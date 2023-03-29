Шмигаль анонсував перерахунок пенсій у квітні: кого це торкнеться

Індексація пенсій

«Попри складну економічну ситуацію, уряд провів уже другу індексацію пенсійних виплат під час повномасштабної війни. Станом на сьогодні всі пенсії за березень повністю виплачені», — йдеться у заяві.

За словами Шмигаля, у цьому березні пенсії зросли майже на 20%. Індексація торкнулася 10,5 мільйонів українських пенсіонерів. Середній розмір підвищення склав майже 600 гривень. Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5200 гривень. Також було проведено підвищення виплат військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на ЧАЕС. Середній розмір підвищення для цих категорій пенсіонерів перевищив тисячу гривень.

«Тепер у квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців. Додаткові доплати за віком, введення яких свого часу ініціював президент України Володимир Зеленський, також залишаються чинними», — сказав прем'єр-міністр.

Які пенсіонери отримають перерахунок

Як писав раніше «Мінфін», це стосуватиметься, наприклад, тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжує працювати. Відповідно за 2 останні роки у них збільшився страховий стаж на 24 місяці.

Саме такі громадяни отримають у квітні перерахунок пенсії з оновленого страхового стажу, що впливає на розмір пенсії.