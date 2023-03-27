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27 марта 2023, 8:40 Читати українською

Кабмин одобрил проект Меморандума с МВФ

Проект Письма о намерениях правительства и Нацбанка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике утвердил Кабинет министров. Соответствующее распоряжение № 242 правительство приняло на заседании 24 марта, пишет «Интерфакс-Украина».

Проект Письма о намерениях правительства и Нацбанка Украины в Международный валютный фонд и проект Меморандума об экономической и финансовой политике утвердил Кабинет министров.

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Что известно

На этом этапе сами документы обычно не публикуются.

МВФ 21 марта сообщил о достижении договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) о новой четырехлетней программе EFF для Украины на общую сумму SDR11,6 млрд (около $15,6 млрд). Фонд уточнил, что окончательное решение совета директоров ожидается в ближайшие недели.

Программу предполагается разделить на два этапа. Первый нацелен на удержание стабильности и рассчитан на 12−18 месяцев, а второй этап с большими структурными реформами нацелен на рост и евроинтеграцию.

Глава НБУ Андрей Пышный предположил, что новую программу совет директоров МВФ утвердит еще до конца марта. Однако в программе заседаний Фонда до 30 марта включительно украинского вопроса пока нет.

Кроме того, Группа официальных кредиторов Украины («Парижский клуб») по результатам встречи с участием представителей МВФ и Всемирного банка 23 марта предоставила финансовые гарантии новой программы EFF, которые предусматривают на период ее действия (2023−2027 годы) продление паузы (standstill) по выплате Украиной долга странам Группы. Условием такой отсрочки есть аналогичные действия со стороны частных внешних кредиторов Украины, преимущественно собственников еврооблигаций.

В свою очередь Минфин 24 марта заявил, что правительство Украины на время программы обязуется принять ряд мер по управлению государственным внешним долгом, чтобы достичь трех целей: восстановить долговую устойчивость; сохранить ликвидность и уменьшить дефицит финансирования и создать необходимые условия для участия коммерческого сектора в послевоенном обновлении.

«Украинские власти рассмотрит несколько альтернативных сценариев реализации необходимого режима погашения долга, чтобы максимизировать эффективность и успех процесса, помня о целях восстановить доступ Украины к рынку как можно скорее. Украинское правительство наняло финансовых и юридических консультантов для поддержки этого процесса», — отметил Минфин.

Согласно заявлению Минфина, министерство ожидает начала переговоров с коммерческими кредиторами о новой реструктуризации в начале 2024 года, чтобы завершить их не позднее середины 2024 года.

«Парижский клуб» 20 июля 2022 года уже делал подобное заявление о готовности приостановить обслуживание госдолга Украины до конца 2023 года с призывом к держателям еврооблигаций Украины принять предложение страны о двухлетней отсрочке выплат по ним, что и произошло в августе того же года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
27 марта 2023, 9:55
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Україна більше не буде «друкувати гроші» для покриття бюджетних витрат, оскільки це занадто небезпечний інструмент.
Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в інтерв'ю Financial Times.
Він зазначив, що раніше Україна пішла на незабезпечену емісію мільярдів гривень, щоб в екстреному порядку покрити дефіцит бюджету. Однак це спричинило величезні ризики для макрофінансової стабільності держави.
«Це був швидкий засіб, але дуже небезпечний», — підкреслив Пишний.
Глава НБУ зазначив, що в даний час регулятор займеться поглинанням надлишкової ліквідності, для чого буде посилено резервні вимоги і поступово буде повернуто плаваючий курс національної валюти.
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