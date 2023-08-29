Национальный банк смягчил ограничения в части продажи безналичной иностранной валюты гражданам для минимизации множественности обменных курсов. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В одном банке украинцы смогут покупать валюту безналично — на счет и депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
С 29 августа 2023 года Нацбанк:
- впервые с начала полномасштабной войны позволяет банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке;
- увеличивает со 100 тыс. грн. до 200 тыс. грн. в эквиваленте ежемесячный лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.
Таким образом, украинцы смогут покупать валюту безналично в одном банке — на счет и на депозит — на сумму до 250 тыс. грн ежемесячно. В каждом банке, предоставляющем такие услуги.
«Указанные изменения будут способствовать переориентации части спроса населения из наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками удобнее и безопаснее. Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом», — говорится в сообщении.
При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 11