В Украине 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц — Опендатабот

Доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн в месяц, сократилась с 39% до 30%, а в целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

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«В Украине впервые с 2018 года за квартал возросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или $143 по курсу НБУ. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и высшую за среднюю пенсию», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что с 7% до 10% возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч грн — до 1,06 млн человек. В то же время доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек.

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Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3 997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7 129 грн — на 36% выше среднего показателя по Украине.

Кроме Киева, выплаты выше средних у пенсионеров еще в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и Харьковской.

Где получают пенсии

78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяют свои средства государственным банкам: Приватбанку (4,56 млн или 54%) и Сбербанку (2,99 млн или 36%).

По данным Пенсионного фонда Украины, к индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. В то время пенсия у мужчин была почти в полтора раза больше, чем пенсия у женщин: 5 701 грн против 3 926 грн.

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