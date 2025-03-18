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18 березня 2025, 17:48

Alphabet уклала найбільшу у своїй історії угоду з купівлі Wiz за $32 млрд

Alphabet Inc. досягла угоди про придбання стартапу Wiz, що працює у сфері кібербезпеки, за $32 млрд. Як йдеться у спільному прес-релізі компаній, угода буде повністю оплачена грошовими коштами та стане найбільшою в історії Alphabet. Після завершення Wiz стане частиною хмарного підрозділу Google Cloud.

Alphabet Inc.

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Деталі

Компанія вела переговори про купівлю Wiz у 2024 році, проте вони провалилися, зокрема, через стурбованість керівників та інвесторів стартапу тим, що вона може зіткнутися з протидією антимонопольних органів. Після цього Wiz повідомила, що сфокусується на підготовці до IPO.

Wiz, створена у 2020 році, є постачальником рішень у сфері кібербезпеки для хмарних сервісів. Компанія входить до числа швидкозростаючих стартапів у світі у зв'язку з високим попитом на її послуги на тлі активного переведення бізнесами операцій у хмару. Сервісами Wiz користується майже половина зі 100 найбільших компаній США, йдеться на її сайті.

Виручка Wiz у 2024 році досягла $500 млн, і компанія має на меті подвоїти цей показник у 2025 році, заявив раніше її співзасновник Рой Резнік.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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