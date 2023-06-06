Подрыв Каховской ГЭС. В Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона находятся в критической зоне. Об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Что известно

Критического уровня вода достигнет через 5 часов. Уже началась эвакуация местного населения из опасных районов.

Военная администрация и все службы, в том числе ГСЧС и полиция, в 5 утра были подняты по тревоге.

«Собрана комиссия ТЭБ и ЧС, поставлены задачи. Происходит эвакуация населения. Все старосты и главы общин проинформированы и собирают население в определенных точках сбора. В каждой общине создан отдельный штаб, отвечающий за свою территорию», — добавил он.

По состоянию на 07:30 полностью или частично затоплены такие населенные пункты: Тягинка, Львов, Одрадокаменка Бериславского района, Ивановка, Никольское, Токаревка, Понятовка, Белозерка, микрорайон Остров города Херсона Херсонского района. В то же время, Прокудин подчеркнул, что будут подтоплены и другие населенные пункты.

Около 16 тысяч человек на правобережье Херсона в критической зоне.

В настоящее время организована эвакуация жителей данных населенных пунктов автобусами в Херсон, далее в Николаев и оттуда в Хмельницкий, Одессу, Кропивницкий, Киев и другие. В 12:00 на железнодорожном вокзале из Херсона отправится эвакуационный поезд в Николаев.

В Укргидроэнерго, в результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.