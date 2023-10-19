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19 жовтня 2023, 9:36 Читать на русском

Великобританія стала найбільшою криптоекономікою в Європі з обсягом $252 млрд

Річний обсяг криптотрансакцій у Великій Британії досяг приблизно $252,1 млрд. Це виявилося найбільшим показником у Європі та третім у світі, випливає зі звіту Chainalysis, пише Forklog.

Річний обсяг криптотрансакцій у Великій Британії досяг приблизно $252,1 млрд.
Фото: depositphotos.com

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У глобальному рейтингу країну обійшли лише США та Індія.

Регіон Центральної, Північної та Західної Європи (CNWE), куди входить Великобританія, загалом є другою за величиною криптоекономікою у світі. Його частка в обсязі трансакцій складає 17,6% із сумарною вартістю приблизно на $1 трлн. Лідером є Північна Америка.

Серед провідних країн CNWE за показниками активності в цифрових активах також Німеччина, Іспанія, Франція, Нідерланди та Італія. Найбільш популярною категорією послуг для користувачів стали сервіси DeFi — 54,8% від загального обсягу.

Читайте: Україна увійшла до топ-10 країн, де найбільше цікавляться біткоїном — дослідження

За словами засновника та CEO біткоїн-біржі Solidi Джеймі Макнота, британські споживачі зазвичай шукають у криптовалютах альтернативу «низькій прибутковості заощаджень та традиційних інвестицій». Після падіння популярності NFT вони переключилися на біткоїн (особливо в очікуванні халвінгу в 2024 році) та Ethereum, значні ставки також робляться на XRP, Cardano та Solana, зазначив експерт.

Нагадаємо

У глобальному рейтингу ухвалення криптовалют за 2023 рік від Chainalysis Великобританія не увійшла до топ-10 (14 місце). Перші рядки зайняли Індія, Нігерія, В'єтнам, США та Україна.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
yarg
yarg
19 жовтня 2023, 9:43
#
Интересно какая польза экономике и бюджету от этого
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0
Три літри
Три літри
19 жовтня 2023, 10:04
#
Податки від людей що вважають себе великими кріптоспекулянтами
Податки від багатьох бізнесів (криптобіржі, обмінники). Особливо від криптобірж бо туди приходять пограти люди зі всього світу і всі вони залишають там трохи своїх грошей які конвертуються у прибуток фірми, а відповідно і її податки.

В нас є відома українська кріптобіржа Куна. А де вона зареєстрована? Правильно, у Великій Британії.

Я і сам би там охоче зареєстрував фірму бо там просто і прозоро вести свій бізнес, на відміну від українських умов. Тут хіба що тільки український ФОП виграє за рахунок низького податку, але якщо прибутку немає то британський варіант краще.
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0
yarg
yarg
19 жовтня 2023, 11:24
#
Ну я криптоспекулянт. Переказав мільйон бітків між рахунками. В рейтинг потрапив. Які з цього податки ? ніяких. Які податки платять нелегальні криптообміннкиик , яких в Украіні тисяч 5 є ? ніяких.
куна зареєстрована не в Британії а в Литві - https://kuna.io/about-us
там просто і прозоро вести бізнес ? ну так які проблемі ? немає пари тисяч фунтів на реєстрацію ? що ж це за бізнес ? Бізнес повинен бути готовим платити тисяч 10 фунтів — реєстрація , аудити , документи, відкриття рахунків і т.п. це Європа , це не безплатна Україна.
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