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28 апреля 2023, 11:33 Читати українською

Перерасчет пенсий: Украина должна пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах

Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом говорится в письме первого заместителя министра финансов Дениса Улютина на Кабинет министров, в котором предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.

Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам.
Фото: nrcu.gov.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц.

Поэтому многие пенсионеры начали обращаться в суды с требованием перечислить пенсию. При этом во многих случаях истцы выигрывали дела.

Суды обязывали государство не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.

Долги

По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 г. по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс. проигранных дел.

Только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.

Сумма задолженности может возрасти

В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 18

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+15
preyvanamor
preyvanamor
28 апреля 2023, 12:10
#
Взагалі не проблема! друкарський верстат надрукує абсолютно будь-яку кількість ₴ для виплати будь-яких боргів по будь-яких пенсіях…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:12
#
Из своего недавнего опыта общения с казначейством Киевское области — очереди на выплаты связанные с проигранными государством Судах уже начинаются с полугода! Вас регистрируют и ставят в очередь, в засисимости от выплаты и ждите… от двух месяцев и больше. Так что не каждый пенсионер сможет дождаться выплат.
Ну и соответственно огромный и горя ий привет «банде рехформаторов» и всяким пасипакам пенсионной реформы — порошенко, южаниной, гройсману и особо сердечный привет бывшему министру — реве!!! «Дарагой» бывший министр я уже стал меньше есть и хожу по дому в пуховике, но не смотря на ваши заверения денег у меня от этого больше не стало!!!
+
+30
Strain
Strain
28 апреля 2023, 12:24
#
Если бы не реформы тех времен — наша финансовая система давно была бы в заднице. Я говорю не за конкретные, а в целом.
Я как-то и в довоенные годы от ЗЕ команды не увидел «Вау» эффекта.
Большое строительство просто продолжило программу Гройсмана.
Децентрализация бюджетов после Порошенка была пересмотрена в худшую сторону. Бюджеты городов стали получать меньше, а центр больше.

Как бы, возможно, не хейтили. Но Порох, Гройсман, Яресько, Гонтарева в своё время спасли банковский сектор и экономику.

Я напомню что ОСББ благодаря которому многие хозяйства зажили реально лучше — реформа тех времен.
+
+15
Strain
Strain
28 апреля 2023, 12:29
#
Если оценивать людей, страну и экономику исключительно в $ в ЗП — это путь в никуда.

Представьте ситуацию. Вам нужно построить дорогу. С бюджета выделяют деньги, местные ноют о затрудненном движении. Упаси господи кого-то переселили с аварийного дома где будет дорога. С точки зрения одного короткого промежутка и момента — все максимально хреново и лучше этого не делать.
С точки зрения перспектив и далёкого будущего — другой вопрос.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:30
#
А может вы расскажите, а каком именно году были изменины условия расспределения соедств на местах именно каким документом и чья подпись под ним, буду благодарен. Могу дать подсказку именно этот гражданин, отобрал у местных грамад акциз (110 евро с тонны) с продажи топлива и направил этот платеж в центральный бюджет, рассположеных на территории грамады АЗС. Еще подсаазки надо?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:32
#
…Но Порох, Гройсман, Яресько, Гонтарева в своё время спасли банковский сектор и экономику…

Какой ценой???
+
+15
Сергій Т
Сергій Т
28 апреля 2023, 12:15
#
Нічого, не все одразу. Поступово Держава розбереться.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:21
#
Что станет??? И с чем раэберется? Если основной документ, согласно которого проходит порядок выплат и который используется казначейство, дотирован 2013 годом…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 12:41
#
GrugoriyHoland
«основной документ… дотирован 2013 годом…»

К сведению — датирован

Неужели публично написать что-нибудь нелицеприятное
в адрес Януковича и Азарова, которые были у руля в 2013,
язык не поворачивается и рука не подымается…

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:45
#
Так как же «рехформы» или руки не дошли поменять этот документ и упростить процедуру выплат с бюджета???
Да и как-то в прошлый раз ты писал … удавиться готовы… а тут что поменялось мнение???
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 12:43
#
Вы, сначала поставьте себя на место пенсионера, которые прошпл три судебных инстанции, а это минимум год!!! Доказал в Суде и отстоял свою позицию, добился справедливости, пересчета . Получил исполрительный лист, обошел пол Киева (в связи с ВП казначейства прием граждан не проводит), отправил все бумаги по почте и ему сообщили «радостную» новость — ждите от двух месяцев!!! А ему пенсионеру уже более 55 да и здоровье, семья, и т. п. Вот тогда и пишите всякий бутор о каких то рехформар… И о вмяких персонажах, которым проблемы этого пенсионера глубоко до … Так что это «поле» не для игры в рехформаторскую полемику.
+
+8
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 13:03
#
GrugoriyHoland
«Вы, сначала поставьте себя на место пенсионера…»

Каждый должен быть на своём месте…

Пенсионеры должны заниматься внуками,
а по судам должны бегать адвокаты…

Когда судился с ПФУ по вопросу возврата 1%, принудительно
уплаченного при покупке киевской квартиры — никуда не ходил,
а всего-лишь оформил договор с адвокатской конторой и
предоставил им все необходимые документы и банковские
реквизиты для возвата средств.
Через два года и пару месяцев пришла смс-ка о зачислении средств…

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 13:07
#
Так что там с вопросом — почему «рехформаторы» не упростили процедуру, а оставили «инструкцию» от 2013 года??? Не не хочешь просветить?
И не надо вснх равнять по себе!
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 15:06
#
GrugoriyHoland
«Не не хочешь просветить?»

Просвещаю потерявших память…

Весной 2014 года россия аннесировала Крым
и к лету оккупировала часть Донбасса.

Вот реформаторы и занимались более важными делами:
— Гонтаева наводила порядок в банковской системе;
— Порошенко, в том числе, реанимировал армию и
активировал работу оборонки;
- ваш «любимый» Яценюк ежедневно занимался
текущими проблемами страны в Кабмине.

Почему вас только сейчас «прокосило» с претензиями
к Порошенко по вопросу инструкции 2013 года, а все
девять лет ранее молча сопели в тряпочку.

У вас масса претензий к Порошенко, Яценюку и Гонтаевой,
ну так подайте на них в суд за всё то, что они сделали или
не сделали в своё время…

А постоянно ныть о каких-то мелких проблемах
пяти-десятилетней давности — это не красит
взрослого мужчину в расцвете лет…
Да и пенсионерам форума Минфина тоже не к лицу…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 15:28
#
Понятно! Ответа нет!
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
28 апреля 2023, 13:11
#
Понятно — любой вопрос относительно «рехформаторов» остется без ответа… лучше тихо «слиться» чем ответить…
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 15:11
#
GrugoriyHoland
«лучше тихо „слиться“ чем ответить…»

Я понимаю, что тебе нечем целыми днями заняться,
кроме как сидеть на форуме и требовать от других
такого же пустого времяпровождения.

Я же, в отличие от тебя, ежедневно работаю.
Так что наберись терпения - форум посещаю
в свободное от работы время, а на глупые
претензии могу вообще не отвечать…
+
0
Abramon
Abramon
28 апреля 2023, 14:30
#
На одного пенсіонера 1,5 працюючих. Ну-ну атракціон ще той на майбутні перспективи!
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