Украина по решению судов должна выплатить пенсионерам 43,1 млрд грн по более чем 330 тысячам проигранных делам. Об этом говорится в письме первого заместителя министра финансов Дениса Улютина на Кабинет министров, в котором предупреждает о ключевых рисках бюджета на 2023 год. Документ есть в распоряжении ЭП.
Перерасчет пенсий: Украина должна пенсионерам 43 миллиарда из-за проигранных дел в судах
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По данным Opendatabot, в первом квартале 2023 средняя пенсия составляла около 5,2 тыс. грн в месяц.
Поэтому многие пенсионеры начали обращаться в суды с требованием перечислить пенсию. При этом во многих случаях истцы выигрывали дела.
Суды обязывали государство не просто выплачивать увеличенный размер пенсий, но и производить их перерасчет за предыдущие периоды.
Долги
По подсчетам Минфина, на 1 марта 2023 г. по решению судов государство должно выплатить 43,1 млрд грн в 333,4 тыс. проигранных дел.
Только по отношению к военным пенсиям задолженность государства по решениям судов составляет около 22 млрд грн.
Сумма задолженности может возрасти
В ведомстве отмечают, что существуют высокие риски, что сумма задолженности возрастет, поскольку украинские суды, в частности Конституционный суд, могут принять новые решения не в пользу государства.
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Комментарии - 18
Ну и соответственно огромный и горя ий привет «банде рехформаторов» и всяким пасипакам пенсионной реформы — порошенко, южаниной, гройсману и особо сердечный привет бывшему министру — реве!!! «Дарагой» бывший министр я уже стал меньше есть и хожу по дому в пуховике, но не смотря на ваши заверения денег у меня от этого больше не стало!!!
Я как-то и в довоенные годы от ЗЕ команды не увидел «Вау» эффекта.
Большое строительство просто продолжило программу Гройсмана.
Децентрализация бюджетов после Порошенка была пересмотрена в худшую сторону. Бюджеты городов стали получать меньше, а центр больше.
Как бы, возможно, не хейтили. Но Порох, Гройсман, Яресько, Гонтарева в своё время спасли банковский сектор и экономику.
Я напомню что ОСББ благодаря которому многие хозяйства зажили реально лучше — реформа тех времен.
Представьте ситуацию. Вам нужно построить дорогу. С бюджета выделяют деньги, местные ноют о затрудненном движении. Упаси господи кого-то переселили с аварийного дома где будет дорога. С точки зрения одного короткого промежутка и момента — все максимально хреново и лучше этого не делать.
С точки зрения перспектив и далёкого будущего — другой вопрос.
Какой ценой???
«основной документ… дотирован 2013 годом…»
К сведению — датирован…
Неужели публично написать что-нибудь нелицеприятное
в адрес Януковича и Азарова, которые были у руля в 2013,
язык не поворачивается и рука не подымается…
Да и как-то в прошлый раз ты писал … удавиться готовы… а тут что поменялось мнение???
«Вы, сначала поставьте себя на место пенсионера…»
Каждый должен быть на своём месте…
Пенсионеры должны заниматься внуками,
а по судам должны бегать адвокаты…
Когда судился с ПФУ по вопросу возврата 1%, принудительно
уплаченного при покупке киевской квартиры — никуда не ходил,
а всего-лишь оформил договор с адвокатской конторой и
предоставил им все необходимые документы и банковские
реквизиты для возвата средств.
Через два года и пару месяцев пришла смс-ка о зачислении средств…
И не надо вснх равнять по себе!
«Не не хочешь просветить?»
Просвещаю потерявших память…
Весной 2014 года россия аннесировала Крым
и к лету оккупировала часть Донбасса.
Вот реформаторы и занимались более важными делами:
— Гонтаева наводила порядок в банковской системе;
— Порошенко, в том числе, реанимировал армию и
активировал работу оборонки;
- ваш «любимый» Яценюк ежедневно занимался
текущими проблемами страны в Кабмине.
Почему вас только сейчас «прокосило» с претензиями
к Порошенко по вопросу инструкции 2013 года, а все
девять лет ранее молча сопели в тряпочку.
У вас масса претензий к Порошенко, Яценюку и Гонтаевой,
ну так подайте на них в суд за всё то, что они сделали или
не сделали в своё время…
А постоянно ныть о каких-то мелких проблемах
пяти-десятилетней давности — это не красит
взрослого мужчину в расцвете лет…
Да и пенсионерам форума Минфина тоже не к лицу…
«лучше тихо „слиться“ чем ответить…»
Я понимаю, что тебе нечем целыми днями заняться,
кроме как сидеть на форуме и требовать от других
такого же пустого времяпровождения.
Я же, в отличие от тебя, ежедневно работаю.
Так что наберись терпения - форум посещаю
в свободное от работы время, а на глупые
претензии могу вообще не отвечать…