Річний обсяг криптотрансакцій у Великій Британії досяг приблизно $252,1 млрд. Це виявилося найбільшим показником у Європі та третім у світі, випливає зі звіту Chainalysis, пише Forklog.
Великобританія стала найбільшою криптоекономікою в Європі з обсягом $252 млрд
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У глобальному рейтингу країну обійшли лише США та Індія.
Регіон Центральної, Північної та Західної Європи (CNWE), куди входить Великобританія, загалом є другою за величиною криптоекономікою у світі. Його частка в обсязі трансакцій складає 17,6% із сумарною вартістю приблизно на $1 трлн. Лідером є Північна Америка.
Серед провідних країн CNWE за показниками активності в цифрових активах також Німеччина, Іспанія, Франція, Нідерланди та Італія. Найбільш популярною категорією послуг для користувачів стали сервіси DeFi — 54,8% від загального обсягу.
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За словами засновника та CEO біткоїн-біржі Solidi Джеймі Макнота, британські споживачі зазвичай шукають у криптовалютах альтернативу «низькій прибутковості заощаджень та традиційних інвестицій». Після падіння популярності NFT вони переключилися на біткоїн (особливо в очікуванні халвінгу в 2024 році) та Ethereum, значні ставки також робляться на XRP, Cardano та Solana, зазначив експерт.
Нагадаємо
У глобальному рейтингу ухвалення криптовалют за 2023 рік від Chainalysis Великобританія не увійшла до топ-10 (14 місце). Перші рядки зайняли Індія, Нігерія, В'єтнам, США та Україна.
Коментарі - 3
Податки від багатьох бізнесів (криптобіржі, обмінники). Особливо від криптобірж бо туди приходять пограти люди зі всього світу і всі вони залишають там трохи своїх грошей які конвертуються у прибуток фірми, а відповідно і її податки.
В нас є відома українська кріптобіржа Куна. А де вона зареєстрована? Правильно, у Великій Британії.
Я і сам би там охоче зареєстрував фірму бо там просто і прозоро вести свій бізнес, на відміну від українських умов. Тут хіба що тільки український ФОП виграє за рахунок низького податку, але якщо прибутку немає то британський варіант краще.
куна зареєстрована не в Британії а в Литві - https://kuna.io/about-us
там просто і прозоро вести бізнес ? ну так які проблемі ? немає пари тисяч фунтів на реєстрацію ? що ж це за бізнес ? Бізнес повинен бути готовим платити тисяч 10 фунтів — реєстрація , аудити , документи, відкриття рахунків і т.п. це Європа , це не безплатна Україна.