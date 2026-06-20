Ринки знову ігнорують ризики: чому інвестори повірили Маску і Трампу

Стрімке IPO SpaceX, несподівана реакція на рішення ФРС та нові домовленості навколо Ірану показали, що інвестори готові купувати акції навіть тоді, коли приводів для обережності більш ніж достатньо. Про реалії ринку розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Раціональність залишає ринки

Вже багато десятиліть теоретики та практики ринку намагаються відповісти на запитання щодо ефективності ринків. Чи справді ринок є ефективним інструментом, чи це лише теоретичний постулат, на користь якого існує чимало аргументів? Серед основних: мільйони інвесторів наполегливо працюють, відшукуючи можливості для інвестицій. Вони розумні, старанні, об'єктивні, мотивовані, добре навчені та оснащені сучасними технологіями. Всі вони мають доступ до інформації, і рівень їхнього доступу приблизно однаковий, а якщо ні, то інсайдерська торгівля карається законом.

Начебто все логічно, але чому все-таки ринок досить часто дивує нас ірраціональною поведінкою, навіть незважаючи на присутність мільйонів дуже раціональних інвесторів. Однозначної відповіді на це запитання немає. Можу лише в котрий раз процитувати Джона Мейнарда Кейнса про те, що «ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви платоспроможними». І з точки зору оцінки короткострокових перспектив ринку одна ця фраза коштує десятків, якщо не сотень, товстих книжок та тривалих тренінгів з теорії та практики інвестицій в ринки капіталу.

Теорія, звісно, це важливо, але наша з вами розмова точиться навколо абсолютно практичних аспектів інвестицій і реальних грошей, тому зосередимося на подіях минулого торгового тижня, які були, на мій погляд, чудовою ілюстрацією (не)ефективності інвесторів в короткостроковій перспективі.

Кульмінацією тижня, безумовно, стали події вівторка та середи. Тиждень почався, а точніше продовжився, зростанням SpaceX, ринкова капіталізація якої дотягнула до 3 трильйонів, залишивши позаду багатьох грандів ринку, включно з деякими дуже відомими представниками Mag 7.

Попереду SpaceX, в переліку найдорожчих компаній світу, були лише Nvidia, Alphabet та Apple. Як на мене, то все це чистої води маніпуляція, і мені дуже шкода, що багато хто з роздрібних інвесторів спокусився на запальні промови Маска та вмовляння радників і купив акції на піку ціни, в районі $225 за акцію, яка після цього лише за один день знизилася до $185. Та й це, як на мене, теж дуже дорого. Хоча, я щиро радий за тих, хто ризикнув і добре заробив коливаннях протягом перших днів після ІРО. Молодці! Але, як тут не згадати вислів геніального Чарлі Мангера: «Ніщо так не руйнує раціональність, як значна кількість грошей, які легко дісталися». Хайп, звісно — важливий фактор, але всьому є своя межа!

ФРС проти Трамав

В середу вдень в центрі уваги був ФРС і його новий очільник Кевін Ворш, що провів своє перше засідання монетарного комітету в якості голови. Не знаю, чи легше йому було від того, що поруч нього сидів колишній Голова ФРС Пауелл, який зберіг за собою місце в складі монетарного комітету, і погляди якого на монетарну стратегію відрізняються від тих завдань, які ставить перед Воршем президент. Але до честі нового керівника мусимо визнати, що із завданням він впорався, продемонструвавши власну стратегію і абсолютно не прогнувшись під Трампа. «Трамп мені покровитель, але істина дорожче!» — мабуть саме так думав Кевін Ворш, коли доповідав пресі про рішення членів монетарного комітету ФРС США не змінювати облікову ставку.

Більше того, 9 з 18 членів комітету не виключили можливість її підвищення до кінця року. А підсумкова теза від нового голови — «Ми забезпечимо стабільність цін!» — і взагалі змусила багатьох подумати, що перед нами справжній «яструб», від якого напередодні засідання багато хто очікував «голубиної» поведінки і виконання забаганок Трампа.

Останній, до речі, на рішення ФРС ніяк бурхливо не відреагував, сказавши лише: «Все гаразд… Є, як є», хоча потім ще додав, що «в таке рішення складно повірити» і «воно тягне країну вниз». Хоча, чия б корова мукала, особливо після того, що Трамп наробив на Близькому Сході. Ринки на рішення ФРС відреагували абсолютно раціонально — зниженням — але період раціональності тривав недовго…

Підписання Трампом тимчасової угоди з Іраном, яка передбачає відкриття Ормузької протоки на шістдесят днів без всякої «плати за проїзд» та відкриває шлях до подальших перемовин, стало новиною минулого тижня. Чи справді Трамп — молодець, який знайшов в собі краплю здорового глузду, щоб, хоч із соромом, але все ж таки вийти із цієї близькосхідної авантюри вже зараз, і тим самим припинити марно витрачати ресурси, стимулювати інфляцію та випробовувати терпіння виборців ще довгі місяці? Мабуть, можна було б сказати «Так», якби близькосхідне питання і справді було б вирішене. Але не схоже, що цей мир надовго, і удар Ізраїлю по Лівану в п’ятницю, що змусив Іран та США відкласти мирні переговори, гарне цьому підтвердження. Проблема, як і раніше, залишається невирішеною.

Але, схоже, що ефективні ринки вирішили не звертати увагу на подібні дрібниці — новини про хоч якийсь там мир справили на інвесторів величезне враження, миттєво змусивши забути про консервативні настрої керівництва ФРС. Основні індекси зазеленіли, ще й як, і стрімко поповзли вгору, вітаючи президента-переможця. Короткостроковий ефект, як бачите, позитивний — «нафта вниз, акції вгору», як і не забарився написати Трамп в свої соціальній мережі Truth Social. Гарна міна при поганій грі — а що ще залишається?

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Що в підсумку? Все має такий вигляд, що ринки тільки й чекають гарних новин. Успішне IPO SpaceX та реакція на недолугий мирний договір Трампа — найкраще тому підтвердження. Чи надовго цей оптимізм? Власне, гарних новин чимало: економіка тримається, інфляція хоч і висока, але начебто залишається під контролем, новий голова ФРС перше випробовування пройшов з честю, прибутки компаній та темпи зростання рекордні — є чому радіти. Звісно, є й підстави для скептицизму, але їх перелік такий довгий та невеселий, що не варто псувати собі настрій на вихідні. Краще продовжимо вірити в те, що ринки ефективні і зростатимуть вічно.