Карта «зернового коридора» снова в игре: что происходит и как отразится на курсе доллара

ООН пытается спасти Зерновую сделку. Как с ообщил вчера вечером Reuters, ссылаясь на свои источники, Организация предложила Киеву, Москве и Анкаре начать подготовительную работу для транзита российского аммиака через территорию Украины. Источник Reuters также заявляет, что Украина и Турция якобы уже согласились с этим предложением, и ООН ждет ответа от рф. Что стоит за этой новостью и как влияет на валютный рынок, расскажет «Минфин».

Запуск транзита российского аммиака должен повысть лояльность рф к морскому экспорту украинского продовольствия, поскольку является второй частью сделки, оформленной в меморандуме с ООН. Меморандум включает разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений, восстановление Россельхозбанка в SWIFT, возобновление поставок запчастей к сельхозтехнике и работы экспортного аммиакопровода «Тольятти—Одесса».

ООН же намерена лоббировать дальнейшее расширение «зернового коридора». Параллельно с подготовительной работой по запуску аммиакопровода «Тольятти—Одесса» Организация хочет провести переговоры о расширении соглашения по Черному морю. Как утверждает источник Reuters, речь идет о включении в Зернувую сделку не только новых украинских портов, но и новых грузов, которые могут экспортироваться через них.

«Зерновой коридор» работает, но его работу нельзя назвать полноценной. — Так характеризует интенсивность экспорта нашей агропродукции через морские порты сейчас Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

С 22 по 28 мая 2023 года из портов Большой Одессы было отгружено лишь четыре судна (как и неделю назад), а инспекцию на вход прошло 15 судов. «С такими показателями экспортировать излишки продукции, находящиеся на территории Украины, до начала поступления нового урожая будет чрезвычайно сложно. Российская сторона продолжает тормозить работу этого канала экспорта», — резюмирует УКАБ.

Частично заложником ситуации стала и Турция, как один из главных инициаторов этого проекта. Уже изначально сама по себе односторонняя трактовка россией действия зерновой сделки только до 18 мая имела как политическую, так и экономическую подоплеку:

С политической точки зрения, эта дата в случае продления сделки была попыткой подыграть более близкому россии кандидату в президентской гонке в Турции. Для рф Турция в условиях санкций стала вторым торговым партнером (после Китая) и основным выходом в Европу. Вероятнее всего, в случае своей победы соперник действующего Президента Турции Реджепа Эрдогана, проевропейский лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу прикрыл бы эту лазейку для россии.

С точки зрения экономики тому же Эрдогану в условиях жесточайшего кризиса в Турции «зерновой коридор» нужен для оживления экономической активности в турецких регионах, задействованных в сделке. Учитывая это, россия попыталась навязать свою игру Турции и ООН.

Заявление Эрдогана накануне выборов о продлении работы «зернового коридора» еще на 2 месяца, до 18 июля, в том числе позволило ему набирать политические очки в борьбе с оппозицией. И это сыграло определенную роль в том, что 28 мая по итогам второго тура на президентских выборах в Турции Реджеп Тайип Эрдоган все-таки опередил единого кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу.

Как работает Зерновая сделка сейчас

Но теперь уже Украине надо понимать, что в настоящий момент реально происходит с «зерновым коридором», насколько он надежен и чем будет полезен в ближайшее время. В том числе и для валютного рынка. И тут начинаются основные вопросы.

Несмотря на формальное продление сроков сделки, коридор полноценно не работает. Как пишет Reuters со ссылкой на ООН, Зерновая сделка охватывает три украинских порта, но с 29 апреля ни одному судну не было разрешено заходить в порт «Южный».

Напомню, что изначально сделка предусматривала экспорт по Черному морю из трех портов Одесского региона, а по факту — из них нормально не работает ни один.

По состоянию на 21 мая Украина заявляла о блокировке на территории только порта «Южный» более 1,5 млн тонн агропродукции, предназначенных для 10 стран мира. Этот порт является крупнейшим по пропускной способности хабом и его блокировка существенно снижает экспортные объемы операций Украины.

Неоднозначная ситуация с экспортом и через остальные два порта.

«О Николаеве и Ольвии. Те заявления, которые звучали в течение последних дней, это в контексте заявления президента Турции, который буквально сказал, что выйдут корабли, которые находятся в портах Николаев и Ольвия», — прокомментировал ситуацию министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в эфире общенационального телемарафона.

По словам министра, корабли из этих портов смогут выйти, однако не будут заходить. «Это значит, что пока договоренностей о полноценной работе этих портов нет», — добавил он.

Что означает «зерновой коридор» для экономики Украины

На момент написания статьи многие из технических вопросов организации экспорта в рамках Зерновой сделки не решены. Но, учитывая имеющиеся в открытом доступе данные, можно оценить значение этого канала экспорта и его влияние на валютный рынок Украины.

Всего с начала работы «зернового коридора» с 1 августа 2022 года Украина смогла экспортировать более 30 млн тонн продукции АПК. Но из-за действий россии интенсивность и объемы отгрузки украинской агропродукции в разные периоды могут сильно отличаться.

Вот пример активной недели (с 27 марта по 2 апреля 2023 года)

Наглядно саботаж россией своих обязательств перед ООН в части бесперебойной работы «зернового коридора» хорошо демонстрирует следующая инфографика Министерства инфраструктуры Украины:

Несмотря на колебания мировых цен на украинскую агропродукцию (сейчас они достаточно быстро снижаются), по оценкам экспертов, в среднем ежемесячно Украина может экспортировать до 3,5−4 млн т зерна примерно на $1,2 млрд. С этим порядком цифр корреспондируют и данные, например, прошлого года с августа по ноябрь, когда Украина экспортировала в рамках «зернового коридора» 11 млн т агропродукции на $3,5 млрд.

Этот канал так и не стал главным «окном в мир» для украинской агропродукции, но играет существенную роль в общей статистике экспортной выручки Украины:

Как видим, львиную долю в агропродукции, поставляемой за границу, составляют как раз культуры, которые в основном экспортируются именно по «зерновому коридору».

Помогает Украине в лоббировании своих интересов при обсуждении вопросов «зернового коридора» мировое внимание к его работе. Каждый раз, когда заходит вопрос о продлении сроков Зерновой сделки, на этом настаивают страны «Большой семерки» и даже Китай, не говоря уже о странах всего азиатского и африканского регионов, где россия пытается сколотить антиукраинскую и антизападную коалицию.

Поэтому рф не может игнорировать мнения своих потенциальных союзников в этом геополитическом пасьянсе и вынуждена продлевать коридор, хотя и постоянно его по максимуму тормозит.

Как «зерновой коридор» влияет на валютный рынок Украины

Если не произойдет ничего экстраординарного, в среднем, по оценкам экспертов, благодаря «зерновому коридору» Украина может экспортировать агропродукции ежемесячно на сумму около $1,2 млрд. Учитывая действующую нормативную базу Нацбанка и экономические реалии, львиная доля этой валютной выручки не задерживается на счетах экспортеров и достаточно быстро попадает на межбанк.

Тем не менее, импортные операции значительно превышают экспортные, поэтому НБУ приходится почти ежедневно перекрывать своими интервенциями по продаже валюты ее дефицит на межбанке.

Безналичный валютный рынок Украины

В среднем, если экспортеры получают около $1,2 млрд благодаря работе «зернового коридора», то, с учетом рабочих дней в месяце, это составляет около $55 млн предложения в день. Практически полностью они выкупаются импортерами.

По данным НБУ, в апреле 2023 года (в мае «зерновой коридор» практически не работал) дневные продажи валюты клиентами в долларовом эквиваленте на межбанке составляли от $98,8 до $278,3 млн. То есть, усредненно, в зависимости от конкретной даты выручка аграриев, работающих через «зерновой коридор», составляла от 19,7 % до 55% от клиентского предложения на межбанке.

Понятно, что день на день не приходится и в отдельные дни суммы предложения валюты такими экспортерами на рынке могли отличаться от среднестатистических, но общая тенденция прослеживается хорошо.

Такие продажи валюты частично закрывали нехватку валюты на рынке и сокращали траты резервов Нацбанком на покрытие дефицита валюты. В январе 2023 года, по данным НБУ, «чистая «продажа валюты регулятором на межбанке составляла $3082,1 млн, в феврале — $2431 млн, в марте — $1668,9 млн, в апреле — $1370,4 млн.

Таким образом, продажа валютной выручки аграриями, полученной посредством работы через «зерновой коридор», сопоставима с объемами интервенций Нацбанка за эти периоды.

Если бы не было таких поступлений, а вывезти дополнительно такие объемы агропродукции через другие логистические маршруты (например, через Европу автомобильным транспортом) вряд ли было бы возможно, то НБУ пришлось бы еще потратить из резервов за январь- апрель 2023 года дополнительно порядка $4,8 млрд.

При имеющейся в этом периоде динамике ЗВР ( на 01.05.2023 года — $35,95 млрд, из которых «чистые» $ 23,86 млрд) Нацбанк имел возможность перекрыть упомянутый дополнительный дефицит в $4,8 млрд. Но это все равно ударило бы по общему платежному балансу Украины и размеру негативного сальдо торговли, что в отдельные месяцы было бы принципиально для всей оценки экономики нашей страны.

В ближайшие 120 дней (заявленный срок работы «зернового коридора») я бы пока не рассчитывал на ежемесячные поступления свыше $1,2 млрд, учитывая прогноз по урожаю, усиление интенсивности военных действий и не очень благоприятную сейчас конъюнктуру для нашей агропродукции.

Из-за того, что сейчас вся международная помощь поступает в страну регулярно и в полном объеме, а Нацбанк продолжает удерживать коридор по безналичному доллару в пределах 36,5686−36,9343 гривны, скачков курса отсутствие «зернового коридора» не спровоцировало бы, но существенно повлияло бы на размер ЗВР Украины и объемы интервенций Нацбанка для покрытия дефицита валюты на рынке.

Но если НБУ в этот период решит отпускать курс, сокращение ежемесячного предложения валюты на межбанке в среднем на $1,2 млрд (при отсутствии полноценной работы коридора) приведет к дополнительному давлению на курс. И, по моим расчетам, это может спровоцировать дополнительный рост котировок на межбанке в пределах 35−50 копеек на долларе в течение каждого месяца.