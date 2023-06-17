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17 июня 2023, 11:20 Читати українською

Акционер Сенс Банка пригрозил Украине международным судом

Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд. Об этом говорится в заявлении компании.

Номинальный держатель акций Сенс Банка (ранее Альфа-Банк) ABH Holdings SA заявил, что в случае национализации банка без компенсации ABHH сверх номинальной суммы обратится в международный суд.
Фото: sensebank.com.ua

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Ответная реакция ABHH произошла после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9107−1 о порядке вывода с рынка (национализации) банков, принадлежащих подсанкционным лицам.

«ABHH серьезно обеспокоен тем, что Национальный банк Украины осуществит свое намерение национализировать АО „Сенс Банк“ без компенсации ABHH сверх номинальной суммы», — говорится в заявлении.

В ABHH отметили, что в случае национализации Сенс Банка убытки несут лица, не находящиеся под санкциями, включая владельцев облигаций и неподсанкционных акционеров ABHH — благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака, и крупного европейского банка.

«ABHH будет принимать соответствующие меры с точки зрения как национального, так и международного права и существующих договоров, чтобы их компенсировать. В частности, ABHH будет искать защиту в рамках двустороннего соглашения о защите инвестиций BLEU (Бельгия-Люксембург-Украина)», — отметили в компании.

Напомним

«Минфин» писал, что ABH Holdings SA просит Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) разрешить соглашение, по которому акции банка продадут европейскому инвестору. В компании заверили, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 8

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
17 июня 2023, 11:37
#
Вот поэтому Сенс и не тронут
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
17 июня 2023, 11:56
#
А как в начале «сладко» пели — мы и докапитализацию на миллиард баксов проведём, только не трогайте российский банковский бизнес в Украине.

Когда с миллиардом не прокатило, завели другую шарманку — продадим акции подсанкционных россиян за один доллар.

Когда и это не сработало — стали угрожать международными судами и большими материальными потерями государству Украина, если не дай бог как-то потребовать российский бизнес
в лице Альфа-банка.

Зато украинские горе-патриоты,
защищающие с пеной у рта российский
банковский бизнес в Украине в лице Альфа-банка, реально радуются продолжению функционирования этой российской помойки в банковском
секторе страны…

Как я и предсказывал ранее, при национализации Альфы будут иски в международные судебные инстанции
и соответствующие выплаты из бюджета страны Украина.
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0
yarg
yarg
17 июня 2023, 12:23
#
Простой вопрос — вы лично готовы внести свои 2−3 тысячи долларов для компенсации убытков государства при национализации Альфы ?
Если нет — то лишаетесь права голоса в этом вопросе. навсегда. Ибо *** говорить если не готов платить.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 июня 2023, 12:34
#
Yarg

Кроме национализации существует вариант ликвидации, как это сделали со «Сбербанком россии» и другими российскими банками.
А вот с Альфой в НБУ носятся, как с писанной торбой, желая вернуть свои бабки, вложенные в облигации кипрского офшора на сумму 385млн баксов…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 июня 2023, 12:37
#
Yarg

Простой ответ…
Закройте все свои счета в Альфа-банке и он самостоятельно сдохнет через квартал и нечего няньчиться с российским бизнесом во время войны…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
17 июня 2023, 12:00
#
В ответ на откровенные угрозы со стороны российских акционеров, КМУ и НБУ могли бы исключить Альфа(Сенс-банк) из перечня укрбанков, имеющих право обслуживать пенсионные и социальные счета украинских граждан.

Рядовые клиенты Альфа(Сенс-банка) вправе прекратить пользоваться таким неадекватным банком и закрыть все свои клиентские счета в этой российской помойке — что, к сожалению, никогда не произойдёт…
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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
17 июня 2023, 13:24
#
Отличный, адекватный банк, не создающий хлопот своим клиентам. В отличии от твоего обожаемого Прихват. Больше яда, Кверти))
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0
bonv
bonv
17 июня 2023, 12:50
#
Сага продовжується…
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