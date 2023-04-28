Доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн в месяц, сократилась с 39% до 30%, а в целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.
В Украине 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч гривен в месяц — Опендатабот
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«В Украине впервые с 2018 года за квартал возросло количество пенсионеров — на 9 249 человек. За счет индексации, проведенной в марте, средний размер пенсии достиг 5 238 грн — или $143 по курсу НБУ. Сейчас примерно 33% пенсионеров получают среднюю и высшую за среднюю пенсию», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что с 7% до 10% возросла доля пенсионеров, получающих выплаты более 10 тысяч грн — до 1,06 млн человек. В то же время доля пенсионеров, получающих менее 3 000 грн, сократилась с 39% до 30%. В целом такие выплаты от государства получают 3,25 млн человек.
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Наименьшая средняя пенсия в Тернопольской области — 3 997 грн. Это на 24% меньше средних выплат по Украине. Самая большая средняя пенсия в Киеве: 7 129 грн — на 36% выше среднего показателя по Украине.
Кроме Киева, выплаты выше средних у пенсионеров еще в восьми областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и Харьковской.
Где получают пенсии
78% украинских пенсионеров получают выплаты через банк. Подавляющее большинство из них (90%) доверяют свои средства государственным банкам: Приватбанку (4,56 млн или 54%) и Сбербанку (2,99 млн или 36%).
По данным Пенсионного фонда Украины, к индексации средняя пенсия в Украине достигала 4622 грн. В то время пенсия у мужчин была почти в полтора раза больше, чем пенсия у женщин: 5 701 грн против 3 926 грн.
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Комментарии - 11
Женщины работали реализаторами «в чёрную» — страховой стаж нулевой.
Мужики «таксовали» - страховой стаж нулевой.
А теперь все они хотят получать государственную пенсию
да ещё и плачутся в интернете, что пенсия маленькая…
не одну тысячу баксов в месяц, а ЕСВ в ПФУ платят с уровня
минимальной зарплаты (1474 грн/мес) ещё и плачутся, что их
родители-пенсионеры получают маленькую пенсию…
Формально, два ФОПа своими отчислениями ЕСВ могут содержать
только одного пенсионера, да и то на минимальной пенсии.
Вот так и живём…
А ведь у каждого ФОПа минимум один,
а то и все два родителя — пенсионеры…
По поводу отчислений, это очень спорный момент.
список 1 , список 2 , пенсии милицейские , военные , шахтерские , металлургичесние…
людей с обычными пенсиями по ощущениям — меньшенство.
Начиная от инвалидов с детства и заканчивая
инвалидами-алкоголиками, ведь их тоже надо
содержать…