложенного ими на рынке топлива.

На первый взгляд, предлагаемые изменения могут навести порядок на рынке, ведь теневые объемы продаж исчезнут. Не считая того, разумеется, что в долгосрочной перспективе эти нововведения будут способствовать монополизации рынка.

Малые трейдеры покинут рынок, поэтому большие сети нарастят объемы собственных продаж за счет увеличения количества клиентов. Почему это произойдет? У маленьких игроков нет достаточных оборотных средств. Обычно они берут задаток у заказчика, покупают определенное количество бензовозов, доставляют топливо и получают свою маржу. Свободных средств на закупку топлива и оплату его хранения на нефтебазе другого игрока у них нет.

В военных условиях стране нужна бесперебойная поставка топлива. Как помним, в прошлом году с этим помогли маленькие поставщики. Вытеснение этих игроков с рынка увеличит риски повторения дефицита.

Для среднего бизнеса возможность создать запасы на уровне 3% от годового оборота компании вполне реальна, но его представители непременно столкнутся с рисками безопасности и цен. Не следует забывать, что топливо — это биржевой товар, его стоимость не статична. В случае проседания цен продать большие запасы баз без финансовых потерь для бизнеса будет невозможно. Очевидно, что риски будут переведены на конечного потребителя, а это плюс 1,5−2 грн. на литр горючего минимум.

Сеть заправок VST имеет две нефтебазы, вскоре должны заработать еще две. Этот минимальный запас топлива готовы хранить только на собственных хранилищах. Отдать горючее на хранение другой компании мы не решимся, ведь не знаем, откуда она везет свое, какого оно качества. Никто не может предположить, что будет завтра с этой компанией и что произойдет с нашими запасами в случае попадания этой организации под санкции.

Кроме того, решение заставить бизнес хранить большие запасы топлива на нефтебазах, когда по ним летят ракеты, кажется сомнительным. Слишком велика вероятность потери этих запасов, а с ними и денег, которые уже никто не вернет.

Также не стоит забывать, что в Украине достаточно хорошо развита инфраструктура для сохранения запасов дизельного топлива и бензина, для автогаза таких условий нет, что может вызвать дополнительные проблемы. И хотя законопроект предусматривает замену запасов газа бензином, процедура неясна, схема практического применения не разработана.

Бесспорно, идея введения обязательных минимальных запасов имеет рациональные корни, но ее реализация целесообразна после войны. Сегодня же все это больше похоже на закладку дополнительного рычага административного влияния на бизнес.

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Ожидания рынка

Помним, что топливный рынок — это рынок биржевых товаров, ценовые колебания для него являются нормой. Изменения как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения вполне возможны.

Вряд ли произойдет масштабный дефицит топлива в стране, самые сложные времена позади. А вот перебои на локальном уровне вполне возможны. Их могут повлечь, например, краткосрочные срывы поставок по любому направлению из-за различных проблем (погодные условия в европейских портах, нестыковка в графиках ремонтов НПЗ и т. п. ).

Современное состояние рынка топлива и логистические возможности в Украине позволяют организовать стабильное обеспечение нефтепродуктами. С победой в войне, когда начнется активное восстановление экономики, возможны определенные логистические проблемы, но будем надеяться, что морские порты на тот момент уже заработают, и дефицита топлива не будет.

Сегодня цены в основном зависят от состояния мировой экономики и котировок на мировых рынках, а не от логистики. Сейчас мы наблюдаем постепенное снижение ставок, и на внутреннем рынке цены на топливо постепенно снижаются.

Вполне вероятно повторение кризисных явлений в мировой экономике, происходивших в 2008, 2014 или 2020 годах. Тогда они приводили к стремительному падению котировок на нефтепродукты и цены на топливо существенно уменьшались. Возможно, вскоре мир и Украину будет ждать подобное событие.

Надеемся на снижение цен в конце лета — начале осени. Но в военных условиях слишком много факторов может повлиять на ситуацию, поэтому поживем — увидим.

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