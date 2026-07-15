Коли депозиту вже недостатньо: як працюють інвестиційні фонди

Уявіть звичну ситуацію: на картці накопичилась сума, яку не хочеться просто залишати без руху. Вона вже перевищує повсякденні потреби, але водночас поки не має конкретного призначення. У такій ситуації перше рішення, яке спадає на думку багатьом, — розмістити кошти на депозиті. Це знайомий, зрозумілий і зручний інструмент, особливо коли важливі простота та передбачуваність.

Водночас депозит — не єдиний спосіб працювати з вільними коштами. Якщо горизонт планування довший, а мета — не лише зберегти гроші, а й дати їм потенціал для зростання, варто розглянути й інші фінансові інструменти. Один із таких варіантів — інвестиційний фонд: рішення, яке також не потребує щоденної уваги з боку клієнта, але використовує інший підхід до управління коштами та формування доходу.

Що таке інвестиційний фонд?

Інвестиційний фонд дозволяє не розбиратися самостійно в облігаціях, депозитних ставках різних банків і щоденних змінах на фінансовому ринку. Інвестор вкладає кошти через фонд разом з іншими учасниками, які мають схожу мету. Ці кошти об'єднуються у спільний інвестиційний портфель, яким керує професійна команда: купує облігації, розміщує частину коштів на депозитах, відстежує ринкову ситуацію та за потреби ребалансує структуру активів. Частка інвестора у фонді підтверджується інвестиційним сертифікатом. Якщо вартість активів фонду зростає, відповідно змінюється і вартість інвестиційного сертифіката.

На відміну від депозиту, фонд не передбачає фіксованої відсоткової ставки. Натомість інвестор отримує доступ до диверсифікованого портфеля з різних фінансових інструментів і професійного управління активами. Це може бути зручним рішенням для тих, хто хоче інвестувати, але не планує самостійно аналізувати окремі цінні папери, банки чи ринкові умови.

Водночас фонд — це не «чорна скриня». Діяльність компанії з управління активами ліцензується НКЦПФР, активи фонду зберігаються в окремому банку-зберігачі, а інформація про вартість активів та результати роботи фонду регулярно оновлюється і є відкритими для інвесторів.

Депозит чи фонд: де насправді різниця

Депозит — простий і прогнозований інструмент. Банк заздалегідь визначає ставку, тому клієнт розуміє, який дохід може отримати наприкінці строку. Такий варіант добре підходить для тих, кому важливі передбачуваність, зрозумілі умови та коротший горизонт розміщення коштів.

Фонд працює за іншою логікою. Замість фіксованої ставки інвестор отримує частку в портфелі активів, яким управляє професійна команда. Дохідність фонду не є гарантованою: вартість інвестиційного сертифіката може як зростати, так і знижуватися залежно від ринкової ситуації та структури портфеля.

Водночас саме завдяки ширшому набору інструментів, диверсифікації та активному управлінню фонд може бути доречним рішенням для інвесторів із довшим горизонтом планування. Тому важливо не просто обирати між депозитом і фондом, а підбирати фінансовий інструмент під конкретну мету, строк і готовність приймати ризик.

Як обрати фонд: три питання самому собі

Перш ніж орієнтуватися на дохідність за минулі періоди, варто визначити власну мету, строк інвестування та комфортний рівень ризику.

Спершу запитайте себе: для чого ці кошти? Зберегти купівельну спроможність, накопичити на конкретну ціль, отримувати регулярний дохід чи спробувати досягти вищої дохідності — це різні завдання, для яких можуть підходити різні фонди.

Далі важливо оцінити горизонт інвестування. Кошти, які можуть знадобитися за кілька місяців, і гроші, відкладені на 5−10 років, потребують різного підходу. Так само варто чесно визначити, наскільки комфортними для вас є можливі коливання вартості сертифіката.

Окреме питання — ліквідність: чи мають кошти бути доступними у будь-який момент, чи ви готові інвестувати їх на визначений строк.

Розглянемо, як ці критерії працюють на практиці — на прикладі фондів під управлінням компанії ОТП Капітал.

Коли мета — зберегти: ОТП Класичний

Наприклад, ви маєте 100 000 грн фінансової «подушки» і хочете, щоб ці кошти не просто лежали на рахунку, але при цьому залишалися доступними у разі потреби. У такій ситуації може підійти фонд грошового ринку — консервативний інструмент, в основі якого ОВДП та депозити.

ОТП Класичний має низький рівень ризику, а купити або продати інвестиційні сертифікати можна щодня — без очікування спеціальних періодів чи «вікон». За останні 365 днів чиста дохідність фонду склала понад 14%.

В ОТП Капітал пояснюють, що баланс між ОВДП і депозитами підтримується свідомо: це допомагає фонду залишатися передбачуваним і ліквідним навіть у періоди підвищеної ринкової волатильності.

Коли потрібен регулярний дохід: ОТП Дивідендний

Бувають ситуації, коли інвестору важливо не лише бачити зростання вартості активів, а й отримувати частину доходу у вигляді регулярних виплат. Саме для такого сценарію створений фонд ОТП Дивідендний: він передбачає виплату дивідендів інвесторам двічі на рік.

Кошти фонду інвестуються переважно в ОВДП — коротко- та середньострокові державні облігації. Така структура дозволяє зберігати помірний рівень ризику та планувати виплати у визначені періоди. Раз на пів року фонд відкривається для операцій: інвестори можуть докупити сертифікати або вийти з фонду.

Окрема перевага — нижчий податковий режим дивідендів від фонду: вони оподатковуються за ставкою 9% ПДФО та 5% військового збору. Це може бути вигідніше порівняно з оподаткуванням відсотків за депозитами, особливо якщо інвестор орієнтується саме на регулярний дохід після сплати податків.

Найближче вікно входу в інвестицію — з 16 липня по 7 серпня.

Коли мета — горизонт у 10−15 років: ОТП Діти

Якщо батьки хочуть поступово накопичувати на навчання, перше житло чи стартовий капітал для дитини, важливим стає довгий горизонт інвестування. Саме під таку мету може підійти фонд ОТП Діти.

Інвестиційні сертифікати можна оформити безпосередньо на ім'я дитини, а продати їх — після досягнення нею повноліття (у разі оформлення інвестиції безпосередньо на дитину). Такий формат дозволяє КУА формувати портфель із фокусом на довгостроковий результат, без потреби постійно підтримувати високу ліквідність для щоденних виплат.

Портфель фонду майже повністю складається з гривневих ОВДП. Чиста дохідність за останній рік — близько 18%.

Коли хочеться активнішої стратегії: ОТП Максимум

Є інвестори, для яких сама ідея «середньої дохідності з низьким ризиком» звучить нудно. Вони готові прийняти підвищені коливання вартості заради шансу на вищий результат і мають достатній капітал, щоб витримати такі коливання без стресу.

ОТП Максимум побудований саме під цей профіль: фонд орієнтований на досвідчених інвесторів, рівень ризику позначений як значний, а стратегія передбачає активне управління — команда фонду оперативно реагує на зміни ринку, перебалансовуючи портфель, щоб скористатись найперспективнішими можливостями в моменті. За даними звітності, лише за травень фонд продав і одночасно купив ОВДП на десятки мільйонів гривень, шукаючи кращу дохідність у структурі облігацій.

Результат — дохідність понад 21% річних з початку діяльності фонду (вересень 2025 року), що вище за класичний фонд грошового ринку, але з усвідомленням: вищий потенціал завжди йде в парі з вищими ризиками.

Чи можна поєднати кілька фондів — і чи варто

Різні фінансові цілі можуть потребувати різних рішень. Частину коштів можна тримати у більш консервативному фонді грошового ринку — як резерв із можливістю швидкого доступу. Іншу частину — спрямувати у фонд із довшим горизонтом, якщо мета пов’язана з накопиченням на майбутнє. А для капіталу, з якого хочеться отримувати регулярні виплати, може підійти окрема стратегія з дивідендним доходом.

Такий підхід дозволяє диверсифікувати не лише активи всередині окремого фонду, а й самі інвестиційні стратегії — за цілями, строками, рівнем ризику та очікуваною ліквідністю.

Саме тому при виборі фонду варто орієнтуватися не лише на дохідність за минулі періоди. Вища цифра у звіті не завжди означає, що фонд краще підходить саме для вашої ситуації. Кошти, які можуть знадобитися найближчим часом, накопичення для дитини на 10−15 років і капітал для регулярного доходу — це різні сценарії, і для кожного з них логіка інвестування буде відрізнятися.

Перед тим як інвестувати, варто відповісти собі на три базові питання: для чого ці гроші, коли вони можуть знадобитися і який рівень коливань вартості є для вас прийнятним. Це допоможе обрати фонд не за принципом «де була найвища дохідність», а відповідно до власної мети та горизонту планування.

Інвестиційні фонди можуть бути зручним інструментом для тих, хто хоче, щоб коштами управляла професійна команда, але водночас важливо пам’ятати: будь-яке інвестування передбачає ризики.