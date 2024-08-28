Три великих банки, які пропонують найвищу дохідність за депозитами на 3 місяці

Великі банки знову взяли паузу у перегляді депозитних пропозицій для приватних клієнтів. За останні два тижні лише кілька фінустанов із депозитним портфелем від 2 млрд грн змінили депозитні ставки. На яких умовах фізособа зараз може розмістити свої гроші у таких банках — у свіжому огляді «Мінфіну».

Найбільші середні ставки за гривневими вкладами банки-учаники огляду в серпні тримали на піврічні вклади — 12,7% річних, трохи менші — за річними вкладами та вкладами на 9 місяців: 12,53% та 12,29 річних відповідно.

Найменша середня ставка — 11,3% річних — за тримісячними гривневими депозитами, вони сягли найнижчого рівня з початку року. І це при тому, що в кінці липня — на початку серпня чимало великих банків підвищили ставки. З початку року дохідність цих вкладів втратила найбільше — 2,67 в.п., піврічні схудли на 2,03 в.п., річні — на 1,93 в.п., найменше йшли вниз вклади на 9 міс (-1,75 в.п.)

Послабшання гривні та інфляція не сприяють впевненості вкладників, які перевкладаються у валюту: в липні фізособи забрали з банків 8,7 млрд. грн. із гривневих депозитів та поклали на валютні 5,23 млрд. грн. Водночас, загальні депозитні портфелі фізосіб українських банків зростають.

Станом на 1 липня, згідно зі статистикою НБУ, вони за місяць зросли на 23,06 млрд. грн. до 1,146 трлн. грн, з початку року — майже на 92 млрд. грн. Причому зростання у валюті склало 3, 53 млрд грн м/м. Портфелі строкових вкладів сменшилися на 58,67 млрд. грн, натомість на 23,66 млрд. грн. зросли портфелі вкладів на вимогу.

Як банки змінювали ставки

Цього разу дві фінустанови порізали дохідність валютних вкладів.

Банк Кредит Дніпро відняв по 0,5 в.п. від дохідності вкладів в доларі на півроку та рік і тепер платить по них 1,5% та 2% річних відповідно.

На запитання, чому банк знижував відсотки по доларових вкладах цього разу, директор з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш відповіла, що банк працює «в медіані ринку» і реагує на зміни.

«При цьому ми бачимо інтерес клієнтів саме до гривневих вкладів. Більш того , динаміка зростання портфеля гривневих вкладів фізосіб банківської системи набагато вища за динаміку портфелів валютних вкладів», — додала вона.

Альянс Банк знизив ставки по доларових вкладах на 3 (на 0,1 в.п.) та 6 місяців (на 0,7 в.п.). Водночас, банк додав 0,1 в.п. до дохідності доларових вкладів на 9 місяців. Тепер найвища ставка залишається по річних вкладах (2% річних), за ними йдуть вклади на 9 місяців (1,4% річних), а ставки по вкладах га 3 і 6 місяців зрівнялись і тепер становлять 0,6% річних.

Банк також зменшив вполовину (на 0,5 в.п.) ставку по піврічних вкладах в євро і тепер платить по таких депозитах 0,5% річних. Стільки ж тут можна заробити і на 3-місячних вкладах. Найбільше банк пропонує по річному вкладу — 1% річних.

В гривні дохідність вкладів цього разу змінювали дві фінустанови: одна ставки зменшувала, інша — підвищила.

Альянс Банк порізав майже всі ставки по депозитах у гривні. Менше — по вкладах на 3 та 6 місяці (мінус 0,25 в.п.). Дохідність вкладів на 9 місяців зменшилась на 0,5 в.п., а річних вкладів залишилась без змін. Тепер банк платить однакові ставки по депозитах на 9 та 12 місяців (14,5% річних), та по вкладах на 3 та 6 місяці (14,3% річних).

Акордбанк, навпаки, підвищив ставки по коротких вкладах — на 3 місяці на 0,25 в.п та 6 місяців на 0,5 в.п. Тепер дохідність по 3-місячних вкладах є найвищою в лінійці строкових класичних депозитів, які пропонує банк — 15,75% річних. По піврічних вкладах банк пропонує 15,5% річних.

Акордбанк залишився у трійці лідерів, що пропонують найкращу дохідність по 3-місячних вкладах (15,75% річних). Перше місце продовжує тримати Радабанк (16% річних), А-Банк по цих вкладах платить 15,5% річних.

Найбільші відсотки на піврічні вклади можна отримати в А-Банку (15,75% річних), Акордбанку (15,5% річних), та Таскомбанку (15% річних).

На вклади на 9 місяців найвищі ставки у Ідея Банка та Таскомбанка (по 15% річних), трохи менше пропонує monobank (14,9% річних).

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.08.2024−25.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.08.2024−25.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.08.2024−25.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.