Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
НБУ решает проблему комиссий, которые обменники берут за прием «изношенных купюр» — Гетманцев (обновлено)
Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета
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Обращение Гетманцева к обменникам и банкам
«Хотел бы при случае обратиться к валютным обменникам,
Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или крошечные точки в уголке.
Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии", — предупредил Гетманцев.
По его словам, Нацбанк уже занимается этой проблемой.
«Граждан прошу сообщать мне в телеграм-канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий», — отметил он.
Обновлено
«Откровенно шокирован массовостью обращений относительно дополнительных комиссий при обмене валюты, безосновательно квалифицированной обменниками как изношенная. Менее чем за сутки более 400», — написал Гетманцев.
По его словам, большинство жалоб касается нарушений со стороны государственных банков.
«Наряду с этим большее количество жалоб на нелегальные обменники (внимание МВД!). Обсудили с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет, за предупреждениями последуют санкции», — подытожил. он.
Комментарии - 97
60 частных банков, имеющих генеральные валютные лицензии НБУ.
Вот и заставьте их работать себе в убыток, а то вдруг что — сразу
появляется желание порулить работой госбанков…
Эти 60 частных банков себе в убыток платят налоги, возвращают депозиты, конвертируют $ по курсу НБУ. Тратят себе в убыток время и бумагу на кучу отчетов в тот же НБУ.
Зачем сочинять законы, если их не исполнять, бо «в убыток».
Если убыток для вас не при чём, то тем более, парьте мозги
всем 60 частным коммерческим банкам одновременно…
Начните с Альфы или Сити, а там как пойдет…
2) Есть НБУ с кучей сотрудников которые получают з/п за то чтобы контролировать исполнение собственных директив, банкам которым они дали лицензии.
Данила явно дал понять — не*** выеживаться. работайте в правовом поле с валютной наличкой.
А Кверти кредиты приплетать пытался прошлый раз.
Отакие делки от банковского сектора и сидят в кабинетах завсектором валютого департамента. Выдумщики. Велосипед изобретатели ***.
Получается, что давать указания на форуме, как работать НБУ и госбанкам, у вас хватает «полномочий», а тоже самое адресовать Сити или Сенсу — кишка тонка.
matroskin (как и я, как и многие логически мыслящие) пишет (и я Вам писал в другой аналогичной ветке форума) о том, что НБУ должен и обязан нагибать и заставлять банки, вне зависимости гос или не гос, и САМ выполнять нормы зак-ва в части обеспечения наличного валютооборота.
В данной связи мы имеем вопиющий факт неконтролируемой вакханалии — а именно — прецедент, когда банковский сектор ставит под абсолютно высосанным предлогом под сомнения купюры доллара США, которых НЕТ НИ В ОДНОМ описании как неплатежеспособные или утратившие таковую. Если хоть одна шавка, из привата, пумба или сенса приведет ПОЧЕМУ и по КАКОМУ праву они их таковыми считают, то дискуссия будет считаться справедливой.
Ваш отсыл — как кредит — хотим берем, не хотим — не берем — фак чистой воды.
ОБЯЗАНЫ принимать, как и любые другие средства платежа с легальной основой.
Все остальное — от лукавого. Точка.
И не нужно здесь долго мудрить.
Нет такого в описании — штамик, рыжик, стирка.
Да стирка. Да штампик. Да немного пятно.
Остальные приметы в порядке? Принимайте как положено.
Гривну и не такую берут, хоть и нос кривят.
Иногда 10 и 20 грн как из жопы и склеенные пополам и ничего.
Какие мои указания, это директивные материалы НБУ, вот пусть их и исполняет сам и контролирует что бы их исполняли те кого он контролирует.
Бо Вас как послушать то все должны платить налоги и заниматься самолечением, самообучением, самообороной и т.д.
Валютою банки перебирали з 90-х. В Зе на відміну від Пе навіть банка свого нема. :)
Тільки не потрібно писать що Зе заставляє співробітників Пе-банка не брать поношені купюри.
на рынке сдал, без комиссии, там пятна не заметили, нет машинки что светит, а вот за розовую 100 гр комиссия была
Pumbovik, а оставить на валютной карте Альфы не вариант? И потратить дать знакомой в ЕС с карты.
А Вы говорите штампики!)
На это Вам ответит величайший гуру Украинской экономики товарищ Гетманцев, гусей щипать это милое дело.
Клиенты тут причем? тут построенна афера человек приходит в обменник ему говорят купюра старого образца не берём или комиссия 10%, вот и думайТЕ как говорил наш президент
А вообще оригинальный способ купить доллар США на 10% ниже рынка
Ваша позиция понятна что люди во всем виноваты.
То что люди смотрят в свои карманы это естественно они пытаются понять что осталось от зарплаты, а вот то что вы пытаетесь их в этом обвинить вот это уже подло.
А вообще странно слышать о проблеме от человека который 3 дня назад «компетентно» рассказывал здесь как он виртуозно абсолютно без комиссий меняет любые доллары через терминал Привата. :)
Там где никогда не было проблем — и на тебе, при ЗЕ власти появляются.
Порошенко говорил за две недели закончит войну, и кто купит доллар по 13 то сильно пожалеет, конечно народ пожалел что доллар через время
стал 28.
Зеленский говорил нужно перестать стрелять и война закончится, мало того когда Раша наращивала группировки вдоль Украины что нам говорили войны не будет, травневі шашлики.
На стадионе Зе говорил что идёт на один срок или опять соврал время покажет.
В плане того что во время когда одни погибают в окопах, другие возмущаются на в кабаках и на форумах о том что до сих пор пляжи не разминированы, или как это так вернуть налог аж до 5% война же не кончилась., то отвратителен.
Без конверт.депо вы бы сейчас
и по 45 гривен за бакс
не смогли скупиться.
А новые купюры баксов
видели бы только в
интернете на картинках…
Наверху, один за всех и все за одного Дартаньян сами знаете кто у нас.
Нещодавно мені потрібно було поповнити свою картку в євро.Навмисне не називаю у якому банку — не хочу дискредитувати. У прийомі двох купюр мені відмовили, хоча купюри були без помарок, написів не потерті і т.д. Мотив — мовляв, на них є надриви. Розгледіти ці надриви біля каси я так і не зміг. Лише потім, вдома, під лупою я зміг побачити ці «супергігантські надриви», по одному на кожній купюрі. Не впевнений, що вони мали навіть по 0,1 мм, скоріш по декілька сотих мм.
Маразм прогресує…
Наша Гривна как вы выражаетесь во многом ущербна только потому что ущербные правят Украиной.
Если бы громадяне не покупали валюту они бы потеряли свои сбережения простым языком для сохранения нужна твердая единица.
По словам Главы Налогового комитета В Р у него есть информация (пока не подтвержденная)… и дальше по тексту.