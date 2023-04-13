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13 апреля 2023, 10:24 Читати українською

ЕС начнет тестировать компании на оффшорность: чем это чревато для нашего бизнеса

Уже со следующего года на украинский бизнес в ЕС ждет тест оффшорности. Какие компании подпадут под эти критерии и какими последствиями это может обернуться, ЭП рассказал совладелец и партнер инвестиционной компании InCo home Роман Белик. «Минфин» выбрал главное.

Уже со следующего года украинский бизнес в ЕС ждет тест оффшорности.

«Конец оффшорам», или «Добро пожаловать домой»

Украинский бизнес, использующий лояльные европейские юрисдикции, в скором времени может оказаться в сложной ситуации. Особенно бизнес, работающий в ЕС для минимизации налоговой нагрузки, снижения давления валютного регулирования или безопасного «паркования» активов.

Уже с января 2024 г. в ЕС начинает действовать унифицированная процедура идентификации бизнеса как оффшорного. Компании, не имеющие достаточного уровня присутствия и активности в стране регистрации, рискуют получить этот статус очень быстро. Все благодаря утвержденной недавно парламентом ЕС новой версии ATAD 3 (anti-tax avoidance directive).

Если компания не отвечает минимальным требованиям присутствия и может быть использована для получения налоговых преимуществ, будет признана оффшорной.

Ключевое — «может быть использовано», презумпция невиновности здесь не работает. Если структурно бизнес организован так, что это позволяет избегать уплаты налогов, у ЕС уже саму возможность приравняли к факту уклонения.

Директива продолжает линию борьбы ЕС со схемами, позволяющими бизнесу получать неконкурентное преимущество в своей стране. Усложняется использование договоров об избежании двойного налогообложения с целью арбитража налогов, по сути, эрозии налоговой базы в стране, которой эта налоговая база не принадлежит.

Бизнес, признанный оффшорным, получит штрафы, репутационные проблемы и отрицательные налоговые последствия. Законодатели Е С предусмотрели двухлетнюю ретроспективу: в 2024 году компании будут анализироваться за 2023 и даже за 2022 год.

Неприятности могут ожидать и бизнес-связи. Вскоре офицер банка или крупной компании по комплаенсу и AML (Anti-Money Laundering — противодействие отмыванию денег — ред.) спросит себя, оправданы ли риски сотрудничества с партнером или клиентом, которые имеют признаки оффшорной бизнес-структуры.

Многие называют новую директиву «Конец оффшорам», хотя больше подошло бы название «Добро пожаловать домой».

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Кандидат на статус рискового: кто он

На первом этапе предприятие, отвечающее определенному набору критериев, попадает в категорию рисковых. Отвечает за выявление рисковости само предприятие. Если оно не проявит свою рисковость, будет оштрафовано.

Представим: владелец яхты с определенными характеристиками должен обратиться в реестр по борьбе с контрабандой наркотиков и заявить о себе как о потенциальном контрабандисте. Если не заявит, его оштрафуют на 5% от стоимости яхты.

На следующем этапе потенциальный контрабандист должен собрать документы, анализ которых приведет к выводу, что ни он, ни его команда, ни яхта не принимали, не участвуют и не намерены участвовать в таком преступлении.

Представим сейчас идеального кандидата на статус рискового в мире бизнеса. По доходам у него два года все пассивно: на 65% и выше доходы от пассивной деятельности. Источниками пассивного дохода являются проценты, дивиденды и роялти.

Другой вариант — он имеет в активах недвижимость, балансовая стоимость которой превышает 75% от общей балансовой стоимости активов.

Третий вариант — владение активами, генерирующими доход в виде дивидендов и доход от продажи акций, балансовая стоимость которых превышает 75% от общей балансовой стоимости активов предприятия.

Наш идеальный кандидат должен заниматься трансграничной деятельностью: в течение двух лет иметь более 55% недвижимого или иного ценного имущества за пределами ЕС или не менее 55% доходов получать от трансграничной деятельности.

Если предприятие подходит во все указанные пункты, оно соблюдало необходимые условия и попало в зону риска признания оффшорным. Важно, что в список компаний, отнесенных к рисковым, будут автоматически иметь доступ все страны члены Евросоюза, а «не автоматически» — все другие страны.

Доказательства «присутствия»

О своем соответствии критериям рискованности компания обязана уведомить профильный орган страны регистрации, пройти проверку на соответствие минимальным требованиям «присутствия» и убедить, что компания работает в стране ЕС с реальными бизнес-целями. Доказательством присутствия будет:

  • наличие у предприятия офиса,
  • наличие активного банковского счета в ЕС или счета электронных денег в ЕС,
  • соответствующая квалификация хотя бы у одного из назначенных директоров.

Под критерии оценки подпадают и штатные сотрудники компании. Большинство из них должны иметь обычное место жительства в стране ЕС, где базируется предприятие, и квалификацию для работы, от которой предприятие получает доход.

Также проанализируют бизнес-деятельность предприятия и его отчетность. За несоблюдение хотя бы одного из требований или при подозрении, что какой-то критерий не соблюден, компания признается оффшорной.

Кого не будут проверять

Есть исключения для предприятий по видам деятельности, которые не подпадают под необходимость проходить проверку:

  • компании, чьи ценные бумаги допущены к торгам на регулируемом рынке,
  • профессиональные участники финансового рынка и альтернативные инвестиционные фонды,
  • холдинговые компании и предприятия, активы которых состоят из ценных бумаг, а бенефициарные собственники являются налоговыми резидентами в том же государстве ЕС.

Наличие лицензии на финансовую деятельность, статус публичной компании или инвестиционного фонда автоматически доказывает честность намерений компании. Если вернуться к примеру с яхтами, то наличие у капитана специальной лицензии от правительства автоматически доказывает, что оно не контрабандист.

Похоже, планируется отсечь от недобросовестного использования договоров об избежании двойного налогообложения среднего бизнеса и оставить лазейки для крупного, с которым страны смогут договариваться, кто, сколько и когда должен платить.

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Тест на оффшорность

Например, есть украинская производственная компания Y, владелец которой NN также владеет более 20% компании Х на Кипре. Источником пассивного дохода кипрской Х является Украина, то есть, по меньшей мере, 55% доходов поступают из нашей страны или более 75% всех активов Х физически расположены в Украине.

Когда фирма Х будет квалифицирована как оффшорная компания, украинский бенефициар NN по доходам от ценных бумаг вместо 9% заплатит 18%, а по доходам от дивидендов — 24% вместо 14%. Этот пример вариативный. Чтобы определить, есть ли риск попасть в категорию оффшорных, достаточно пройти тест.

Наказание для оффшорных компаний: от штрафов до черных меток

Если во время проверки в органах страны ЕС считают, что отчетность компании может вызвать беспокойство у другой страны, они должны предупредить последнюю. Государство может обратиться в другое государство с просьбой проверить налогового резидента, если подозревает, что он не соблюдает критерии.

На компании, которые используются для избежания уплаты налогов, не будут распространяться налоговые соглашения государств, директивы ЕС о материнской и дочерней компании и о процентах и ​​роялти по операциям компании.

Предприятию, не доказавшему своей благонадежности, откажут в свидетельстве налогового резидента для использования за пределами ЕС. Еще более жесткий вариант — в свидетельстве отметят, что у предприятия нет прав на преимущества соглашений об избежании двойного налогообложения по доходам. Своеобразная черная метка.

Кроме налоговых последствий для нарушителей требований минимального присутствия предусмотрены штрафы: не менее 5% от оборота в соответствующем налоговом году. Если предприятие имеет нулевой доход или ниже предельного значения, штраф будет основываться на размере общих активов.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
13 апреля 2023, 10:28
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Вэлком хом,ухылянты)))
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