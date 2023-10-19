Великобританія стала найбільшою криптоекономікою в Європі з обсягом $252 млрд

Річний обсяг криптотрансакцій у Великій Британії досяг приблизно $252,1 млрд. Це виявилося найбільшим показником у Європі та третім у світі, випливає зі звіту Chainalysis, пише Forklog.

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У глобальному рейтингу країну обійшли лише США та Індія.

Регіон Центральної, Північної та Західної Європи (CNWE), куди входить Великобританія, загалом є другою за величиною криптоекономікою у світі. Його частка в обсязі трансакцій складає 17,6% із сумарною вартістю приблизно на $1 трлн. Лідером є Північна Америка.

Серед провідних країн CNWE за показниками активності в цифрових активах також Німеччина, Іспанія, Франція, Нідерланди та Італія. Найбільш популярною категорією послуг для користувачів стали сервіси DeFi — 54,8% від загального обсягу.

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За словами засновника та CEO біткоїн-біржі Solidi Джеймі Макнота, британські споживачі зазвичай шукають у криптовалютах альтернативу «низькій прибутковості заощаджень та традиційних інвестицій». Після падіння популярності NFT вони переключилися на біткоїн (особливо в очікуванні халвінгу в 2024 році) та Ethereum, значні ставки також робляться на XRP, Cardano та Solana, зазначив експерт.

Нагадаємо

У глобальному рейтингу ухвалення криптовалют за 2023 рік від Chainalysis Великобританія не увійшла до топ-10 (14 місце). Перші рядки зайняли Індія, Нігерія, В'єтнам, США та Україна.