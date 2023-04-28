Перерасчет пенсий: Украина должна пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах

Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом говорится в письме первого заместителя министра финансов Дениса Улютина на Кабинет министров, в котором предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

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По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц.

Поэтому многие пенсионеры начали обращаться в суды с требованием перечислить пенсию. При этом во многих случаях истцы выигрывали дела.

Суды обязывали государство не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.

Долги

По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 г. по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс. проигранных дел.

Только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

Сумма задолженности может возрасти

В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

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