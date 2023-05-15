В сводный бюджет поступило 67,7 миллиарда гривен налогов

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Сколько поступило налогов

«За январь-апрель 2023 плательщиками Центрального межрегионального управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками уплачено в сводный бюджет налогов на сумму 67,7 млрд гривен», — говорится в сообщении.

По информации налоговой, 87,1% всех поступлений по Центральному управлению, а это почти 59 млрд грн, обеспечили несколько отраслей национальной экономики.

Так, предприятиями оптовой и розничной торговли в январе-апреле 2023 года было уплачено 11,8 млрд грн налогов и сборов, что на 0,6 млрд грн или на 5% больше аналогичного периода прошлого года.

Предприятия добывающей промышленности уплатили 9,5 млрд грн налогов и сборов в сводный бюджет.

Предприятиями, обеспечивающими поставку электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха, обеспечено более 9 млрд грн поступлений.

Представителями перерабатывающей промышленности уплачено 8 млрд грн налогов и сборов, что почти на 2 млрд гривен, или на 28,3% больше поступлений в январе-апреле 2022 года.

Предприятиями транспортной инфраструктуры (в т.ч. складское хозяйство и курьерская деятельность) — 7,4 млрд грн.

СХД, занятыми в сфере профессиональной, научной и технической деятельности обеспечено поступление в сумме 6,6 млрд грн, что больше прошлогодних показателей на 1,9 млрд грн

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