У Міненерго назвали суму збитків від обстрілів енергосистеми України

Сума збитків від обстрілів енергосистеми України до 22 березня становить $11,5 млрд. Про це заявила заступник міністра енергетики Світлана Грінчук в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

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«Ми активно співпрацювали зі Світовим банком, який проводив глобальне дослідження збитків саме енергетики внаслідок атак. І за час війни, не враховуючи останню атаку, це було $11,5 млрд. Думаю, ця остання атака також оцінюватиметься великими сумами, можливо мільярдами доларів, тому що було завдано багато збитків», — зазначила Грінчук.

За її словами, російська атака 22 березня була однією з наймасштабніших у війні.

«Вчорашня (22 березня, — ред.) атака була однією з наймасштабніших з початку війни. Були атаковані та завдані поразки багатьом об'єктам по всій території України. Це і об'єкти генерації та об'єкти системи розподілу, системи передачі електроенергії. Близько мільйона споживачів залишилися без електроенергії», — заявила заступник міністра.

Найскладніша ситуація

За словами Грінчук, найскладніша ситуація, — у Харківській області. Там можуть бути погодинні відключення для стабілізації електроенергії.

«У Харкові та Харківській області, де враження були дуже великі та швидко відновити електроенергію неможливо. Наразі відбувається розбір завалів, оцінка можливості ремонту, заміни обладнання, шукаємо це обладнання по всій Україні та з партнерами співпрацюємо зараз», — зазначила заступник міністра енергетики.

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Нагадаємо

В п’ятницю, 22 березня, вранці російські військові здійснили чергову масштабну ракетну атаку на Україну.

Вибухи пролунали у Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій областях.

У Харкові та Дніпрі після обстрілів зникла електроенергія. Також світло зникло у низці населених пунктів Хмельницької області.