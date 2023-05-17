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17 мая 2023, 9:57 Читати українською

ФОПам возвращают довоенную 5% ставку налога: о каких рисках не говорят власти

В Верховной Раде подготовили закон, который должен повысить налоги для IТ-шников. Но главное, что новации могут спровоцировать целый ряд проблем в отрасли. Как этого избежать, в колонке для «Экономической правды» рассказал советник налоговой и бухгалтерской практики компании Bona Lex Сергей Брояков. «Минфин» выбрал главное.

В Верховной Раде подготовили закон, который должен повысить налоги для IТ-шников; и хотя само повышение выглядит незначительным, оно может спровоцировать целый ряд проблем и неразбериху в отрасли.

Каких изменений ждать

До начала большой войны ІТ-специалисты (ФОП-ІТ) в большинстве находились на упрощенной системе налогообложения, как плательщики единого налога (ЕН) третьей группы и платили ЕН по ставке 5%.

Однако, война внесла коррективы в налоговую политику государства, что, безусловно, повлияло и на ІТ-отрасль. Немного ретроспективы.

Речь идет о специальном (льготном) налогово-правовом режиме, который должен был действовать в течение всего периода военного положения. Сразу отмечу, что я анализирую специальную упрощенную систему налогообложения только в контексте ее применения ФОП-ІТ.

Этот режим налогообложения был введен весной 2022 года. С 1 апреля 2022 г. плательщики ЕН могли перейти на применение специальной упрощенной системы налогообложения.

Основные преимущества, которые предоставляет ФОП-ІТ специальная упрощенная система налогообложения:

  • платить ЕН по ставке 2% вместо ставки 5%;
  • отсутствие каких-либо лимитов по объемам годового дохода для пребывания на упрощенной системе налогообложения в качестве плательщика ЕН.

Первоначальный замысел заключался в том, чтобы такая система налогообложения существовала на протяжении всего периода военного положения. Однако, профильный комитет Верховной Рады рассматривает проект закона № 8401, который предусматривает отмену ставки налога 2% и налоговых льгот с 1 июля 2023 г.

Что с лимитами годового дохода

Для плательщиков ЕН по ставке 2% не действуют годовые лимиты по объему дохода. Соответственно, для пребывания на упрощенной системе плательщики ЕН по ставке 2% не должны следить за тем, чтобы не превысить ограничение объемов дохода.

Как тогда быть плательщикам ЕН по ставке 2%, когда они посреди года перейдут на уплату ЕН по довоенной ставке в размере 5%? Учет лимита для них будет «запускаться» только с 1 июля 2023 года или к расчету лимитов по объемам доходов будет применяться и период пребывания на ставке ЕН 2%, то есть доход, полученный с 1 января по 1 июля этого года?

Законопроект № 8401 не конкретизирует этот вопрос. Более того, есть опасения, что налоговые органы будут говорить об установлении точки отсчета для предельных объемов дохода задними числами.

Например, ФОП-ІТ с 1 января 2023 года по 1 июля 2023 года предоставил услуг на общую сумму 8 млн грн. В таком случае соответствующий ФОП-ІТ с 1 июля 2023 года не сможет перейти на уплату ЕН по ставке 5%.

Таким образом, у ряда ФОП-ІТ из-за объективной невозможности заранее правильно организовать налоговое планирование и расчеты со своими контрагентами есть вполне реальные риски выйти за пределы лимитов для третьей группы плательщиков ЕП, которые в 2023 году составляют 7 818 900 грн дохода в год.

Это приведет к переходу таких ФОП-ІТ на общую систему налогообложения, что создает риск выхода таких ФОП-ІТ в платежно-расчетный «инвиз».

Речь идет о потенциальной возможности открытия счетов или бизнес-аккаунтов в юрисдикциях, которые не обмениваются налоговой информацией в формате CRS, с последующим уклонением ФОП-ІТ от налогообложения.

Как быть с новыми ФОП-ІТ

Особую актуальность вопрос правильного перехода с 2% на 5% ЕН приобретает для новых ФОП-IТ. При регистрации ФОП-IТ через приложение Дия плательщик сначала выбирает ставку ЕН 5%.

Затем ФОП-IТ может через электронный кабинет налогоплательщика подать заявление о переходе на применение 2-процентной ставки ЕН. Здесь важно, чтобы такой ФОП-IТ был зарегистрирован плательщиком ЕН третьей группы по ставке 5%, и только после этого переходил на применение ставки 2%.

Почему это важно? Законопроект № 8401 предусматривает, что с 1 июля 2023 года лица, перешедшие на уплату ЕН по ставке 2%, теряют право на использование налоговых льгот и считаются такими, которые применяют систему налогообложения, на которой они находились до избрания специальной упрощенной системы налогообложения.

Как быть в случае, если в первые десять дней после государственной регистрации ФОП-IТ сначала через Дию подал заявление на применение ставки ЕН 5%, а затем через электронный кабинет налогоплательщика подал заявление о переходе на ставку ЕН 2%? Всегда ли налоговая, с технической точки зрения, сначала регистрирует лицо плательщиком ЕН по ставке 5%, а затем осуществляет переход на ставку 2%?

Сейчас уверенности в том, как это происходит, нет. Более того, есть закономерные сомнения по поводу того, происходит ли предварительная регистрация лица сначала как плательщика ЕН по ставке 5% с последующим переходом на ставку 2%.

Такие сомнения обуславливаются разъяснениями налоговой: «Учитывая то, что нормами НКУ для нового физического лица-предпринимателя предусмотрено представление в течение десяти дней со дня его государственной регистрации заявления о регистрации плательщиком единого налога третьей группы как по ставке 5% дохода, так и по ставке 2% дохода, то лицо, которое в течение десяти дней со дня его государственной регистрации подало два заявления — относительно применения ставки 5% дохода, а затем 2% дохода (или наоборот), будет зарегистрировано плательщиком единого налога третьей группы по ставке, указанной в заявлении, которая подана последней».

Следовательно, вполне возможно, что новые ФОП-ІТ, зарегистрированные после 1 апреля 2022 года, начиная с 1 июля 2023 года будут переведены на общую систему налогообложения с уплатой 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Таким образом, переход с 1 июля 2023 на довоенную упрощенную систему налогообложения может оказаться для ФОП-ІТ сюрпризом. Чтобы избежать правовой неопределенности, действовать на опережение должен был бы законодатель.

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Если в ближайшее время указанные риски не будут нивелированы, то эстафета по предотвращению рисков перейдет к ФОП-ІТ, которые либо заранее перейдут на уплату ЕН по ставке 5% путем подачи заявления в июне 2023 года, либо перейдут на общую систему налогообложения из-за отсутствия конкретики в вопросе применение лимитов по объемам доходов в 2023 году.

Автор:
Брояков Сергей
Советник налоговой и бухгалтерской практики Брояков Сергей
Bona Lex
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
extremumlife
extremumlife
17 мая 2023, 10:08
#
Загальна система нормальна, справедлива. Як у всіх, якщо на ФОП не подобається, чи ТОВ.
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