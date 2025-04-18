Трамп атакує голову ФРС, підставляє Nvidia, а інвестори виводять $6,5 млрд

Ще один «тарифний» тиждень позаду, і, на щастя, без значних втрат, хоча напруга нікуди не поділася, навіть навпаки, і чекати можна чого завгодно. Але про все по черзі…

На корпоративному фронті все непогано. Банки продемонстрували гарні результати, волатильність допомагає заробляти мільярди на трейдингу.

Боюся, що це гроші, втрачені нашими колегами по цеху, роздрібними інвесторами та трейдерами, але нічого не вдієш, так влаштований світ.

Nvidia та AMD опинились у пастці

Netfliх, головна корпоративна героїня тижня, теж порадувала, перевищивши очікування і оприлюднивши гарний прогноз на майбутнє! Словом, корпоративна картинка видається доволі оптимістичною, але, на жаль, геополітичні битви, розпочаті президентом Трампом, можуть все легко зіпсувати, вірніше, вже псують…

Однією з жертв торгівельної війни стала зірка минулого року Nvidia, яка цього тижня оголосила про перенесення виробничих потужностей до США, втілюючи найсміливіші мрії та сподівання американського президента, який, до речі, навіть знайшов час, щоб повечеряти з СЕО компанії Дженсеном Хуангом у Мар-а-Лаго. Неабияка честь!

Але чи Хуанг щось не те наговорив між закусками та головним блюдом, чи Трамп не з тієї ноги встав, але вже наступного дня уряд США обмежив експорт до Китаю мікропроцесора H20, який виробляє Nvidia, вимагаючи спеціального ліцензування експорту процесорів.

Також під удар потрапила AMD із її процесором MI308. Цікаво, що жодних ліцензій на поставки процесорів до Китаю раніше ніколи не надавалося і, відповідно, ніхто їх не вимагав.

Nvidia відразу ж заявила, що після таких недружніх дій уряду їй доведеться визнати $5,5 мільярдів доларів збитків, а сам Дженсен Хуанг поїхав до Піднебесної про щось домовлятися з китайським віцепрем'єром.

Певним чином виглядає, як демарш проти дій Трампа та його опричників, і навряд чи допоможе компанії проскочити між Сциллою та Харибдою новітньої американської політики. Драматична історія, але нічого не вдієш…

Трамп атакує Пауелла

Головною ж подією тижня, яка може призвести до серйозних негативних наслідків і в економіці, і на ринках, думаю, є початок війни між Трампом та головою ФРС Пауеллом. Вони й раніше один одного не любили, але зараз дійшли у свої стосунках межі, коли для вибуху потрібна лише іскра.

Цікаво, що призначення Пауелла в далекому 2017 році ініціював саме Трамп, нагородивши тоді ще кандидата в керівники ФРС горою компліментів. Із того часу все змінилося, і зараз Пауелл, здається, єдиний з представників різних гілок влади в США, хто не боїться суперечити президентові і намагається професійно виконувати свої конституційні обов’язки.

Отже, що трапилося? Виступаючи в середу в Чикаго, голова ФРС Пауелл заявив, що центральний банк «чекатиме більшої зрозумілості», перш ніж почне розглядати будь-які коригування відсоткових ставок, оскільки керівництво ФРС очікує, що тарифи президента Трампа спричинять «вищу інфляцію та повільніше зростання». На його думку, такий розвиток подій може створити серйозну дилему для ФРС, яка зобов'язана підтримувати стабільні ціни, а також максимізувати зайнятість.

«Ми можемо опинитися в складній ситуації, коли досягнення цілей подвійного мандату викликатиме протиріччя». Також він дав зрозуміти, що не збирається рятувати фінансові ринки на догоду Трампу, якому, як ви й самі розумієте, навряд чи могли сподобатися такі заяви.

Відповідь президента була швидкою і традиційно рішучою: він звинуватив голову ФРС Пауелла в «грі в політику» і заявив, що «відсоткові ставки повинні знижуватися зараз».

«Європа знижує ставки, але наш хлопець хоче грати мило!» — сказав президент. Також він додав, що що Пауелл «жахливий», а керівники ФРС «не дуже розумні люди».

Ну, а щоб ні у кого не залишилося сумнівів в силі та рішучості президента США, Дональд Трамп заявив, що голова ФРС Пауелл піде, якщо він його про це попросить, і додав, що він «незадоволений ним».

Сценарії майбутнього зіткнення

Чи згоден Пауелл піти? Можемо тільки здогадуватися. Мені здається, існує чотири можливі сценарії:

1. Пауелл починає робити те, що захоче Трамп. Малоймовірно. Це не перша атака Трампа на ФРС, і Пауелл неодноразово доводив, що він «міцний горішок». Та й здавшись на милість Трампа, голова ФРС може легко перекреслити майже десятиліття чудової роботи на посаді керівника центрального банку.

2. Пауелл добровільно йде у відставку. Цей сценарій є трошки ймовірнішим за перший, але хочеться сподіватися, що голова ФРС повоює.

3. Пауелл працює до кінця свого конституційного терміну, що закінчується в травні 2026 року. Найбажаніший і, на мій суб'єктивний погляд, все ж таки один із найімовірніших сценаріїв. Хоча, не виключаю, що це просто wishful thinking із мого боку.

4. Трамп змушує Верховний суд відправити Пауелла у відставку примусово і з порушенням конституції. Найгірший, але досить вірогідний сценарій, який, пробачте ще раз wishful thinking, не трапиться.

Бо якщо Пауелл піде, добровільно чи з примусу, — це буде величезним шоком для фінансових ринків, який матиме довгострокові політичні, економічні та фінансові наслідки.

Читайте також: Золото і не тільки: інвестори знайшли новий захисний актив від тарифних воєн

Що в результаті

Хоча тиждень і вдалося пережити без очевидних трагедій, війна між офісом президента Трампа та керівництвом ФРС, про високу ймовірність якої ми писали ще раніше, розпочалася, і її негативні наслідки складно переоцінити.

На «тарифних фронтах» потужне покращення ще не настало, хоча незламний Трамп і кричить з усіх трибун про шалені успіхи. Але ось тільки не схоже, щоб йому вірили — інвестори, особливо іноземні, перелякані не на жарт: за останній тиждень вони вивели з американських фондів акцій приблизно $6,5 млрд, що є другою за величиною сумою з 2017 року.

Чистий відтік був нижчим лише під час банківської кризи у березні 2023 року.

За даними Apollo, іноземці володіють американськими акціями на суму $18,5 трлн, або 20% від загального обсягу американського ринку акцій. Крім того, у власності іноземців ще є державні облігації США, десь на $7,2 трлн, або 30% від загального обсягу, та 30% загального обсягу корпоративних облігацій, на загальну суму $4,6 трлн.

Якщо вони вирішать, що «час виходити», то на нас чекають небезпечні часи.