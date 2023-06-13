Об инфляции, курсе и валютных ограничениях: 5 ответов Нацбанка на неудобные вопросы «Минфина»

В Минобороны Великобритании прогнозируют, что россия накануне очередного завершения срока действия зерновой сделки продолжит препятствовать работе зернового коридора. При этом продолжает в значительной степени определять экономическую и финансовую стабильности не только нашего АПК, но и экономики в целом. «Минфин» задал Национальному банку пять ключевых вопросов о влиянии ситуации с функционированием зернового коридора на финансовую и макроэкономическую стабильность в стране.

О дальнейшей блокировке работы зернового коридора говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании 9 июня. Черноморская зерновая инициатива была продлена на 60 дней 17 мая 2023 года. Однако, отмечают британские аналитики, россия почти наверняка продолжает препятствовать экспорту зерна, намеренно замедляя проверки и активно блокируя некоторые суда. Сейчас проверяют только одно-два судна в день, по сравнению с шестью-восемью осенью 2022 года.

Объемы, которые должны были быть отгружены в мае-июне из портов, не выполнены. Об этом Тарас Высоцкий, заместитель главы МинАПК сообщил во время общенационального марафона «Единые новости».

Украинская зерновая ассоциация в конце мая оценила убытки агросектора от простоя судов в очередях коридора в размере $1 млрд. Это те средства, которые потенциально могли бы попасть на валютный межбанк. Насколько критична эта ситуация для стабильности нацвалюты — в ответах НБУ.

Какой сценарий учел НБУ при прогнозировании макроэкономической ситуации

Базовый сценарий апрельского прогноза НБУ предусматривает временное усложненное функционирование зернового коридора и ограничение экспорта в соседние страны во ІІ квартале 2023 года.

Что приведет к чистым потерям около $200 млн, учитывая возможности переориентации в третьи страны и наверстывания экспорта после налаживания работы коридора.

Сколько может потерять Украина

Если проблемы с экспортом продовольственных товаров затянутся до конца года, то среднемесячные потери от недополучения экспортных поступлений во втором полугодии 2023 года могут составить $270 млн, если удастся переориентироваться на альтернативные пути доставки, но запрет на импорт украинского продовольствия соседними странами сохранится. Если зерновой коридор будет закрыт, потери составят $290 млн, и около $800 млн — при реализации обоих рисков одновременно.

Показатель ВВП останется неизменным, поскольку произведенная продукция при невозможности ее вывоза будет учтена в запасах валового продукта. Ухудшение же экспортных поступлений может быть нивелировано интервенциями НБУ (особенно учитывая значительный объем международных резервов), поэтому инфляция останется контролируемой.

О ситуации на валютном рынке

Национальный банк традиционно не дает прогнозов обменного курса гривны, в том числе оценок разрыва между наличным и безналичным курсом.

Динамику наличного курса будет определять соотношение на этом сегменте рынка спроса и предложения валюты, которые будут формироваться под влиянием ряда факторов. Среди них, кроме поступлений экспортной выручки, существенное влияние будут иметь объемы международной помощи, потребность в импорте, скорость адаптации/переориентации производителей и экспортеров к изменению условий работы, успехи Вооруженных сил Украины на фронте.

Следует отметить, что давление на валютный рынок значительно снизилось благодаря проведению НБУ последовательной монетарной политики, направленной на увеличение привлекательности гривневых активов. Вместе с внедренными НБУ инструментами для уменьшения спроса на наличную валюту и увеличения ее предложения (в частности, депозита с безналичной покупкой валюты и депозита с защитой от изменения курса), это способствовало стабилизации девальвационных ожиданий и повышению устойчивости валютного рынка.

Сокращение валютных поступлений при возникновении проблем с экспортом продовольственных товаров уменьшит предложение иностранной валюты, что обусловит необходимость проведения НБУ интервенций по продаже валюты в большем объеме с целью балансировки валютного рынка. В то же время, благодаря международной помощи у НБУ достаточный уровень резервов, чтобы поддерживать устойчивость валютного рынка.

Решение о корректировке обменного курса в июле 2022 года основывалось на фундаментальных изменениях украинской экономики и ситуации на мировых финансовых рынках. Факторы, обусловившие необходимость корректировки, приводились в многочисленных публикациях НБУ.

О возможном ослаблении официального курса и валютных ограничениях

Национальный банк пока не видит необходимости в корректировке официального курса.

Что касается валютных ограничений, то приоритетом НБУ на 2023 год и перспективу является создание надлежащих предпосылок для перехода к постепенному смягчению административных ограничений без шоков для экономики и валютного рынка.

При принятии решений Национальный банк будет учитывать развитие событий на валютном рынке, инфляционную динамику, устойчивость международной поддержки и результативность мер по обеспечению привлекательности гривневых инструментов. И в случае реализации рисков для ценовой стабильности и курсовой устойчивости готов применять инструменты монетарной политики для нивелирования их влияния.

О возможных компенсаторах валютных недопоступлений

В случае приостановки поставок в рамках зернового коридора часть экспорта продовольственных товаров удастся переориентировать на альтернативные маршруты, в том числе на порты Дуная, а также на автомобильные и железнодорожные перевозки через западную границу.

Ужесточение препятствий для украинского экспорта продовольствия со стороны стран Евросоюза, со своей стороны, высвободит дополнительные логистические мощности, которыми могут воспользоваться экспортеры продукции ГМК (горно-металлургического комплекса).

При стабильном функционировании энергосистемы расширение транспортных возможностей будет способствовать наращиванию производства и поставок железных руд и металлургической продукции, что частично компенсирует потери валютной выручки агроэкспортерами.