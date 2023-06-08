Когда Украина перейдет на собственный бензин

До нападения россии 70% нефтепродуктов поставлялись в Украину из рф и Беларуси. Сейчас топливо поставляется из европейских стран. Способна ли Украина самостоятельно обеспечить свои потребности в нефтепродуктах, в колонке для «Экономической правды» рассказал директор ПАО «Укрнафта» Сергей Корецкий. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

В 1972 году Украина добывала около 14 млн тонн нефти. После этого добыча начала уменьшаться. На заре украинской независимости, в 1991 году, этот показатель упал до 4,2 млн тонн. В последние годы он колебался на уровне 1,7 млн тонн, в том числе 1,5 млн тонн добывала Укрнафта.

Чтобы удовлетворить спрос на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке, нужно добывать и перерабатывать 10 млн тонн нефти в год. Возможно ли это? — Да, но это долгосрочная перспектива, которая включает в себя проекты по добыче нефти onshore — на Востоке и Западе, и offshore — в Азовском и Черном морях.

Опыт Румынии, Польши, Венгрии, Словакии, Австрии показывает, что сравниваемые с Укрнафтой компании не только удерживают базовую добычу, но и наращивают показатели. Рассмотрев все варианты, мы планируем удвоить объем добычи нефти до 3 млн тонн в 2027 году. Для этого требуется пять компонентов.

Увеличение объема запасов и их освоение

На балансе Укрнафты, согласно международной системе классификации запасов (PRMS), насчитывается 24 млн тонн запасов категории 2P. На государственном балансе полезных ископаемых свыше 250 млн тонн запасов и ресурсов. Благодаря разведке и разработке месторождений эти запасы могут стать коммерческими.

Средний темп отбора добывающих запасов Укрнафты составляет всего 4,5%. У румын, поляков и венгров — 10%. Наша цель — достичь того же уровня.

При этом коэффициент замещения запасов в Укрнефти — всего 30%. То есть на каждую тонну добытого сырья мы приращиваем только треть. Этот показатель должен превышать 100% — на уровне бенчмарков соседних европейских компаний. Компания должна прирастать запасами больше, чем добывает.

Применение вторичных и третичных методов повышения нефтеизвлечения

Когда Укрнафта добывала 14 млн тонн сырья ежегодно, предприятие активно внедряло различные методы повышения нефтеизвлечения: закачки в пласты горячей воды и пара, внутрипластовое горение, заводнение.

Сейчас Укрнафта использует только вторичные методы повышения нефтеотдачи: поддерживает пластовое давление заводнением. Для сравнения: у европейских бенчмарков в пласт возвращается вся жидкость, у нас — 18%.

У Укрнафты, вместе с совместными предприятиями, 88 месторождений, и только у 28, или 32%, из них есть системы поддержания пластового давления. Остальные работают на природном режиме. Он наиболее неэффективен в долгосрочной перспективе для месторождений, находящихся на завершающей стадии разработки.

Возобновление добычи на неработающих скважинах

4,3 тыс. скважин в рамках спецразрешений Укрнафты ликвидированы. Часть — по геологическим причинам, большинство — по техническим: аварии, обрывы инструмента и труб, смятие колонн. Мы восстановим их путем бурения боковых горизонтальных стволов, капитальных ремонтов или бурения скважин-дублеров.

Строительство скважин и интенсификация добычи на действующих месторождениях

Больше всего скважин за последние 20 лет Укрнафта построила в 2004 году — 53. За последние десять лет — всего 52, уменьшив показатель одной-двух в год. Компании с такими же запасами — MOL, OMV Petrom — бурят 40−50 скважин.

На 2023 год мы запланировали начать бурение девяти скважин. Часть из них — собственными силами, для других привлечем внешних подрядчиков. На 2024 год у нас не менее амбициозная цель: 30 скважин.

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Развитие рынка и цифровизация

Фундаментом нашей стратегии увеличения добычи нефти является переход от управления режимами работы каждой отдельной скважины к интегрированному управлению системой разработки всего месторождения. От Digital Well к Digital field. Такой подход используют все развитые компании в мире.

К сожалению, ресурсы Укрнафты ограничены, поэтому мы ищем партнеров и инвесторов на 20 месторождений на востоке и западе Украины, у которых есть суммарный запас 12 млн тонн нефти с конденсатом и 30 млрд куб м газа. Общее собрание акционеров должно согласовать такое партнерство и заложить в финплан компании.

Базовое предложение таково. Вклад Укрнафты — спецразрешение на недропользование, построенные скважины и наземная инфраструктура. Вклад партнера — деньги и технологии. Ключевой принцип простой: уровень прибыли Укрнафты от этих операций должен быть выше с привлечением партнера, чем без него.

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Заинтересованность в конкурсе в письменном виде подтвердили 12 компаний из Украины, Словакии, Франции, Великобритании, США, Канады и Мексики. Мы ожидаем прихода отечественных и иностранных подрядчиков с опытом и оборудованием.

При условии выполнения этих компонентов и привлечения партнеров, Укрнафта твердо намерена удвоить добычу нефти за следующие пять лет.