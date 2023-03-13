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13 марта 2023, 9:09 Читати українською

Банкопад продолжается: Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch.

Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB).

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Что известно

Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.

По данным Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Федеральная корпорация по страхованию депозитов взяла под свой контроль Signature Bank, активы которого составляли $110,36 млрд, а депозиты — $88,59 на конец 2022 года.

«Все вкладчики этой финансовой компании получат полную компенсацию», — говорится в совместном заявлении министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга, отмечается в заявлении. Руководство банка было отстранено.

Действия властей

В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков.

Средства будут предоставлены на льготных условиях — бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.

«Американская банковская система остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте — во многом благодаря реформам, осуществленным после финансового кризиса для улучшения защиты банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними мерами демонстрируют нашу решимость сделать все необходимое для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков», — говорится в заявлении.

Банкопад

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 9:19
#
Євро на зміцнення:) Але бакс рулить.
+
0
Три літри
Три літри
13 марта 2023, 10:50
#
Криптобульбашка худне
+
+15
bonv
bonv
13 марта 2023, 11:03
#
USDT в пошані:)
+
+23
sirius1111
sirius1111
13 марта 2023, 11:37
#
Значит скоро будут брить хомячков!
+
0
mac
mac
13 марта 2023, 16:14
#
Миллениалы привыкшие открывать вклады в банке удаленно, покупать акции и биткоиины через интернет, вынуждены физически прийти в банк, и увидеть закрытые двери, жуткое зрелище…
+
0
Сергій Т
Сергій Т
13 марта 2023, 19:56
#
В умовах жорсткої конкуренції виживають сильніші. Тут жодних проблем не має. Нормальна система так і працює.
+
0
user mf
user mf
13 марта 2023, 20:54
#
В теорії - так, але ж ті три банки (там ще був Silvergate) — були єдиними в US «дружніми» до крипти — наприклад, конвертація крипта/фіат і в зворотньому — проводилася 24/7. Наразі крипто-фірми змушені шукати банківських партнерів в Швейцарії та в Азії.
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