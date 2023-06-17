Акционер Сенс Банка пригрозил Украине международным судом

Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк ) ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд. Об этом говорится в заявлении компании.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Ответная реакция ABHH произошла после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

«ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО „Сенс Банк“ без компенсации ABHH сверх номинальной суммы», — говорится в заявлении.

В ABHH отметили, что в случае национализации Сенс Банка убытки несут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH — благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.

«ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и существующих договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиту в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург-Украина)», — отметили в компании.

Напомним

«Минфин» писал, что ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешить соглашение, по которому акции банка продадут европейскому инвестору. В компании заверили, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.