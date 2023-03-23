Что нужно сделать для поддержки предпринимательства

Поддержка предпринимательства должна стать приоритетом в условиях войны. О том, что для этого необходимо сделать, НВ рассказал старший экономист Центра Экономической Стратегии Юрий Гайдай. «Минфин» выбрал главное.

В условиях войны, когда предприниматели страдают от уменьшения спроса, потери активов, человеческого капитала, перебоев с электроснабжением, в приоритете регуляторной политики должны быть сохранение и поддержка предпринимательской активности.

Поскольку пространства для снижения налогов нет, необходимо снижать административную нагрузку на предпринимателей.

Учитывая, что Украина идет в ЕС, в ближайшее время возникнут дополнительные регуляторные обязательства. ЕС — далеко не либеральная юрисдикция. Но интенсивное регулирование там компенсируется принципом разумности (когда проверкой предпринимателя занимаются только тогда, когда он в своей деятельности достигает существенных масштабов и значительного влияния на факторы опасности), риск-ориентированным подходом и минимальной коррупцией на низовом уровне.

У нас де-факто не действует принцип разумности, хотя он и прописан в законе. Поэтому имплементацию Евродиректив нужно начинать с практического внедрения европейского регуляторного подхода, чтобы не перегружать украинских предпринимателей.

Большая война и «экстренная» дерегуляция на многих примерах наглядно показала, какие нормы и регуляции имеют значение, а какие — лишь мешают бизнесу.

Предприниматели, особенно релоцировавшие свой бизнес, отмечают, что значительная доля регуляторно-административной нагрузки создается на местах.

Госслужащие часто ориентированы не на решение нужд бизнеса, а на регулирование предпринимателей. Причем ключевой целью регулирования является не снижение существенных рисков для населения и государства, а снижение рисков формальной ответственности самих чиновников.

Что следует предпринять

По завершении военного положения следует вернуться к нормам, которые были до начала войны. В рамках законопроекта 8401 отменяются некоторые ставки ЕН и возможность для ФОП не платить налог. Также возобновляются штрафные санкции и документальные проверки.

По завершении военного положения необходимо провести реформу упрощенной системы налогообложения, чтобы сузить пространство для сбыта нелегальной продукции и продукции теневого производства, а также изменить распределение налогов между государственными и местными бюджетами для создания дополнительных стимулов для местных властей улучшать местные условия ведения бизнеса.

Cледует сохранить норму о принятии на работу любой категории работников с испытательным сроком. Это добавляет гибкости рынку труда, позволяя работодателям проверять квалификацию работников и не вытесняя «защищенные категории» работников с рынка труда.

Законопроектом 8058, представленным в ВРУ, предлагается установить принципы и порядок быстрой и качественной проверки актов государственного регулирования, ввести двойное требование действия (у субъектов хозяйствования потребуют только те документы, которые одновременно определены законом и отнесены к перечню обязательных) и принцип «1 in — 2 out» (для добавления новых разрешительных документов необходимо изъять два существующих), а также сделать все необходимые документы доступными в электронной форме через приложение «Дия».