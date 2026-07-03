Економіка США дивує: рецесію скасовано, а ФРС знову може підняти ставки

Напередодні Дня незалежності американці можуть зберігати оптимізм. Принаймні економічні та ринкові дані мають їх радувати. Насторожує лише інфляція та позиція гового голови ФРС, який готовий рішуче з нею боротись. Про ключові події цього тижня у світі фінансів розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Тиждень був коротким з нагоди святкування Дня незалежності США, з чим ми вітаємо американський народ, якому справді є, що святкувати. І я маю на увазі навіть не історичні здобутки європейських переселенців, завойовників Дикого заходу, або внесок корінних народів, але й ті результати, які демонструє американська економіка та фінансові ринки останнім часом. Жодних сумнівів, що це все заслуга Дональда Трампа, але якщо серйозно, то фінансово-економічна система США тримається просто чудово і апокаліптичні настрої і прогнози неминучої рецесії, які домінували в інформаційному просторі ще не так давно, вже кудись зникли. Зараз більше розмов про зростання, його вплив на інфляцію і наслідки боротьби з нею.

Головною темою тижня була статистика про стан ринку праці США. Традиційно, першим був оприлюднений звіт JOLTS, згідно якого кількість вакансій на ринку праці виявилася більшою, ніж прогнозувалося — 7,6 мільйона проти очікуваних 7,3 мільйона. Рівні найму та звільнень не змінилися. ADP звіт був не таким оптимістичним: в червні приватний сектор додав 98 тис. робочих місць, очікувалося 120 тис., а в травні зафіксували 122 тис… А ось оплата праці продовжує зростати: 4,4% у тих, хто працює на тому ж місці, та 6,6% у тих, хто змінює роботу.

Звіт про стан ринку праці, ключовий набір даних, які характеризують ситуацію з безробіттям у США, продемонстрував, що в червні економіка США додала 57 тисяч робочих місць, що менше за очікувані 113 тисяч і суттєво менше ніж у травні, навіть при тому, що травневі та квітневі здобутки було переглянуто в бік зниження. Рівень безробіття протягом останнього місяця знизився до 4,2%, і це нижче очікуваних 4,3%. В травні, до речі, теж було 4,3%.

В підсумку, в червні на ринку праці спостерігалося невеличке охолодження, але це не значить, що питання підвищення ставки вже зняте з порядку денного. Після оголошення даних про стан ринку праці ймовірність того, що її підвищать в липні, на наступному засіданні ФРС, знизилася з 29% до 17%, але водночас трохи зросла ймовірність того, що це трапиться до кінця року: 43%, що ставку піднімуть на 25 бп, 27%, що на 50 бп, 7% — на 75%, 1% — на 100 бп. Отже, ймовірність того, що ставку піднімуть складає 78%, а місяць тому було всього 58%, і це складно ігнорувати.

ФРС відстоює незалежність

Чи погоджується з ринком Голова ФРС Кевін Ворш? Виступаючи в Португалії на заході, що його організував Європейський центральний банк, Кевін Ворш сказав, що, якщо хтось думає, що «цей центральний банк (ФРС) почуває себе комфортно з інфляцією вище 2%, то, мабуть, вони будуть розчаровані. Ми забезпечимо стабільність цін у США». Отже, голуб виявився ніяким не голубом, і схоже, що заяви, зроблені Воршем кілька тижнів тому, після засідання ФРС, були не випадковими. Тож, на боротьбу з інфляцією новий керівник налаштований рішуче, хоча б, на словах. Як буде на ділі, побачимо…

Цього тижня ми отримали додаткові свідчення того, що незалежність ФРС залишається недоторканою. Звісно, Трамп буде тиснути, він інакше не вміє, але ось Верховний Суд США минулого понеділка висловився за незалежність, заборонивши Трампу звільняти Лізу Кук, одну з керівників ФРС, яка свого часу недогодила президентові. Так що, Кевіну Воршу боятися нічого — в разі чого, суд за нього.

Заробляє Трамп і не тільки

Ну, і як не згадати про таланти Дональда Трампа?! Фінансовий звіт, оприлюднений Офісом урядової етики США, продемонстрував, що минулого року президент США заробив на криптопроєктах щонайменше $1,4 мільярда. Криптовалюта була найбільшим джерелом доходу, розкритим у документі, який також детально описував доходи від готелів, гольф-курортів та інших бізнесів. І скажіть, як же не захоплюватися президентом США, який встигає все на світі — і повоювати, і в гольф пограти, і грошенят у криптосвіті заробити?

Що в підсумку? Ринок, як і раніше, сповнений оптимізму. Трейдери переможно закрили другий квартал, зафіксувавши найбільше квартальне зростання S&P 500 та Nasdaq, починаючи з 2020 року — 15% та 20%, відповідно. Головною рушійною силою залишається технологічний сектор, його частка в індексі S&P 500 досягла 39%, що є найвищим показником в історії, навіть вище, ніж напередодні кризи «доткомів» (35%). Тож, якщо в трьох словах, то дорого, ризиковано і дуже привабливо. Але гроші ваші, вам і вирішувати.