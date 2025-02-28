Як ринки реагують на погрози Трампа та звіти техногігантів

Негативні політичні та економічні новини насторожують інвесторів та змушують ринки йти донизу. Чи працює за цих умов «магія» штучного інтелекту, яка раніше підтримувала акції, розповідає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Трамп лякає світ

Доки наш Президент затято відбивається від заокеанських велетнів, що зазіхають на підземні скарби України, сховані десь в казкових печерах, відомих лише обмеженому колу «жителів землі» української, а весь народ затамувавши подих спостерігає за битвою добра та зла, намагаючись хоч якось уявити, який вплив ця битва титанів матиме на життя звичайних громадян, ринок акцій, і не тільки, продовжує падати.

А у всьому винен цей злощасний Трамп, який тільки й робить, що залякує навколишній світ новими тарифами, а власних громадян — підтримкою підступних витівок свого багатого південноафриканського протеже. Щодо тарифів, то в четвер Трамп оголосив про запровадження додаткового 10% тарифу на китайський імпорт, караючи китайців за їх роль в торгівлі фентанілом.

Ну, добре, китайці — комуністи, завжди мали потяг до протизаконного, але чим завинила Європа, якій президент США погрожує підвищенням тарифів на автомобілі. Хоча, не виключено, що в багажнику кожного європейського автомобіля, імпортованого в Америку, теж везуть наркотики і пару нелегальних мігрантів на додачу.

Про Мексику та Канаду й казати нічого — «винні поза сумнівом (guilty beyond doubt)» — і вже наступного тижня вони відчують на собі всю сили та невідворотність трампового покарання. В результаті весь світ наляканий, а ще більше інвестори, для яких кожне підвищення тарифів — це мінус певна кількість пунктів S&P 500, більшість компаній якого так чи інакше пов’язана із закордонними ринками і мусить імпортувати свої товари до США.

Інфляція все не відступає

Однією з ключових подій тижня, що минає, стало оголошення індексу PCE, індикатора інфляції, на який орієнтується ФРС при прийнятті рішень. У січні 2025 року індекс зріс на 0,3%, порівнюючи з попереднім місяцем, такими ж темпами, як і в грудні, і відповідав очікуванням. В річному вимірі це 2,5%, що нижче за попередні місяці, але, як і раніше, суттєво вище цільового показника. Ситуація з інфляцією залишається невизначеною і навіть очільники ФРС не знають, чого чекати. Ось, наприклад, Бет Хаммак, президентка ФРС Клівленду вважає, що «хоча є вагомі підстави очікувати, що інфляція поступово знизиться до 2% у середньостроковій перспективі, але це далеко не точно, і ризиків для зростання прогнозу інфляції багато».

Повчилася б у нашого центрального банку, який точно знає, що зараз ми проходимо пік інфляції, а в другому кварталі вона обов’язково знизиться. Погодьтеся, що як же ж добре жити в світі, де все очевидно, відомо та зрозуміло!

На жаль, проблем на макроекономічному фронті на сьогодні чимало. Економіка США демонструє ознаки охолодження — ВВП у четвертому кварталі зріс менше, ніж в попередніх двох, кількість заявок із безробіття цього тижня виявилася вище очікуваної, а найгірше те, що очікування досить песимістичні. Згідно з результатами опитування Harris Poll, проведеного для Bloomberg News, майже 60% дорослого населення США очікують, що тарифи Трампа, якщо вони будуть запроваджені, призведуть до зростання цін. Близько 44% вважають, що митні збори, ймовірно, будуть шкідливими для економіки США.

На думку економістів, опитаних Bloomberg, «токсична» невизначеність, створена Трампом, вже завдає шкоди економіці США. В результаті інфляційні очікування зростають, а падіння настроїв споживачів у лютому стало найбільшим місячним зниженням за останні чотири роки, що точно не покращує макроекономічну «картину». І хоча й так зрозуміло, що у всьому винний нерішучий президент Байден, в той час як Трампа «скерував сам Бог», щоб все виправити, погодьтеся, інвесторам від цього не легше.

Техногіганти та крипта втрачають магію

Якщо раніше, коли з економікою траплялися якісь негаразди, ситуацію рятували гарні новини корпоративного сектору, штовхаючи індекси вгору, то, схоже, цей етап вже пройдено і «Магічна 7» втрачає свою силу.

Цього тижня квартальні досягнення оприлюднила Nvidia, останньою з семи великих компаній цього сезону. Результати виявилися гарними: Nvidia перевищила очікування щодо прибутку, виторгу та прогнозу результатів першого кварталу. «Ми успішно наростили масове виробництво суперкомп'ютерів Blackwell AI, досягнувши мільярдів доларів продажів у першому кварталі, — заявив СЕО компанії Дженсен Хуанг — штучний інтелект розвивається зі швидкістю світла, оскільки agentic штучний інтелект і фізичний штучний інтелект створюють основу для наступної хвилі штучного інтелекту, яка революціонізує найбільші галузі».

Ще б квартал тому за такі новини ринок носив би компанію та її керівництво на руках, а зростання б ціни не мало меж. Але щось змінилося в настроях інвесторів — радості не видно, ціна акцій Nvidia наступного дня після оголошення знизилася на 8,5% і не схоже, що хтось очікує швидкого відскоку. Та й загалом із початку року у всієї «сімки» справи не дуже, окрім, хіба, Мета, яка продовжує зростати. Як би сказав Павло Тичина, коментуючи досягнення «Магічної 7» цього року: «Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та…».

Ну і як не втриматися від коментаря про «цифрове золото» — криптовалюти. Теорія не спрацювала — замість того, щоб дати прихисток трейдерам, що намагалися врятувати активи від падіння ринку акцій, криптовалюти самі втрачали вартість, ще й набагато швидше за інших. За тиждень, станом на ранок п’ятниці, Вitcoin втратив 17%, Ethereum — 25%, а з початку року, відповідно, — 14% та 36%. Як бачите, всіх, хто намагався сховатися в нетрях цифрового світу, знайшли та покарали.

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Отже, що в результаті? Звісно, певні хвилювання є — Індекс страху та жадібності, який ще місяць тому перебував на позначці «Нейтрально», сьогодні вказує на «Екстремальний страх». Якщо так піде й далі, та S&P 500 втратить ще декілька сотень пунктів, то Трампу, найімовірніше, доведеться якось реагувати. Навряд чи він в силах ігнорувати ринок, адже це не президент якоїсь дружньої, але невеликої країни без ядерної зброї. Як саме реагувати? Ну, наприклад, оголосити про зниження податків, що, з високою ймовірністю, додасть ринкам оптимізму. Можна, звісно, відмовитися від дивних ініціатив із тарифами та інших швидких та ефективних рішень. Але це навряд чи, бо тоді Трамп припинить бути Трампом, представником когорти сонцесяйних героїв із величезним рейтингом, які одним поглядом та помахом руки вирішують глобальні проблеми.

Чи варто купувати акції після падіння минулого тижня, як кажуть — «buy the dip»? Не повторюватиму відому істину про те, що ще нікому не вдавалося системно визначати, де дно, а де вершина, а отже, й вам не варто. Лише скажу, що, з погляду фундаментальних показників, ринок, як і раніше, залишається дорогим, а невизначеності додається все більше і більше. Ну, хіба що угода про рідкісноземельні метали всіх врятує.

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