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29 августа 2023, 9:00 Читати українською

В одном банке украинцы смогут покупать валюту безналично — на счет и депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов.
Фото: bank.gov.ua

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С 29 августа 2023 года Нацбанк:

  • впервые с начала полномасштабной войны позволяет банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;
  • увеличивает со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

Таким образом, украинцы смогут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.

«Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками удобнее и безопаснее. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом», — говорится в сообщении.

При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 11

+
0
NN NN
NN NN
29 августа 2023, 9:18
#
Не тільки в одному
+
+10
Три літри
Три літри
29 августа 2023, 9:37
#
Малось на увазі що це ліміти в середині банка
+
0
Три літри
Три літри
29 августа 2023, 9:39
#
Курс пішов вниз у майже всіх (крім однієї) харківських обмінках серед представлених на відомому сайті.

+
+30
viicore
viicore
29 августа 2023, 9:42
#
Ще б зробили зняття готівки більше за один день, бо доїти по 100к еквівалент з власного рахунку не дуже зручно.
+
0
Riojas
Riojas
29 августа 2023, 10:01
#
Интересен курс покупки безналичной валюты «на сейчас». Если это курс продажи наличной валюты в отделениях (для ориентира, в ощадбанке это 38.6) то спасибо, не надо. Продавайте по карточному курсу, но ведь не пойдут же.
+
0
Bely
Bely
29 августа 2023, 10:19
#
Хорошее замечание, потому что тогда лучше уже депозит брать, чем по оверпрайсу безнал
+
0
viicore
viicore
29 августа 2023, 10:20
#
Звичайно що у відділеннях. В приваті пишуть 38. Це виходить обмінки більше не потрібні? Бо там так само
+
0
kadaad1988
kadaad1988
29 августа 2023, 10:20
#
Вопрос в том можно ли потом эту валюту получить налом…
+
0
Rubi0
Rubi0
29 августа 2023, 10:27
#
Ну как обычно, при наличии в кассах=) на крайняк можно вывести по безналу, правда в пределах 30к грн в сутки. а вот сколько за месяц таких транзакций можно сделать — это хороший вопрос, полагаю не более 100к грн
+
0
viicore
viicore
29 августа 2023, 10:35
#
Станом на зараз білими баксами забиті банки під зав’язку ну принаймні великі недержавні. Можна без замовлення гребсти скільки влізе в денний ліміт. Аби було що знімати з рахунку. Тут питання лише в тому чи буде сенс таких маніпуляцій. Навряд там буде вигідніше ніж напряму в обмінці купити готівку. Але якщо потрібні бакси саме на рахунку, то йти купляти в обмінку і потім нести класти в банк також не буде сенсу якщо курс буде ± пару копійок. Так просто швидше. Але якщо люди привчаться до банків назад і будуть там більше в касах продавати баксів готівкових то може і спред зменшиться і курс буде вже конкурентний до обмінок в ліпшу для клієнта сторону. Час покаже.
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
29 августа 2023, 10:47
#
Дуже, дуже добре.
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