Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд. Об этом говорится в заявлении компании.
Акционер Сенс Банка пригрозил Украине международным судом
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Ответная реакция ABHH произошла после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.
«ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО „Сенс Банк“ без компенсации ABHH сверх номинальной суммы», — говорится в заявлении.
В ABHH отметили, что в случае национализации Сенс Банка убытки несут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH — благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.
«ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и существующих договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиту в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург-Украина)», — отметили в компании.
Напомним
«Минфин» писал, что ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешить соглашение, по которому акции банка продадут европейскому инвестору. В компании заверили, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.
Комментарии - 8
Когда с миллиардом не прокатило, завели другую шарманку — продадим акции подсанкционных россиян за один доллар.
Когда и это не сработало — стали угрожать международными судами и большими материальными потерями государству Украина, если не дай бог как-то потребовать российский бизнес
в лице Альфа-банка.
Зато украинские горе-патриоты,
защищающие с пеной у рта российский
банковский бизнес в Украине в лице Альфа-банка, реально радуются продолжению функционирования этой российской помойки в банковском
секторе страны…
Как я и предсказывал ранее, при национализации Альфы будут иски в международные судебные инстанции
и соответствующие выплаты из бюджета страны Украина.
Если нет — то лишаетесь права голоса в этом вопросе. навсегда. Ибо *** говорить если не готов платить.
Кроме национализации существует вариант ликвидации, как это сделали со «Сбербанком россии» и другими российскими банками.
А вот с Альфой в НБУ носятся, как с писанной торбой, желая вернуть свои бабки, вложенные в облигации кипрского офшора на сумму 385млн баксов…
Простой ответ…
Закройте все свои счета в Альфа-банке и он самостоятельно сдохнет через квартал и нечего няньчиться с российским бизнесом во время войны…
Рядовые клиенты Альфа(Сенс-банка) вправе прекратить пользоваться таким неадекватным банком и закрыть все свои клиентские счета в этой российской помойке — что, к сожалению, никогда не произойдёт…