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6 июня 2023, 11:19 Читати українською

Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции.

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Что известно

Критического уровня вода достигнет через 5 часов. Уже началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Военная администрация и все службы, в том числе ГСЧС и полиция, в 5 утра были подняты по тревоге.

«Собрана комиссия ТЭБ и ЧС, поставлены задачи. Происходит эвакуация населения. Все старосты и главы общин проинформированы и собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, отвечающий за свою территорию», — добавил он.

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. В то же время, Прокудин подчеркнул, что будут подтоплены и другие населенные пункты.

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.

В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие. В 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

В Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+75
zevs1
zevs1
6 июня 2023, 12:16
#
Разминированный Чонгар,это последствия.
+
+60
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 июня 2023, 12:46
#
Шашликі на майскіє
+
+30
Gonza
Gonza
6 июня 2023, 12:58
#
«Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму „уставших от войны“ глядачів „Кварталу“, президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони… 24.02. 2022 року російські війська спокійно проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу» ©
+
+15
MaxTirpiz
MaxTirpiz
6 июня 2023, 13:04
#
Війну звичайно почав путін як головний винуватець. Але з іншого боку путін насмілився напасти відкрито лише тому що Україною керувала партія зелених блазнів з Кварталу.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
6 июня 2023, 13:04
#
АТО за две недели ©
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