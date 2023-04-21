Главное за неделю: Смягчение на валютном рынке, запрет аграрного экспорта и изменения в BankID

Путь, прошедший Майк Новограц в инвестициях, сравним с развитием самого крипторинка — настолько заметны были их взлеты и ощутимые падения. Поэтому неудивительно, что бывший торговец ценными бумагами наконец дошел до крипт и даже создал одну из крупнейших компаний в секторе. «Минфин» рассказывает историю миллиардера, который все еще ждет, когда биткоин подорожает до $1 млн.

Кабмин упростил выплату пенсий и разных видов пособий украинским беженцам за границей

Кабинет министров упростил механизм выплаты пенсий и различных денежных пособий для граждан Украины, временно проживающих за границей.

НБУ смягчил ограничения на наличном валютном рынке и проекте е-резидентства

Национальный банк Украины с 21 апреля 2023 г. смягчает ряд административных ограничений с целью создания условий для запуска проекта электронного резиденства и укрепления положительных тенденций в наличном сегменте валютного рынка.

«Маски-шоу стоп». В Раде зарегистрировали законопроект, запрещающий изымать технику

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 9211 с изменениями в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, запрещающий изымать технику во время обысков в компаниях.

«Новая почта» размещает облигации на 100 млн под 20% годовых: кому они подойдут

Платежная система NovaPay, входящая в группу «Новая почта», на бирже ПФТС провела публичное размещение дебютного выпуска облигаций. «Минфин» разбирался, чем занимается эта компания, и стоит ли ей доверять свои деньги.

Евросоюз утвердил регулирование криптовалют

Европарламент принял закон по легализации и регулированию криптоактивов в ЕС MiCA. Текст разрабатывали и переписывали на протяжении последних трех лет, но коллапсы на глобальном рынке криптоактивов ускорили процесс.

В НАБУ прогнозируют удорожание наличной валюты. Как изменится курс

Уже в мае, вероятно, будем снова наблюдать подорожание наличной иностранной валюты из-за увеличения спроса на нее. Об этом заявила глава Совета Независимой ассоциации банков Елена Коробкова.

Запрет импорта и транзита украинского зерна. Почему это произошло и что значит для Украины (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит: Импорт и транзит украинского зерна. Запрет импорта украинской сельхозпродукции и ее транзита через некоторые страны Европы. Что значит для Украины запрет на импорт зерна. Прогноз курса доллара и евро на период с 20 по 26 апреля 2023 года.

Укрпочта может получить национализированный PIN Банк — СМИ

«Укрпочта» планирует получить в управление ранее национализированный PIN Банк. За последние пять лет руководитель Укрпочты Игорь Смелянский мечтает вывести государственного оператора почты на банковский рынок.

В Минагрополитики считают убытки от запрета аграрного экспорта

Через страны Восточной Европы шла примерно половина аграрного экспорта Украины. Из-за запрета ущерб может составить «сотни миллионов долларов». Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

Десять небольших банков повысили доходность гривневых депозитов

Банки продолжают менять депозитные предложения, ставки постепенно растут. Какую доходность сейчас предлагают по вкладам частных вкладчиков банки с депозитным портфелем до 2 млрд грн, — расскажет «Минфин».

Нацбанк ввел существенные изменения в системе BankID

Национальный банк Украины внедрил существенные изменения в системе BankID НБУ — стандартизированные наборы данных и дифференцированные межабонентские тарифы. Теперь банк-идентификатор передает учреждению только тот объем персональных данных своего клиента, что минимально необходимо для предоставления услуги (ранее идентификационные данные пользователя передавались через систему единым набором).