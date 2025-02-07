Прогнози більше не працюють: що пропонують ринкам майстри простих рішень

І знову маємо тиждень високої волатильності, злетів і падінь та бурхливих реакцій на політичні заяви та економічні події. Але, схоже, що в сучасному світі, та ще й за такої рішучої та енергійної адміністрації, як тепер в США, таких тижнів попереду ще буде багато. Отже, що саме хвилювало, радувало та бентежило інвесторів цього тижня?

Тарифні заяви Трампа

Минулими вихідними Президент Трамп оголосив про нові тарифи на імпорт з Мексики, Канади та Китаю, загальним обсягом приблизно десь $1,3 трлн, що моментально призвело до різкого розпродажу акцій в понеділок і зростання вартості долара США.

Але трохи згодом з’ясувалося, що для Канади та Мексики це було лише попередження — вже в понеділок запровадження тарифів було відкладено на місяць для того, щоб сусіди могли виконати певні умови Президента США, а саме — навести порядок на кордоні.

Ну, я ще розумію, що з Мексикою кордон неспокійний — картелі, наркотики, емігранти, але з Канадою що не так — невже всі канадійці мріють нелегально втікти до сусідньої Америки?!

Але президентові, звісно, видніше, і маємо визнати, що його тактика спрацьовує — за тиждень три країни, включно з Колумбією, відчувши на собі грізний погляд великого майстра швидких та вигідних угод, здалися його милості на милість. З китайцями, думаю, буде складніше — вони й самі вміють і не бояться грізно дивитися, і, до речі, вже дивляться, принаймні, на китайську частинку Google, оголосивши про розслідування її діяльності.

Маск та його команда

Вони продовжують лякати традиційний вашингтонський істеблішмент не менше, ніж свого часу піонери-герої жахали недорізаних куркулів та буржуїв. Але, схоже, що перший шок та потрясіння від рішучості намірів юних реформаторів вже проходить і система починає опиратися.

Принаймні, суд поставив на паузу доступ Маска і його колег до платіжної системи Міністерства фінансів після того, як профспілки звинуватили міністерство в незаконному розповсюдженні конфіденційної інформації. Доступ отримали лише два члени команди, та й то в режимі «read only».

Але заборона забороною, але як вважає Bloomberg: «Маск вже мав змогу побачити чимало важливої інформації про платників податків, бенефіціарів, підрядників та працівників, і все це він міг використати у приватному секторі».

Члени Конгресу і федеральні профспілки вважають, що це безпрецедентний конфлікт інтересів. Мабуть, вони праві, але такі часи настали… Тепер знатимуть, як жити при олігархах!

Звіти корпоративного сектору

Понад сотні компаній з S&P 500 оголосили цього тижня квартальні результати, але, звісно, вся увага була прикута до важковаговиків, представників «Магічної сімки»: Alphabet та Amazon. Результати обох минулого кварталу виявилися гарними, а ось прогнози не вразили.

Але цікаво, що це не сильно впливає на капітальні витрати на ШІ, які продовжують зростати, і рахунок вже пішов на сотні мільярдів. Ну, як тут не згадати про DeepSeek?!

А загалом нинішній сезон звітів точно не став тріумфом для технологічних гігантів і, на мій погляд, все закономірно — дивувати інвесторів стає все складніше, а захмарні ціни на акції додають неабиякої тривоги та невизначеності. З «великих» залишилася ще Nvidia, яка звітуватиме наприкінці лютого, але навряд чи вона змінить загальне враження від сезону. Бентежні часи!

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Ринок праці та ФРС

На макроекономічному фронті вся увага була прикута до ринку праці. Воно й не дивно, з огляду на те, що саме він наразі найбільше впливає на можливі рішення ФРС щодо зміни ставки.

Спочатку звіт ADP зафіксував, що у січні приватний сектор додав 183К робочих місця, що вище за прогноз в 150К, а потім, у п’ятницю, вже Звіт про стан ринку праці підтвердив, що ринок праці в США тримається, та ще й як!

Рівень безробіття впав до 4% у січні з 4,1% місяцем раніше і зараз перебуває на найнижчому рівні з травня 2024 року. У січні було створено 143К нових робочих місць, що, правда, менше, ніж 170К, як очікували економісти. Зростання заробітної плати, що є важливим показником для оцінки інфляційного тиску, у січні зросло на 4,1%, що вище за 3,9% у грудні та 3,8%, як очікували економісти. У місячному обчисленні заробітна плата зросла на 0,5%, порівнюючи з 0,3% попереднього місяця.

Одним словом, ну, ніяк ФРС не отримає аргументу, щоб знизити ставку, і ринку від цього не дуже радісно.

Отже, що в результаті? Волатильність і ще раз волатильність, адже рішучість і непередбачуваність майстрів швидких простих рішень зводить зусилля професіоналів-прогнозистів майже нанівець.

А якщо ще раз згадати про те, що ціни на більшість компаній знаходяться на історичному максимумі, а прогнози компаній на майбутні квартали припинили вражати, то стає трохи лячно.