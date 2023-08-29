В одном банке украинцы смогут покупать валюту безналично — на счет и депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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С 29 августа 2023 года Нацбанк:

впервые с начала полномасштабной войны позволяет банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;

увеличивает со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Таким образом, украинцы смогут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.

«Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками удобнее и безопаснее. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом», — говорится в сообщении.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.