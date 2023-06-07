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7 июня 2023, 12:09 Читати українською

НБУ решает проблему комиссий, которые обменники берут за прием «изношенных купюр» — Гетманцев (обновлено)

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр. Об этом в телеграм-канале написал глава Налогового комитета В Р Данило Гетманцев.

Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно изношенных купюр.
Фото: biz.ligazakon.net

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Обращение Гетманцева к обменникам и банкам

«Хотел бы при случае обратиться к валютным обменникам, в т. ч. банкам. Друзья, понимаю, возможно в поиске дополнительной маржинальности, вы немного забыли и забыли, что в стране война.

Именно поэтому наверняка решили ввести дополнительную комиссию за обмен «изношенных» купюр, среди которых изношенными считаются даже помятые или крошечные точки в уголке.

Эта точка может вам слишком дорого стоить. Если точнее — лицензии", — предупредил Гетманцев.

По его словам, Нацбанк уже занимается этой проблемой.

«Граждан прошу сообщать мне в телеграм-канал о фактах безосновательного отказа от обмена валют и/или вымогательства обменниками дополнительных комиссий», — отметил он.

Обновлено

«Откровенно шокирован массовостью обращений относительно дополнительных комиссий при обмене валюты, безосновательно квалифицированной обменниками как изношенная. Менее чем за сутки более 400», — написал Гетманцев.

По его словам, большинство жалоб касается нарушений со стороны государственных банков.

«Наряду с этим большее количество жалоб на нелегальные обменники (внимание МВД!). Обсудили с руководством Нацбанка. Государственные банки и финансовые компании на днях получают жесткие предупреждения о недопустимости такого поведения. Для тех, кто не поймет, за предупреждениями последуют санкции», — подытожил. он.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 97

+
+529
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 16:45
#
А що тут вирішувати, хай НБУ просто виконує власні директиви й приймає зношені купюри від банків та обмінників, або хоча б зобов'яже державні банки виконувати свої ж вимоги а не перебирати фейс-контролем американських президентів.
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
6 июня 2023, 21:16
#
Я думав НБУ займається національною валютою (гривнею), а усілякими тугріками мають займатися ті, хто ці тугріки надрукував
+
+117
AlejandroV
AlejandroV
6 июня 2023, 21:30
#
НБУ займається наглядом за банками та фінансовими установами і у його рамках — контролем за правильністю здійснення ними касових операцій. Операції з готівковою валютою, що здійснюють банки та фінустанови якраз і відносяться саме до касових операцій — тому наведення порядку у цьому питанні повністю належить до компетенції регулятора.
+
+27
kadaad1988
kadaad1988
7 июня 2023, 14:15
#
Гривня это тугрики, а доллар это реальные деньги!
+
+265
brigadirius
brigadirius
6 июня 2023, 16:50
#
Класичний піар Щипача. Спочатку забороняємо, а потім розказуємо як це негарно. «Ой, а кто же ето сделал?»
+
+54
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 16:56
#
Та їх ніхто і не забороняв приймати, просто якщо держ.банки всупереч закону «перестраховуються» і перебирають купюри, то відповідно реагує і весь ринок. Якщо люди будуть знать що в банк завжди можна здать як і грн то і париться цим не будуть.
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июня 2023, 21:46
#
В стране, кроме четырёх государственных банков, есть ещё
60 частных банков, имеющих генеральные валютные лицензии НБУ.
Вот и заставьте их работать себе в убыток, а то вдруг что — сразу
появляется желание порулить работой госбанков…
+
+15
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 22:17
#
При чем тут убыток или нет?
Эти 60 частных банков себе в убыток платят налоги, возвращают депозиты, конвертируют $ по курсу НБУ. Тратят себе в убыток время и бумагу на кучу отчетов в тот же НБУ.
Зачем сочинять законы, если их не исполнять, бо «в убыток».
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июня 2023, 22:33
#
Matroskin

Если убыток для вас не при чём, то тем более, парьте мозги
всем 60 частным коммерческим банкам одновременно…
Начните с Альфы или Сити, а там как пойдет…
+
+39
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 23:52
#
1) Я не имею полномочий
2) Есть НБУ с кучей сотрудников которые получают з/п за то чтобы контролировать исполнение собственных директив, банкам которым они дали лицензии.
+
+45
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:08
#
Кверти и тут решил сфинтить…
Данила явно дал понять — не*** выеживаться. работайте в правовом поле с валютной наличкой.
А Кверти кредиты приплетать пытался прошлый раз.
Отакие делки от банковского сектора и сидят в кабинетах завсектором валютого департамента. Выдумщики. Велосипед изобретатели ***.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 июня 2023, 13:31
#
Matroskin

Получается, что давать указания на форуме, как работать НБУ и госбанкам, у вас хватает «полномочий», а тоже самое адресовать Сити или Сенсу — кишка тонка.
+
+60
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 14:38
#
Qwerty1999 — Ваше второе имя — стрелочник.
matroskin (как и я, как и многие логически мыслящие) пишет (и я Вам писал в другой аналогичной ветке форума) о том, что НБУ должен и обязан нагибать и заставлять банки, вне зависимости гос или не гос, и САМ выполнять нормы зак-ва в части обеспечения наличного валютооборота.
В данной связи мы имеем вопиющий факт неконтролируемой вакханалии — а именно — прецедент, когда банковский сектор ставит под абсолютно высосанным предлогом под сомнения купюры доллара США, которых НЕТ НИ В ОДНОМ описании как неплатежеспособные или утратившие таковую. Если хоть одна шавка, из привата, пумба или сенса приведет ПОЧЕМУ и по КАКОМУ праву они их таковыми считают, то дискуссия будет считаться справедливой.
Ваш отсыл — как кредит — хотим берем, не хотим — не берем — фак чистой воды.
ОБЯЗАНЫ принимать, как и любые другие средства платежа с легальной основой.
Все остальное — от лукавого. Точка.
И не нужно здесь долго мудрить.
Нет такого в описании — штамик, рыжик, стирка.
Да стирка. Да штампик. Да немного пятно.
Остальные приметы в порядке? Принимайте как положено.
Гривну и не такую берут, хоть и нос кривят.
Иногда 10 и 20 грн как из жопы и склеенные пополам и ничего.
+
+30
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 15:03
#
Qwerty1999 харош нести очередную чушь.
Какие мои указания, это директивные материалы НБУ, вот пусть их и исполняет сам и контролирует что бы их исполняли те кого он контролирует.
Бо Вас как послушать то все должны платить налоги и заниматься самолечением, самообучением, самообороной и т.д.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
7 июня 2023, 9:31
#
Если гос. банкам сверху указание от властей морочить людям голову и не принимать купюру с маленьким пятнышком или принимать на инкассо за 600 гривен на полгода (может, уже и больше, но все равно это чистой воды издевательство), то при чем тут обменники, там ничего не решают.
+
+235
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
6 июня 2023, 17:18
#
Те обменники и банки, которые начали страдать этой фигней тупо сделали хуже только себе и своим конкурентам на этом рынке. Теперь большинство людей, ну как минимум те, кто столкнулся с этим идиотизмом, будут при покупке выносить мозг касирам и требовать чтобы давали идеальные купюры, и не будут брать даже с минимальными потёртостями. Пускай теперь они (обменники и банки) глотнут г*внеца и потеряют на количестве клиентов.
+
+51
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:38
#
Да, приходится выносить мозг кассирам иначе вы становитесь последним отстойником для проблемных купюр, которые можно сдать у нас в стране только с дисконтом, а далее они перекочуют к следующему невнимательному гражданину и некоторой вероятностью обменять по полной цене в США, Ближний Восток/ Азия. Потому что инкассо убитых купюр это очень долгий процесс, головная боль и ущерб для банка
+
0
Сергей Гончаренко
Сергей Гончаренко
6 июня 2023, 18:53
#
Мне в Райфе дали постиранную сотку , в пачке и не заметил , хотел через терминал привата сплавить , но даже он не принимал. Это до запрета было , где месяц, а то и более назад. Теперь только за границей их потратить))
+
+46
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:21
#
Есть и другая схема, обменники берут на их взгляд баксы с уценкой, кооперируются с банками и впаривают весь неликвид обратно клиентам, т.к. они не имеют при себе должного УФ и ИФ оборудования, чтоб посмотреть подлинность купюр
+
+15
KotletaDollarov
KotletaDollarov
6 июня 2023, 17:29
#
2. Банки весь неликвид стараются сплавить клиентам, вам дают пачку купюр, с них обязательно часть будет с видимыми (штампы, потертости, пятна) и невидимыми проблемами (стираные, плесень, залитые химикатами и т. д.), которые видно только в УФ

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
6 июня 2023, 17:46
#
Цікаво, хто ще забув, що в країні війна?
+
+50
bonv
bonv
6 июня 2023, 17:55
#
Все банки мають брати і без комісії. Зе-жесть!
+
+29
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 18:11
#
Я знаю шо Ви на роботі, але Зе тут до чого?
Валютою банки перебирали з 90-х. В Зе на відміну від Пе навіть банка свого нема. :)
Тільки не потрібно писать що Зе заставляє співробітників Пе-банка не брать поношені купюри.
+
+62
bonv
bonv
6 июня 2023, 21:02
#
При пороху з баксами проблем не було. Штампи-роки-написи — все проходило. Тому при зе-жесть!...
+
+30
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:10
#
Да, бонва… ти правий … при пороху ще той бардак був…
+
+56
bonv
bonv
6 июня 2023, 18:02
#
Понапридумували штампи-роки-написи. Гірше ж точно не буде? ©
+
+39
sirius1111
sirius1111
6 июня 2023, 19:02
#
Нашли еще один способ побрить…дальше интереснее будет…
+
0
xapyga
xapyga
6 июня 2023, 19:27
#
Это реально надо прекращать, у меня первые 600 баксов что нашел плохих, пятна, одна розовая, просто не брали в обменке сказали 600 на 555…
на рынке сдал, без комиссии, там пятна не заметили, нет машинки что светит, а вот за розовую 100 гр комиссия была
+
0
Kaleso
Kaleso
6 июня 2023, 19:51
#
Ну якщо рішать ці проблеми і перестануть кошмарити людей то тільки за і хай це зроблять
+
+45
Pumbovik
Pumbovik
6 июня 2023, 20:41
#
Забирал депозит в альфе, насыпали почти все 96 г, часть вернул, т.к. были затертыми. Пошел в приват сдал на депо, чтоб на руках не оставались 96 и поменять на синие, в итоге 4шт брак и сразу грят давай нам на инкассо по уценке, хрен вам на инкассо, забрал и думаю кому теперь сбагрить. Короче меня это задрало, заказал себе УФ фонарь на 365нм, буду все бомажки в кассе аналогично светить и швырять обратно кассирам. Есть такой обменник от Ф К Финод (Гарант) так вот они уже 96 не берут по оптовому курсу, вот вам куда докатились
+
0
tyshenkoV
tyshenkoV
6 июня 2023, 21:23
#
У меня в городе обменка берет 96го с дисконтом в 50 коп/бакс, просто жесть
+
0
sirius1111
sirius1111
6 июня 2023, 21:52
#
Когда забирал?
+
0
Pumbovik
Pumbovik
7 июня 2023, 8:21
#
Пару дней назад
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:13
#

Pumbovik, а оставить на валютной карте Альфы не вариант? И потратить дать знакомой в ЕС с карты.
+
+160
viicore
viicore
6 июня 2023, 21:01
#
Клоуны, так обяжите банки гос или хотяб один принимать любые деньги которые являются платежными и займитесь инкассо самых печальных банкнот сами. Весь рынок отреагирует и все будет нормально ходить, но доверие уже подорвано. Как с терминалами привата, одним днем лавочку прикрыли и все. Сейчас даже если начнут принимать, не пропадет ощущение что все играем в игру где по одному стулу забирают и кто не успел тот остался карайним. Когда опять кому-то моча в голову стукнет и перестанут принимать.
+
+15
tyshenkoV
tyshenkoV
6 июня 2023, 21:25
#
А доверие к чему подорвано-то? К белому баксу 96 года?)
+
0
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 21:39
#
Кто-то придумал аферу с портретами американских президентов на долларе США, теперь лучше иметь только новые вот и все.
+
+43
viicore
viicore
6 июня 2023, 22:46
#
Доверие к системе банков и обменников и как следствие накруты про то что доллары все должны быть при тебе взяты из новой пачки с номерами по прорядку, последней серии, иначе не хочу брать, бо в след раз меня с ними пошлют или за половину цены предложат выкупить. К 96 думаю ни у одного банка вопросов не будет если он в норм состоянии. Чем 96 отличается от 2003 2006 и какие еще белые бывают? Другое дело произвол будок и даже банков при визуальном осмотре, штампики, пятнышки и прочее, если оно пролазит через счетную машинку вопросов быть не должно, но они есть. Я еще год назад о таком не задумывался даже и если банкнота выглядит не как будто её откопали из-под земли без пакета, а как средняя гривна то спокойно брал, даже не переворачивая, а чисто тактильно проверял, сейчас смотрю со всех сторон под микроскопом и думаю не один я.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:16
#
При мне в ПБ евровую двадцатку из пачки в 300 евро женщина попросила поменять кассира, бо она на пару мм была надорвана!!!
А Вы говорите штампики!)
+
0
Sg Ms
Sg Ms
6 июня 2023, 21:40
#
Налог на комиссию введет?)
+
+28
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 22:12
#
Sg Ms
На это Вам ответит величайший гуру Украинской экономики товарищ Гетманцев, гусей щипать это милое дело.
+
+30
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:17
#
«Щипать гусей — это наш профиль! Мы вас вылечим!» Перефразируя цитату из классической комедии.)))
+
0
youknow
youknow
6 июня 2023, 22:20
#
В банках так само беруть комісії за прийом «зношених купюр» — пан Гетманцев напевно забув про це.
+
+28
__ EK __
__ EK __
6 июня 2023, 22:35
#
Клиенты сами получили то что хотели. Задолбали и банки и обменники синим $ - сами отказываясь брать белый. Вот теперь пожинайте плоды своих «хотелок». За что боролись на то и напоролись и виноваты тут именно клиенты в первую очередь.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 июня 2023, 23:15
#
Быстро же вы научились у Алекса006 обвинять во всём клиентов.
+
+59
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 23:21
#
__EK__
Клиенты тут причем? тут построенна афера человек приходит в обменник ему говорят купюра старого образца не берём или комиссия 10%, вот и думайТЕ как говорил наш президент
А вообще оригинальный способ купить доллар США на 10% ниже рынка
+
0
__ EK __
__ EK __
7 июня 2023, 7:07
#
Нет тут никакой аферы. Человек приходит в обменник/банк и просит исключительно новый доллар, отказываясь брать белый даже идеальный, не говоря уже о купюрах с печатями/пятнами. Так зачем я буду набирать себе то, что не ликвидно и не продам? Все эти действия исключительно на стороне клиента. Есть спрос — есть предложение. Если спроса нет, то зачем нужен товар (в валюта в нашей стране это товар), который не ликвидный? Вы привыкли смотреть только в свои карманы и искать виноватых в ком угодно, кроме себя. Но начинать надо именно с себя, потому как своими требованиями исключительно о новых долларах родилась такая проблема. А что касается ветхих и с печатями, то банки давным-давно были инициаторами этих правил. За ними потянулись и обменники.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 11:19
#
__ EK __ Валюта в принципе товар. По определению. Не только в нашей стране.
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 11:23
#
__EK__
Ваша позиция понятна что люди во всем виноваты.

То что люди смотрят в свои карманы это естественно они пытаются понять что осталось от зарплаты, а вот то что вы пытаетесь их в этом обвинить вот это уже подло.
+
+28
viicore
viicore
6 июня 2023, 23:38
#
Это ситуация искусственная за последние полгода максимум обострилась. За много лет пользования валютобменом никогда не было такого чтоб при попытке купить доллары отвечали «есть только белые». Сейчас каждый второй. Это надо было постараться додолбать их. Еще прошлым летом такого не было, все нормально ходило. 100% это централизованно возникшая проблема. Не люди вдруг захотели «красивенькие» ни с того ни с сего, это результат проблем возникших в случае когда надо было поменять на гривны, а им залупили комсу 20 после одного такого прикола будешь искать новые с номерами по порядку чтоб как-то себя подстарховать.
+
0
matroskin
matroskin
6 июня 2023, 23:59
#
Вангую, лет через 10 Вы тоже напишите о «серых» 2009 г…
А вообще странно слышать о проблеме от человека который 3 дня назад «компетентно» рассказывал здесь как он виртуозно абсолютно без комиссий меняет любые доллары через терминал Привата. :)
+
0
viicore
viicore
7 июня 2023, 1:26
#
Опять ты пристал, какие на пенсии доллары? «Вам» в пору только молоко по уценке в суперамаркете искать, а не банковские продукты в которых ни в зуб ногой. Могу лайфхак от молодого поколения более пожилому дать — пенсию на почте можно получать без комиссии, заодно и новости расскажут интереснее чем на минфине. Не благодарите.
+
0
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 12:36
#
Ваши лайфаки используйте сами, а не не в одной теме раздаете, а в другой ноете что у Вас проблема. :)
+
0
viicore
viicore
7 июня 2023, 12:49
#
Где я ною ты шо ударенный?
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 0:00
#
Всегда смотрите кому это выгодно, простые люди в данной ситуации в проигрыше
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
7 июня 2023, 11:57
#
Ты наверное из кибертрона прилетел и вообще не отдупляешь что происходит.
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 12:09
#
Ты смотрю все одупляешь, выкупить доллар со старым портретом американского президента на 10% дешевле рынка вот что происходит.
+
+94
SergeyNina
SergeyNina
7 июня 2023, 0:42
#
Нбу хоть бы организовал нормальное инкассо долларов и Евро как было до войны. Обяжите хоть пару государственных банков нормально брать любую иностранную валюту с мелкими повреждениями без комиссий или как было раньше с комиссией до 10% за убитые купюры. Сдавал убитые евро и доллары склеенные и обгорелые до войны с комиссией 10%. Сейчас комиссия 10% за мелкие потёртости
+
+9
Fantomas2020
Fantomas2020
7 июня 2023, 13:57
#
Комиссий не должно быть никаких. Надеюсь эта инициатива нагнуть банки и обменники будет результативной. Не вижу разницы в обмене гривневых купюр и иностранной валюты. Владельцы изношенных, проштампованных и потёртых купюр не должны нести убытки, только из-за того, что им впарили такие купюры те же самые банки. А банки и обменники не должны получать доход на таком обмене, поскольку это всего лишь операция замены одной купюры на другую
+
+14
SergeyNina
SergeyNina
7 июня 2023, 0:43
#
Недавно поинтересовался какая комиссия за склеенные и обгорелые доллары и евро — 50%.
+
+68
Ave Bael
Ave Bael
7 июня 2023, 1:17
#
Просто пора менять власть. При зеленом ворье слишком много картелей появилось, у застройщиков, у менял, у овгз-инсайдеров. И все делятся с ЗЕ офисом и вешают людям чепуху на уши.

Там где никогда не было проблем — и на тебе, при ЗЕ власти появляются.
+
+14
candidat
candidat
7 июня 2023, 6:03
#
И на кого, простите, менять?
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 10:17
#
Прийдет время там будет выбор, Зе уже не фаворит.
+
0
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 12:42
#
Да на кого угодно, в стране куча людей которые обещают одновременно: отменить налоги, поднять зарплаты и пенсии, сделать доллар по 25 или даже по 8, отменить мобилизацию и освободить окуппируванные территории, выплатить всем компенсации и отстроить разрушенное. :)
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 13:04
#
Так у нас уже было
Порошенко говорил за две недели закончит войну, и кто купит доллар по 13 то сильно пожалеет, конечно народ пожалел что доллар через время
стал 28.
Зеленский говорил нужно перестать стрелять и война закончится, мало того когда Раша наращивала группировки вдоль Украины что нам говорили войны не будет, травневі шашлики.

На стадионе Зе говорил что идёт на один срок или опять соврал время покажет.
+
0
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 13:15
#
Так я же вроди написал черты исключительно Вашего избранника, что Вам опять не так ? Уверен ни Зе ни Пе не пропадут от того что Вы выберите то что хотите, а вот за Вас не уверен. :)
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 13:32
#
Раз уж вы описали черты моего избранника, Тогда напишите черты своего избранника, тогда пойму ваши представления о том какой человек в состоянии взять на себя ответственность президента Украины.
+
0
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 14:57
#
В данное время, это человек который отрезвит общество заставив его вспомнить что в стране война, и все эти неразминированные пляжи, гуманные суды и военкоматы, возвращенное довоенное налогообложение и т. п. не будет иметь абсолютно никакой ценности если Украина превратится в ДНР. Люди (в т.ч. Вы) забыли весну 2022 когда с пакетом АТБ бежали в переполненном поезде или в стокилометровой пробке, а сейчас повозвращались и начинают умничать, что-то пляжи им не вовремя разминировали, то налог довоенный вернули, то в повестке шрифт не такой, то повестку вручили в ресторане.
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 15:26
#
Я понял, Зеленский ваш фаворит.
+
0
matroskin
matroskin
7 июня 2023, 15:36
#
В плане ведения войны, поиска союзников оружия и помощи-безусловно да, я бы сказал даже идеален.
В плане того что во время когда одни погибают в окопах, другие возмущаются на в кабаках и на форумах о том что до сих пор пляжи не разминированы, или как это так вернуть налог аж до 5% война же не кончилась., то отвратителен.
+
0
candidat
candidat
7 июня 2023, 6:21
#
Валюту вообще не покупаю, поэтому не знаю, бывают ли ситуации, когда кассир становится в позу и на требование клиента обменять выданный доллар с изъянами на другой отвечает, что ничего менять не будет? И если бывает, что тогда люди делают в таком случае? Звонок в полицию? Кстати, при обмене какая-то неравная по возможностям ситуация получается. Если клиент даёт доллар с изъяном, ему просто отказывают, мол, не возьму. А если клиент покупает, то он уже отдал свои гривны кассиру, а тот пытается всучить доллар с изъяном, то клиенту сложнее отказаться: скажем, кассир самодур, говорит, мол, заменять на нормальную не буду, и тогда уже надо заставлять заменить или вернуть гривну, что выглядит как-то сложнее, чем просто сказать «не возьму».
+
+28
KotletaDollarov
KotletaDollarov
7 июня 2023, 10:21
#
У НБУ есть постанова, что в течении 15минут вы можете вернуть любые купюры. Если других нет на замену, кассир выполняет операцию «сторно». Если вы не знаете этого, значит кассир удачно избавился от неликвида
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 14:09
#
Для этого нужно все 15 минут стоять возле кассы. а зачем брать из рук кассира то, что вас не устраивает?
+
+30
zzzachary
zzzachary
7 июня 2023, 6:37
#
Це єдина гарна новина від Гетьманцева))) мене вже задовбали ці обмінники і банки, купюра нова але по краям трохи іржі чи буває мпленька печатка котру ставлять у США чи вучкою напічана цифра і все вони їх не приймають (
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
7 июня 2023, 12:01
#
Трепать языком ≠ делать. Посмотрим что поменяется в ближайший месяц
+
+15
Pumbovik
Pumbovik
7 июня 2023, 8:22
#
Нбу должен обязать кассиров перед выдачей валюты всю просвечивать ее через УФ, то что машинка так дотошно не проверяет бумажки. То что на прием они ее под микроскопом рассматривают, а на выдачу нет
+
+45
brigadirius
brigadirius
7 июня 2023, 8:58
#
Мафія приймає любі банкноти, крім фальшивих, без комісій. Тому вся ця дурка, лише для додаткового заробітку для обмінок та банків. Ну і ще піар гривні. Мов користуйся гривнею, не зв’язуйся з валютою і не буде ніяких проблем. А ще краще користуйся лише карткою.
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 14:11
#
Все для народу!)
+
0
KotletaDollarov
KotletaDollarov
7 июня 2023, 9:22
#
Можете еще поблагодарить крутильщиков конвертационных депозитов, которые сам же нбу и придумал, и они тащили в обменники синие номерами подряд баулами, чтоб потом гривну снова кинуть на конвертдепо. Теперь валютчики смекнули, что можно подзаработать и придумали схему с «уценкой» и продажей синих по завышенному курсу, иначе вам дают зеленые
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
7 июня 2023, 13:28
#
KotletaDollarov

Без конверт.депо вы бы сейчас
и по 45 гривен за бакс
не смогли скупиться.
А новые купюры баксов
видели бы только в
интернете на картинках…
+
0
Kolya12377
Kolya12377
7 июня 2023, 9:37
#
При чем тут вообще гетманцов, если это НБУ должен контролировать? Пиар?
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 10:12
#
Гетманцев знает как создавать и как решать проблемы.
Наверху, один за всех и все за одного Дартаньян сами знаете кто у нас.
+
0
brigadirius
brigadirius
7 июня 2023, 10:20
#
Щипач фактично друга людина в країні після президента. Вся тіньова економіка йому підпорядкована. Він збирає вершки з половини ВВП країни. Павло Себастянович якось рахував, що його особистий дохід десь 2,5 млрд. баксів в рік. Так що навіть Зеленський з ним нічого не зможе зробити. Бабло тут усим керує.
+
0
kingcity
kingcity
7 июня 2023, 10:34
#
Повинні бути встановлені чіткі критерії платоспроможності і зношеності купюр іноземної валюти. І дотримуватись їх потрібно зобов`язати всіх — і обмінки і банки. За недотримання, невмотивовану відмову від прийому купюри — позбавлення ліцензії. А у нас кожен касир «сам собі режисер» — що хочу, те приймаю, не хочу — не приймаю.

Нещодавно мені потрібно було поповнити свою картку в євро.Навмисне не називаю у якому банку — не хочу дискредитувати. У прийомі двох купюр мені відмовили, хоча купюри були без помарок, написів не потерті і т.д. Мотив — мовляв, на них є надриви. Розгледіти ці надриви біля каси я так і не зміг. Лише потім, вдома, під лупою я зміг побачити ці «супергігантські надриви», по одному на кожній купюрі. Не впевнений, що вони мали навіть по 0,1 мм, скоріш по декілька сотих мм.
Маразм прогресує…
+
0
brigadirius
brigadirius
7 июня 2023, 10:37
#
Загальносвітова тенденція — загнати піпл в безнал. Готівка то свобода, безнал то цифрове рабство.
+
+30
forest777
forest777
7 июня 2023, 10:51
#
Напевно потрібно в сторону Євро дивитися, як на валюту накопичення. Європа поряд, завжли можна буде обміняти/потратити їх при першому ж візиті до Європи.
+
0
Игорь Коломойский
Игорь Коломойский
7 июня 2023, 12:03
#
Тоже самое могут сделать и с евро
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 12:13
#
И ты им в этом поможешь
+
0
AAAA2000
AAAA2000
7 июня 2023, 14:42
#
Коломойский, уже … есть несколько прецедентов
+
+28
Bitcoin
Bitcoin
7 июня 2023, 11:58
#
Шариков-швондер-гетьманцев играет в популизм. И как все схавали.
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
7 июня 2023, 13:52
#
По колличеству коментариев тема для читателей больная😂. Не было бы проблем если б украинцы доллары не покупали, или в крайнем случае купили один раз хрустящие и под матрас, а не юзали их туда сюда в надежде поймать копейки на качелях курса. Наша гривна во многом ущербна «благодаря «собственным грамадянам, не верят ей, а на самом деле самим себе. Если бы не покупали валюту для сбережений, не создавали давление на курс, он был бы однозначным. Эх молодая нация когда вы уже поумнеете.
+
+45
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 14:13
#
Zxcvb1979
Наша Гривна как вы выражаетесь во многом ущербна только потому что ущербные правят Украиной.
Если бы громадяне не покупали валюту они бы потеряли свои сбережения простым языком для сохранения нужна твердая единица.
+
0
zxcvb1979
zxcvb1979
7 июня 2023, 14:35
#
А у Вас есть сомнение что она наша? Тогда у меня есть сомнение что вы украинец. Власть выбирают граждане, её не на парашюте нам спускают,значит она является срезом общества которое её выбирает. Моисей водил евреев по пустыне 40 лет,ждал пока умрёт последний кто видел египетское рабство (тогда продолжительность жизни была такой). Сейчас в Украине средняя продолжительность лет 75? Значит нам бродить ещё 45 лет.
+
+15
zxcvb1979
zxcvb1979
7 июня 2023, 14:41
#
Добавлю бродить 45 лет возле обменника🤣
+
0
zevs1
zevs1
7 июня 2023, 15:31
#
Не пользуйтесь долларом, зачем он вам храните сбережения в гривнах и на депозите.
+
+13
slvg
slvg
7 июня 2023, 15:20
#
Гетьманцев пропоную тобі самому поміняти свої долари на зношені по курсу 1:1, а потім думай що з ними робити, а потім ще пощіпай сам себе і заплати 19.5% з усіх обмінів.
+
0
Afynyanin Sensurion Alfijsky
Afynyanin Sensurion Alfijsky
7 июня 2023, 15:31
#
Надо же писать правильные заголовки!
По словам Главы Налогового комитета В Р у него есть информация (пока не подтвержденная)… и дальше по тексту.
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