Великі банки вступають у боротьбу за клієнта: 5 фінустанов підвищили дохідність вкладів

Українці скорочують вклади в гривні та перевкладаються у валютні депозити, але це може змінитись у серпні, свідчить статистика Нацбанку. Що відбувається з депозитами, та які умови зараз пропонують приватним вкладникам фінустанови з депозитними портфелями від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

За оперативними даними НБУ, в липні обсяги гривневих вкладів фізосіб у банках скоротились загалом на 0,3% м/м — до 1,14 трлн грн. Судячи зі статистики, скорочення відбулося за рахунок гривневих вкладів, які зменшилися на 1,2% — до 756,42 млрд грн. Водночас вклади у валюті, навпаки, зросли. В доларовому еквіваленті зростання склало лише 0,1%, а ось у гривневому — 1,4% м/м — до 391,05 млрд грн.

Тобто в липні фізособи забрали з банків 8,7 млрд грн із гривневих депозитів та поклали на валютні 5,23 млрд грн.

Середні відсоткові ставки для нових вкладників у ВКВ в липні збільшились на 0,09 в.п. — до 1,1% річних, а у нацвалюті зменшились на 0,15 в.п. — до 10,7% річних. Але головною причиною зміни поведінки приватних вкладників стала девальвація гривні та прискорення інфляції.

Але Нацбанк назвав зниження обсягів гривневих вкладів у липні «короткочасним» та додав, що це зниження на початку серпня змінилося зростанням. За даними регулятора, станом на 9 серпня воно склало 0,7%, порівнюючи з початком липня.

НБУ може пригальмувати зниження депозитних ставок

Пришвидшення інфляції та падіння дохідності депозитів можуть змусити НБУ пригальмувати із подальшим пом'якшенням монетарної політики.

«З великою ймовірністю ставки після вересневого засідання залишаться незмінними», — каже головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій. Ближче до кінця року він очікує на зниження ставки на 0,5%.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш прогнозує, що НБУ не змінюватиме ключову ставку до кінця року. В Ощадбанку не очікують і змін ставок за депозитними сертифікатами, які залишаються одним із основних інструментів заробітку фінансистів.

«Якщо і буде, то не більше ніж на 0,5%», — уточнює Микола Войтків, директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку.

«Поточна динаміка інфляції не сприяє пом'якшенню монетарної політики, також є багато чинників невизначеності, які не дають змоги чітко спрогнозувати динаміку інфляції на наступні місяці. Тож, найвірогідніше, що НБУ поки що займатиме обережну позицію.

Якщо не буде зниження облікової ставки, то, ймовірно, НБУ утримається і від зниження ставок за депозитними сертифікатами, тим паче, що в липні вперше за останні місяці фіксувалася негативна динаміка приросту гривневих депозитів населення", — пояснює директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський.

За сприятливих макроекономічних умов банкіри допускають зниження ключової ставки у межах 1−1,5 в.п. Хоча малоймовірно, що найближчим часом інфляція сповільнюватиметься.

«До кінця року може відбутися ще одне зниження облікової ставки та, відповідно, ставок за депозитними сертифікатами на 1−1,5 в.п., але вже пізніше: у жовтні чи грудні», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович. «Якщо у вересні НБУ ще знизить облікову ставку, то і ринок на це відреагує зниженням, як бачимо на практиці» — додає він.

«Очікуємо, що за сприятливих умов регулятор може до кінця року знизити облікову ставку ще на 1%. У такому випадку очікуємо відповідне зниження ставок для депозитних сертифікатів», — каже директор проксіміті маркетингу та інновацій Credit Agricole.

Банкіри поставили на паузу зниження дохідності депозитів

Конкуренція за вкладників стримує зниження ставок за депозитами. Олександр Супрунович із Кредобанку не очікує на зниження ставок у серпні, припускає зниження на 0,5% в.п. наприкінці вересня. Пріоритетними для банку, за його словами, залишаються вклади терміном на 4 та 6 місяців. «Саме на ці вклади утримуватимемо ставку на поточному рівні — це 13% та 12,5% відповідно», — пояснює він подальші дії банку.

Суттєвих змін щодо ставок до кінця вересня не чекає і керівник із питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергій Анніков.

«У вересні не очікуємо значних змін пропозицій на всі терміни. Радше, це можуть бути точкові зміни в рамках 0,5−1,0%», — каже директор проксіміті маркетингу та інновацій Credit Agricole Денис Бабенко.

Такі ж рамки зниження прогнозують й у Сенс Банку та Укргазбанку. Сергій Міщенко, директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку, очікує на зниження максимум на 1%. «І здебільшого це стосуватиметься депозитів від 6 місяців», — додає він.

За прогнозом Дмитра Замотаєва, директора департаменту роздрібного бізнесу Глобус банку, до кінця року середні ставки за різними за строковістю вкладами скоротяться на 2−3 в.п., однак найбільше зниження очікується на вклади на 3−6 місяців — до 5 в.п.

Скоротяться й середні ставки за вкладами від 9 до 12 місяців — до 10−11% річних. Водночас, вважає він, найвища дохідність до кінця року залишиться за довгими вкладами: середні показники перебуватимуть на рівні 12−12,5% річних.

Що ще прогнозують банкіри

Окремі банки підвищать ставки на короткі депозити

Утім, окремі банки, які відчувають гострий дефіцит ліквідности, змушені будуть, навпаки, підвищувати ставки.

«Ми спостерігаємо, що окремі банки навіть збільшують ставки за гривневими вкладами, зіткнувшись з відтоками протягом останніх місяців. Тому я вважаю, що до кінця року ставки за гривневими депозитами суттєво не зміняться і коливатимуться на поточному рівні», — каже Микола Войтків із Акордбанку.

«Ринок жваво конкурує за залучення вкладів, тому деякі банки, попри зниження облікової ставки, вдаються до незначного підвищення ставок на короткі терміни, що дає їм непогану динаміку залучення вкладів», — погоджується з колегою Катерина Мелеш із банку Кредит Дніпро.

Вигідні пропозиції банки робитимуть за вкладами на довші терміни

Сергій Міщенко з Ідея Банку каже, що цільовими для банку є вклади на 6−12 місяців, але банк орієнтується на наступний принцип: чим більше термін вкладу, тим вища ставка. Підвищену ставку банк також пропонуватиме за вкладами з виплатою наприкінці терміну.

Приблизно в такому ж руслі веде депозитну політику й Сенс Банк, який найвищі ставки пропонує на терміни 18 та 24 місяці, а також надає низку бонусів.

На думку Катерини Мелеш, ставки за вкладами на ринку наприкінці серпня та у вересні суттєво не змінюватимуться, при цьому фокус клієнтів переводитиметься на розміщення коштів на довший термін.

З цим згоден і Дмитро Замотаєв із Глобус банку. «Можна сказати, що з другої половини червня відчутним став тренд на незначне зниження ставок за депозитними вкладами. Зокрема, ми фіксуємо, що станом на початок серпня середні ставки найнижчі саме на короткі вклади і вже складають до 10% річних (на початку року середні ставки на цей вид депозитів були на рівні 12−13%). До кінця року ультракороткі вклади можуть „втратити“ ще до 1−1,5 в.п. — на кінець грудня середні ставки можуть бути на рівні 8,5−9% річних» — каже Замотаєв.

Як банки змінювали ставки

Абанк підвищив всі ставки за гривневими вкладами. Зокрема, дохідність депозитів на 6 та 12 місяців зросла на 0,5 в.п., вкладів на 3 місяці — на 1 в.п. Найбільша дохідність залишається за річними вкладами (15,85% річних), найменша — за тримісячними (15,5% річних).

Альянс Банк найбільше додав до дохідності гривневих річних депозитів (+1 в.п.), найменше — тримісячних (+0,05 в.п.). Після таких коригувань дохідність річних вкладів відстає від дохідності інших строкових вкладів на 0,05 в.п. і складає 14,5% річних.

Радабанк додав до дохідності всіх строкових вкладів у нацвалюті по 0,5 в.п., і пропонує за вкладами на 3 місяці 16% річних, за піврічними — 15% річних. Вклади на довші терміни після змін мають меншу дохідність — 13% річних.

Таскомбанк збільшив дохідність всіх гривневих вкладів, найбільше — тримісячних (+1 в.п.), найменше — річних (+0,25 в.п.). Після змін ставки за всіма гривневими вкладами зрівнялися і становлять 15% річних.

Три банки за останні два тижні зменшили дохідність всіх строкових вкладів у гривні.

Банк Глобус відмінусував по 0,5 в.п. від ставок гривневих вкладів на 3 та 6 місяців, та по 2,5 в.п. від ставок вкладів на 9 та 12 місяців. Найнижчу дохідність банк наразі пропонує за вкладами на 3 місяці (10,5% річних), найвищу — за річними вкладами (12,5% річних).

Прокредит Банк зменшив дохідність всіх вкладів на 1 в.п. та платить за річними вкладами 13%, за іншими — 14% річних.

Приватбанк знизив ставки за всіма вкладами в гривні на 1 в.п., окрім найкоротших тримісячних вкладів. Ставка за ними залишається на рівні ставки за безстроковими депозитами — 2,5% річних. Інші ставки практично зрівнялися: за піврічними та дев'ятимісячними вкладами банк платить 9% річних, за річними — 10% річних.

Два банки зменшили ставки у ВКВ, один — підвищив.

Так, у доларі підвищив дохідність всіх строкових вкладів Альянс Банк. Найбільше зросли ставки за піврічними вкладами: на 0,8 в.п. — до 1,3% річних. Найменша ставка після змін — на тримісячні вклади у доларі (0,7% річних), найбільша — на річні (2% річних).

В євро банк збільшив майже всі ставки, окрім річних: дохідність цих вкладів скоротилась на 0,7 в.п. — до 1% річних. Найбільше зросла дохідність піврічних вкладів (+0,5 в.п.). Вклади на 3 місяці наразі мають найнижчу дохідність (0,5% річних), ставки депозитів на інші терміни зрівнялися і складають 1% річних.

Банк Глобус зменшив дохідність всіх вкладів й у доларі, й у євро на 0,5 в.п. Найнижча ставка в доларі зараз за вкладами на 3 міс. (0,5% річних), найвища — на рік (2% річних). В євро найбільше банк платить так само за річними вкладами (1,5% річних), найменше — за вкладами на 3 та 6 міс. (по 0,5% річних).

Прокредит Банк знизив ставки у ВКВ. В євро банк зменшив дохідність лише одного строкового вкладу — річного. Зниження склало 0,5 в.п., і банк платить за цим вкладом найменше — 0,5% річних. Дохідність вкладів на 3 та 6 місяців залишилася на рівні 1% річних.

У доларі банк відмінусував від дохідності коротких вкладів на 3 та 6 місяців по 0,5 в.п., від дохідності річних — 1 в.п. Дохідність коротких вкладів залишається найвищою — 1,5% річних, за вкладами на 12 місяців банк платить 1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.07.2024−12.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.07.2024−12.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 28 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 30.07.2024−12.08.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці — 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.