Банкопад продолжается: Американский Signature Bank закрылся вслед за SVB

Американские регуляторы закрыли нью-йоркский Signature Bank вслед за более крупным конкурентом Silicon Valley Bank (SVB). Signature Bank пользовался популярностью у владельцев криптовалют, отмечает MarketWatch.

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Что известно

Банк оказывал услуги по размещению на депозитах клиентов цифровых активов, однако не инвестировал в криптовалюты и не торговал ими, а также не принимал их в качестве залогов для выдачи кредитов, говорится в сообщении Signature Bank.

По данным Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, Федеральная корпорация по страхованию депозитов взяла под свой контроль Signature Bank, активы которого составляли $110,36 млрд, а депозиты — $88,59 на конец 2022 года.

«Все вкладчики этой финансовой компании получат полную компенсацию», — говорится в совместном заявлении министерства финансов США, Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

При этом защита не распространяется на некоторых акционеров и держателей необеспеченного долга, отмечается в заявлении. Руководство банка было отстранено.

Действия властей

В совместном пресс-релизе регуляторов также говорится, что Федрезерв предоставит банкам дополнительное финансирование с тем, чтобы они могли выполнить все требования вкладчиков.

Средства будут предоставлены на льготных условиях — бумаги, оставляемые банками в качестве залога, будут оценены по номинальной стоимости, а не по рыночной.

«Американская банковская система остается устойчивой и стоит на прочном фундаменте — во многом благодаря реформам, осуществленным после финансового кризиса для улучшения защиты банковской отрасли. Эти реформы в сочетании с сегодняшними мерами демонстрируют нашу решимость сделать все необходимое для обеспечения безопасности сбережений вкладчиков», — говорится в заявлении.

Банкопад

Ранее «Минфин» писал, что в пятницу калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group и является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление FDIC. Его банкротство стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.