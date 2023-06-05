Ставки акциза на топливо с 1 июля могут существенно вырасти. На сайте Рады появился законопроект

Новые ставки акцизного налога на топливо могут существенно вырасти в Украине уже с 1 июля. Об этом говорится в законопроекте № 9348.

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Как изменятся ставки

Законопроектом предлагается выровнять перекос между ставками акцизного налога между бензином, дизтопливом и сжиженным газом. Выравнивание должно произойти путем повышения ставок.

Проект предлагает установить следующие ставки акцизного налога:

для бензинов — 175 евро за 1000 литров,

дизельное топливо — 175 евро за 1000 литров,

газ сжижен — 129,5 евро за 1000 литров.

Как ожидает автор законопроекта, член парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат Марьян Заблоцкий, такие ставки попутно обеспечат поступления в государственный бюджет в размере 6,4 млрд грн ежемесячно, что на 1,2 млрд грн больше по сравнению со ставками действующей редакции Налогового кодекса.

Напомним

Начиная с 30 сентября 2022 года временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, но не дольше 1 июля 2023 года, введены следующие ставки акцизного налога:

на бензины моторные, тяжелые дистилляты — 100,00 евро за 1000 литров;

на биодизель и его смеси, а также на топливо моторное альтернативное — 100,00 евро за 1000 литров,

на сжиженный газ, бутан, изобутан — 52 евро за 1000 литров.

Кроме того, на сегодняшний день действуют изменения по налогу на добавленную стоимость. Законом была установлена ставка НДС в размере 7% на операции по ввозу на таможенную территорию Украины и операции по поставке на таможенной территории Украины отдельных видов горючего и нефтепродуктов.

Срок действия указанной ставки НДС (7%) ограничен периодом действия военного положения, но не дольше 1 июля 2023 года.