Цифровые двойники и интернет вещей: какие технологии ускорят восстановление Украины

Инновационные решения помогут сократить расходы ресурсов и ускорить процесс восстановления нашей страны после войны, по меньшей мере, на 20%. Какие технологии уже создают украинские инженеры, рассказал Mind директор по инжинирингу GlobalLogic Денис Братчук. «Минфин» выбрал главное.

По прогнозам Всемирного банка, восстановление страны обойдется более чем в $400 млрд. Проект глобального восстановления будет предусматривать полную инфраструктурную модернизацию, которая сделает Украину современным и конкурентоспособным игроком на мировом рынке. Правительство осознает возможные вызовы для украинского «Плана Маршалла». Среди 5 перспективных направлений для будущего привлечения инвестиций Президент назвал следующие:

Европа,

агро,

«зеленая» энергетика,

локализация производства,

IT.

И именно IТ-индустрия оказывает фундаментальное влияние на развитие других сфер.

Я считаю, что основными технологиями, которые будут влиять на восстановление страны, могут стать Digital Twins, IoT (интернет вещей) и другие современные решения для строительства и промышленности. У украинских инженеров уже есть огромный опыт в разработке и применении этих технологий во всем мире, что значительно сократит время на их внедрение.

Цифровые двойники

Технология Digital Twins стремительно набирает популярность в мире. По прогнозам, уже в 2025 году ее рыночная стоимость только в производственных предприятиях мира достигнет $6,69 млрд. Благодаря цифровым двойникам можно сгенерировать «модель-двойника» любого реального объекта — дома, предприятия или целого города. К примеру, виртуальный двойник Сингапура уже существует.

Digital Twins может создать виртуальную модель разрушенного Мариуполя или других городов: технология способна оцифровать и спроектировать будущие кварталы, парки, зоны отдыха и эффективную транспортную систему с учетом современных строительных технологий. Благодаря этому потребности жителей будущих украинских городов будут удовлетворены благодаря экологичности, комфорту, перспективам развития и удобству для пожилых жителей и людей с инвалидностью.

Цифровые двойники позволяют понять, как живет тот или иной город, и планировать его развитие, восстановление и развитие самым лучшим образом, не только с вниманием к тому, как он живет сейчас, но и с перспективой на будущее.

Залогом дальнейшего роста обновленных городов станет развитие бизнеса и промышленность. Им также понадобится Digital Twins: уже сейчас с помощью технологии создаются виртуальные реплики складских помещений. В будущем это позволит быстро восстановить склады, уничтоженные или переориентированные на военные нужды, в соответствии с требованиями новых предприятий.

Также пригодится автоматизация помещений с использованием роботов: это поможет снизить затраты времени на работу с грузами и сделает более гибкими цепи поставок. Украинские инженеры GlobalLogic это уже успешно реализуют. К примеру, для одного ведущего производителя автоматизированных складов, цифровой двойник позволил уменьшить время выхода на рынок на 20%, сократив расходы человеческих ресурсов на предварительный анализ на 85%.

Digital Twins в перспективе усилит «зеленую» энергетику страны. Акцент в восстановлении энергосистемы постепенно смещается в сторону возобновляемых источников благодаря потенциалу Украины в этой сфере. По данным аналитиков, ветрогенераторы и солнечные панели могут покрывать до 50% потребностей экономики. Как сказал Президент, в долгосрочной перспективе Украина может стать главным хабом «зеленой» энергетики для Европы, что сделает ее независимой от поставок российского газа и нефти.

Кроме того, эта технология позволит смоделировать работу ветряков, и виртуально провести диагностику работоспособности, что упростит оценку рисков возникновения неисправностей. Это снизит время на профилактику, поддержит непрерывность работы и снизит общие затраты на обслуживание ветровой фермы.

Более того, такие IT-разработки, как Digital Twins, могут вывести отрасль на новый уровень конкурентоспособности. Наши украинские инженеры уже работают над критически важными технологиями, которые осуществляют круглосуточный онлайн-мониторинг электростанций. Также IT-решения помогают прогнозировать погодные условия, что в совокупности с другими разработками улучшает точность планов генерации энергии. А когда можно предсказать количество производимой электроэнергии, можно прогнозировать продажи.

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Интернет вещей

Технология IoT (интернет вещей) займет важное место в крупном восстановлении промышленности. Сейчас IoT-платформы используются крупными производственными компаниями, чтобы управлять оборудованием на складах, офисах и у конечных пользователей. Такие облачные платформы способны в реальном времени собирать данные по технике для дальнейшего анализа, прогнозировать объемы фактического обслуживания и т. п.

Кроме того, организациям, которые уже работают с IoT, гораздо легче внедрять Digital Twins. Такой технологический симбиоз (IoT+Digital Twins) может помочь Украине оптимизировать работу при восстановлении предприятий. Например, восстановление завода «Антонов», поврежденного в начале полномасштабного вторжения, можно было бы оптимизировать и ускорить — сбор и анализ данных с датчиков могут помочь снизить затраты, рассчитать необходимое количество материалов и определить слабые места производства.

Также в будущем IoT позволит создать единую интегрированную платформу, которая пригодится бизнесу. К примеру, она поможет строительной компании сконструировать смарт дом на месте разрушенной многоэтажки. IoT-технологии упростят управление вентиляцией и температурой в помещениях, обеспечат датчиками пожарной и физической безопасности, поддержат системы жизнеобеспечения в бомбоубежище. Вся информация будет собрана в рамках одной платформы, что позволит быстро уведомлять жителей об опасности и оперативно выявлять неисправности.

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Решения для строительства

Восстановление жилых кварталов и целых городов станет одной из ключевых задач восстановления. Ведь, согласно исследованию Киевской школы экономики, по состоянию на январь 2023 года в Украине было разрушено или повреждено около 149 300 домов.

Восстановление среды поврежденных войной городов должно опираться на инклюзивность и нужды лиц с инвалидностью. Эта задача нуждается в разработке отдельных решений.

К примеру, специалисты GlobalLogic разработали полностью рабочую систему управления лифтами, эскалаторами и шлагбаумами. Технология позволяет бесконтактно управлять этими устройствами, что станет хорошим дополнением к безбарьерной среде будущего и улучшит мобильность людей с инвалидностью.

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Энергогенерация и энергосбережение

Начиная с января 2023 года, украинские консультанты GlobalLogic модернизируют ведущий инструмент для моделирования рынка передачи электроэнергии, широко распространенного в США.

Кроме того, наши инженеры плодотворно сотрудничают с коллегами из Польши, Италии и других европейских стран, помогая развивать энергетическую отрасль и повышать ее эффективность благодаря использованию современных облачных технологий в индустриальных решениях. Надеюсь, что полученный опыт пригодится во время послевоенного восстановления Украины.