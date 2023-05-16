Как ночной удар по Киеву окончательно развеял мифы о русской армии

Ночная атака по Киеву стала одной из самых мощных с начала войны — среди прочего было выпущено 6 ракет «Кинжал», которые до недавнего времени у Украины не было возможности сбивать. К каким результатам привела эта атака и почему после нее россияне лишатся рынков оружия, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса .

Плохой выбор для кремля

Сегодняшняя ночь стала не только триумфом украинского ПВО, но и полным позором русской армии. После того, как две недели назад украинское ПВО с помощью американских «Патриотов» сбило «Кинжал», российская армия оказалась на перепутье. У генералов было два пути.

Или больше не стрелять «Кинжалами» туда, где могут быть системы ПВО с «Патриотами» и говорить, что это случайность, ракета неисправна и был просто плохой день. И так себе оставить сомнения в способности американского оружия противостоять российской супер-пупер сверхзвуковой ракете. Тем более, что была только одна ракета.

Или произвести массированный обстрел, применив больше своих «Кинжалов», чтобы уловить «Патриот», пробить защиту и говорить потом всем, что сбитие «Кинжала» — это досадная случайность. Тем более, какой бы ни был дорогой «Кинжал», система «Патриот» все равно дороже. И разменять, условно, три «Кинжала» на один «Патриот» россияне были бы готовы. Но это был рискованный сценарий. Когда ставишь на карту все сразу. Идешь ва-банк. Или ставишь на российское «авось».

Демилитаризация россии идет по плану

Россияне поставили все на кон. Снова решили доказать, что у них самый большой. И опять опозорились.

Ночью было громко. Как заявили украинские военные, из шести самолетов МиГ-31К было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 9 крылатых ракет «Калибр» — с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, «Искандер-М»). И все это было уничтожено. Поставив жирную точку в вопросе, какие технологии более сильные и способно ли российское оружие тягаться с американскими системами. Если кому-то в мире требовались доказательства, они их получили. Если кто-то на рынке оружия сомневался, теперь сомнений не будет. Если кто-то в западном мире еще боялся российского оружия, то теперь они должны окончательно понять, что бояться нечего.

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Если кто-то в США еще сомневался, нужно ли Украине давать новейшее оружие, то они также получили ответ. Каждая поставка в Украину оружия на несколько миллиардов долларов принесет в перспективе заказов на сотни миллиардов долларов для американских вооруженных корпораций. И европейские производители это тоже видят. И поэтому также есть мотивация толкать свое правительство в направлении предоставления Украине все более современных вооружений. Которые будут уничтожать российское оружие. И уничтожать еще оставшиеся мифы о силе русского оружия.

Вот так и происходит демилитаризация. Вот так продвигается демилитаризация россии. Под аккомпанемент заявлений кремля о том, что они демилитаризуют Украину.