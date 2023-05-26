Nvidia вже по $380: чому Кеті Вуд кусає лікті

Тиждень виявився напрочуд позитивним для фондового ринку: американський ВВП зростає, безробіття в США знижується, технологічний гігант взлітає на $200 мільярдів за одну ніч. Втім, як пише засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан, новини начебто не погані, але на душі тривожно.

Гра в стелю держборгу триває

Політики продовжують торгуватися щодо стелі боргу, то заспокоюючи ринок публічними заявами, що вже ось-ось, майже досягли мети, то, навпаки, роблячи зізнання за закритими дверима, що проблема ще дуже далека від вирішення.

Важко сказати, що ринок не знаходить собі місця від переживань — звісно, певні хвилювання є, хоча всі впевнені, що врешті решт ніякого дефолту не буде.

Fitch про всяк випадок вирішили проявити принциповість і знизили прогноз по державному боргу США до негативного, хоча рейтинг все ж залишили на рівні ААА.

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Економіка зростає, але можливість рецесії залишається

Макроекономічні індикатори трохи заспокоїли. Кількість заявок з безробіття за тиждень була нижчою, ніж очікувалося: 229 тисяч заявок проти очікуваних 245 тисяч.

Друга оцінка ВВП продемонструє, що економіка США зросла у першому кварталі на 1,3%, що вище початкової оцінки у 1,1%.

Отже, теорія «м'якої посадки» поки що жива, хоча індекс випереджаючих економічних індикаторів, LEI, віщує можливість рецесії протягом наступних дванадцяти місяців.

Ставка ФРС: ніякого зниження

Протоколи засідання ФРС продемонстрували, що думки вершителів монетарної політики розділилися. Половина впевнена, що потрібно піднімати ставку далі, переконуючи, що економіка витримає, інші вважають, що необхідно перевести подих, поки не наробили ще більшого лиха.

Але про зниження ставки мова точно не йде. Більше того, на тлі далеко не катастрофічних макроекономічних показників ймовірність підвищення ставки в липні, після короткого перепочинку в червні, починає зростати і протягом останнього тижня саме підвищення на 25 бп стало найбільш вірогідним сценарієм. При цьому, ринок все ще продовжує вірити, що до кінця року на нас чекає бодай одне зниження ставки.

Nvidia — нове фінансове диво і розчарування Кеті Вуд

Героєм тижня безумовно стала Nvidia, яка після оголошення квартальних результатів та суттєвого покращення прогнозу стала шостою найбільшою компанією у світі з капіталізацією майже в трильйон доларів.

Всього за одну ніч вартість технологічного гіганта зросла на $200 мільярдів, нагадавши про 2000 рік, коли ціни на акції Intel, Cisco, Sun Microsystems та інші чудо-компанії того часу злітали до небес, а інвестори готові були платити будь-що, тільки б стати учасниками фінансового дива.

Ситуація повторюється і ринок знову платить ціну, яку навряд чи можливо якось виправдати, або хоча б пояснити з точки зору здорового фундаментального глузду. Але який там здоровий глузд, коли на авансцену виходять емоції.

А тепер уявіть, які емоції переживає напевно самий знаменитий інвестор в технологічні компанії Кеті Вуд, яка дивиться на поточну ціну Nvidia в $380 і згадує, як наприкінці минулого року продала акції компанії, коли ціна коливалася в межах $160−170. Ось і довіряйте після цього свої гроші «візіонерам».

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Що в підсумку

Новини начебто й непогані, але на душі тривожно. Очевидно, що результати Nvidia та ажіотаж навколо AI, який, з огляду на ринкові ціни, вже переріс в манію, трохи відволік увагу від проблем з боргом, все ще високої інфляції та можливих дій ФРС, які продовжать сповільнювати економіку, але чи надовго?!

Важко назвати ситуацію нормальною, коли S&P 500 тримається на поверхні завдяки восьми мега компаніям, які жваво маніпулюють терміном АІ, в той час, як S&P 492 починають тонути…