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28 апреля 2023, 13:05 Читати українською

В Украине 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц — Опендатабот

Доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн в месяц, сократилась с 39% до 30%, а в целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

Доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн в месяц, сократилась с 39% до 30%, а в целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек.
Фото: slovoidilo.ua

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«В Украине впервые с 2018 года за квартал возросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или $143 по курсу НБУ. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и высшую за среднюю пенсию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 7% до 10% возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч грн — до 1,06 млн человек. В то же время доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек.

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Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3 997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7 129 грн — на 36% выше среднего показателя по Украине.

Кроме Киева, выплаты выше средних у пенсионеров еще в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и Харьковской.

Где получают пенсии

78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяют свои средства государственным банкам: Приватбанку (4,56 млн или 54%) и Сбербанку (2,99 млн или 36%).

По данным Пенсионного фонда Украины, к индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. В то время пенсия у мужчин была почти в полтора раза больше, чем пенсия у женщин: 5 701 грн против 3 926 грн.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
yarg
yarg
28 апреля 2023, 13:27
#
А чего удивлятся ? куча народа и дня не работала , налогов в жизни не платили… откуда же им пенсии появятся ? миллионы…
+
+29
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 13:56
#
«куча народа и дня не работала , налогов в жизни не платили»

Женщины работали реализаторами «в чёрную» — страховой стаж нулевой.
Мужики «таксовали» - страховой стаж нулевой.

А теперь все они хотят получать государственную пенсию
да ещё и плачутся в интернете, что пенсия маленькая…
+
0
yarg
yarg
28 апреля 2023, 14:02
#
Да , всю жизнь гордились что они не дураки — налоги платить , и от государства им ничего не нужно… А теперь очень даже нужно …
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 14:16
#
Так и сейчас, большинство ФОПов, особенно в ИТ, зарабатывают
не одну тысячу баксов в месяц, а ЕСВ в ПФУ платят с уровня
минимальной зарплаты (1474 грн/мес) ещё и плачутся, что их
родители-пенсионеры получают маленькую пенсию…

Формально, два ФОПа своими отчислениями ЕСВ могут содержать
только одного пенсионера, да и то на минимальной пенсии.

Вот так и живём…

А ведь у каждого ФОПа минимум один,
а то и все два родителя — пенсионеры…
+
0
Abramon
Abramon
28 апреля 2023, 14:33
#
100%
+
0
YouRi
YouRi
28 апреля 2023, 14:08
#
Получают адекватно объему сделанных пенсионных отчислений
+
0
Abramon
Abramon
28 апреля 2023, 14:37
#
Хто працював в с/г за трудодні - це одна історія таких людей залишилось не багато, які в них можуть буди «отчислєнія», також шкода людей, які працювали в с/г та мали низькі зарплати, а стосовно нинішніх «працівників» з/п в конвертах, так їм і треба — нехай отримують мінімальну пенсію. Стосовно ФОПів ІТ — цю лавочку прикриють.
+
0
yarg
yarg
28 апреля 2023, 15:13
#
Таких уже давно не осталось. трудодни отменили в 1966. уже на пенсию пошло поколение , рожденное после их отмены…
+
+15
vt313
vt313
28 апреля 2023, 14:52
#
Как по мне все пенсионеры должны получать одинаковую пенсию.
По поводу отчислений, это очень спорный момент.
+
0
yarg
yarg
28 апреля 2023, 15:14
#
Нельзя. у нас государство социальной справедливости.
список 1 , список 2 , пенсии милицейские , военные , шахтерские , металлургичесние…

людей с обычными пенсиями по ощущениям — меньшенство.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
28 апреля 2023, 15:26
#
Забыли перечислить инвалидов всех мастей.

Начиная от инвалидов с детства и заканчивая
инвалидами-алкоголиками, ведь их тоже надо
содержать…
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