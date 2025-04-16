Золото і не тільки: інвестори знайшли новий захисний актив від тарифних воєн

Облігації, що конвертуються, — практично бездіяльний сектор європейських ринків капіталу — перетворюються на притулок після потрясінь, викликаних спробами президента Дональда Трампа переглянути торговельну політику США.

Регіональний індекс, який відстежує боргові цінні папери, які можна конвертувати в акції, цього року приніс понад 9% прибутку, частково завдяки інструментам, випущеним гравцями оборонного сектора, такими як Rheinmetall AG та Safran SA. Це контрастує з ключовими світовими орієнтирами для акцій та облігацій, багато з яких або зазнають збитків, або майже втратили свої прибутки у 2025 році.

Високі показники спостерігаються на тлі нестачі пропозиції, а обсяги емісії у 2024 році досягли найнижчого рівня — принаймні, за 25 років. За словами учасників ринку, дефіцит підкріпив попит і допоміг пом'якшити наслідки ширшої волатильності облігацій, що конвертуються.

Тепер, коли вартість запозичень зростає, а умови фінансування традиційного боргу посилюються, все більше компаній можуть звернутися на цей ринок для задоволення потреб у фінансуванні.

«З ширшими кредитними спредами і, відповідно, вищою дохідністю корпоративних облігацій — аргумент для фінансових директорів розглянути конвертовані облігації насправді сильніше, ніж раніше», — каже Іван Ніколов, керівник відділу конвертованих облігацій у Fisch Asset Management AG у Цюріху. «Ми вибіркові і розглядаємо клас активів у глобальному масштабі, але ми хочемо бачити більше паперів від європейських компаній».

Цього року дохідність європейських облігацій, що конвертуються, перевищує майже 3,2% співставного індексу для Азії і різко контрастує з падінням на 3,5% на ринку США. Результативність також впевнено перевершує індекс, що відстежує європейські облігації інвестиційного рівня, а також загальну дохідність, деноміновану в євро, включаючи дивіденди європейського еталонного індексу Stoxx 600.

На відміну від звичайних облігацій, цінні папери, що конвертуються, можна обміняти на акції за заздалегідь узгодженою ціною, зазвичай після закінчення терміну. Для компаній інструменти зазвичай пропонують нижчі відсоткові витрати, ніж звичайний борг, хоча вони ризикують розмити існуючих акціонерів, якщо реалізується можливість конвертації.

Для інвесторів вони забезпечують деяку частку в капіталі, але з підстрахуванням у вигляді погашення облігацій.

Цього року в Європі було зафіксовано не менше семи угод, в результаті яких загальна сума склала €2,8 млрд ($3,2 млрд), згідно з розрахунками Bloomberg, що є поліпшенням, порівнюючи з минулим роком, але все ще нижчим від історичних середніх показників. До списку угод входить продаж на €300 млн сек'юритиз Redcare Pharmacy NV.

За словами Ніколова, угода Redcare, що викликала великий попит, показала, що «ринок конвертованих облігацій, як і раніше, дуже відкритий для нових випусків», навіть попри те, що розпродаж акцій міг би спонукати деяких потенційних емітентів дочекатися відновлення спокою.

Оборонні та енергетичні компанії лідирують у зростанні облігацій, що конвертуються

Відсутність європейських випусків спонукала деякі інвестиційні банки структурувати угоди, щоб отримати вигоду з відкладеного попиту. У січні Citigroup Inc. продала облігації на суму €375 млн, прив'язані до акцій Airbus SE, а JPMorgan Chase & Co. продала облігації, прив'язані до акцій Deutsche Post AG на суму €400 млн.

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Надалі, якщо зростаючі витрати на запозичення спонукатимуть компанії розглянути можливість випуску більшої кількості облігацій, що конвертуються, то потреба в інвестиційних банках для заповнення цього пробілу буде меншою. Судячи з історії, активність облігацій, що конвертуються, має тенденцію до зростання під час кризи, кажуть учасники ринку.

«Під час пандемії Covid-19 багато компаній випустили конвертовані облігації, попри корекцію фондового ринку», — сказав Хав'єр Поллан, голова відділу Citigroup з випуску облігацій, пов'язаних із акціями, в Європі, на Близькому Сході та в Африці. «Якщо тарифи стануть новою нормою, корпорації можуть повернутися на ринок облігацій, що конвертуються, щоб залучити фінансування».

Європейські конвертовані цінні папери різко впали на початку місяця і втратили три відсоткові пункти дохідності, перш ніж відновитися, що свідчить про їхню невразливість до ринкових потрясінь.

За словами Мартіна Хейкока, менеджера клієнтського портфеля New Capital Global Convertible Bond Fund в EFG Asset Management, у минулому ринок конвертованих облігацій був одним із найшвидше відновлюваних у періоди ринкової нестабільності.

«Облігації, що конвертуються, залишаються класом активів, який, як ми вважаємо, цікавий для інвесторів у ці нестабільні і невизначені часи», — сказав Хейкок. «Ми сподіваємося на подальші нові випуски найближчими місяцями».