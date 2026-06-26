Чи варто очікувати обвалу курсу долара та євро: чому валюта вже не зростає в ціні

Цей тиждень, всупереч усім очікуванням гравців та аналітиків, не був цілком спокійним на валютному ринку як у світі, так і в Україні. Головною причиною волатильності стала геополітика. Як гривня реагувала на світову ситуацію і що буде з її курсом надалі, розповідає «Мінфін».

11 червня ЄЦБ підвищив процентні ставки на 0,25% річних до таких рівнів: депозитна ставка — 2,25%, ставка за операціями рефінансування — 2,4% та ставка за маржинальною кредитною лінією — 2,65%. Потім 17 червня принципово важливе рішення ухвалив ФРС США щодо збереження своїх ставок у межах 3,50%-3,75% річних. Після цього ринок мав би увійти в режим корекції. І це мало б ненадовго, але все ж знизити рівень волатильності на сировинному, валютному, фондовому ринку та ринку золота.

Але знову втрутилася геополітика, яка спочатку, на мою думку, дещо надмірно заспокоїла інвесторів райдужними перспективами 60-денного перемир’я між США та Іраном, а потім зіткнулася з суворою реальністю викликів, частину яких американське та іранське керівництво повністю вирішити не змогло.

По-перше, не все так гладко склалося навколо військового конфлікту між Ізраїлем і Ліваном, який тісно пов’язаний з Іраном, та угоди про повне припинення взаємних обстрілів і військових дій на цих територіях. А це було частиною пакету домовленостей між США та Іраном. По-друге, не можна сказати, що сама Ормузька протока була миттєво повністю розблокована і стала на 100 відсотків безпечною. Кораблі й танкери нею курсують, але періодично виникають конфлікти, які негайно доводять усіх інвесторів «до істерики». Особливо це стосується цін на нафту та добрива. І це «тисне» на всі ринки.

Останнім таким прикладом можна назвати обстріл 25 червня іранськими військовими вантажного судна під прапором Сінгапуру біля узбережжя Оману. Суховантаж прямував затвердженим США південним маршрутом через Ормузьку протоку, але, попри це, зазнав атаки, оскільки Іран вимагає, щоб судна проходили лише затвердженими ним маршрутами біля іранського узбережжя, і вважає рух по оманському коридору порушенням.

У результаті, після цього удару Міжнародна морська організація (IMO) тимчасово призупинила план евакуації сотень суден, що застрягли в Перській затоці, а нафта відреагувала ситуативним короткочасним зростанням.

Графік вартості нафти BRENT

І хоча після перемир’я між США та Іраном ціни на нафту марки BRENT мають загальну тенденцію до зниження до рівнів близько $72 — $76 за барель — жоден із центральних банків світу, а також інвесторів не може бути впевненим, що ці ціни продовжать падати, а рівень інфляції в більшості економічно розвинених країн піде на спад.

А після однозначного коментаря нового голови ФРС США Кевіна Уорша під час прес-конференції щодо рішення про процентні ставки 17 червня про те, що турбулентність на ринках збережеться і що ФРС готова підвищувати ставки у разі продовження зростання інфляції в США — інвестори взагалі опинилися в розгубленості, оскільки до цього ринок «робив ставку» на потенційне зниження ставок ФРС протягом 2026 року на догоду Дональду Трампу.

У підсумку, на тлі очікувань потенційного підвищення ставок ФРС на фондовому ринку спостерігався підвищений інтерес до американських активів, невелике ослаблення євро щодо долара та зростання волатильності на ринку дорогоцінних металів.

Графік пари євро/долар

З одного боку, ситуативне падіння цін на золото призводить до зростання його купівлі центральними банками, і це підтримує котирування металу, а з іншого боку — різкі коливання цін почали приваблювати спекулянтів, які хочуть зіграти на подальше зниження, а потім збільшити активність з купівлі золота, коли воно буде на «дні».

Графік золота

На українському ринку всі нюанси поведінки долара та євро на зовнішніх майданчиках намагався згладити Нацбанк, який на тлі зростання попиту на валюту — з одного боку, практично щодня продавав долар на міжбанківському ринку й покривав, за моїми спостереженнями, не менше половини, а то й значно більше, від усього обсягу попиту на валюту. З іншого боку, активізувалися імпортери — від держкомпаній-імпортерів енергоносіїв до оборонної галузі, ритейлерів та продавців техніки й обладнання, що періодично створювало додатковий головний біль для НБУ в частині недопущення переходу курсу долара через психологічно важливий рубіж у 45 гривень за долар на торгах.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу євро (міжбанк)

Якщо до цього додати ще й наближення кінця місяця, кварталу та півріччя, що завжди активізує ринок, а також зростання купівлі валюти громадянами на свої картки та на готівковому ринку, що в підсумку теж призводило до зростання попиту на валюту на торгах з боку банків — Нацбанку цього тижня довелося активно попрацювати на ринку, щоб стримати девальвацію гривні.

Але регулятор із цим впорався. І за період з 22 по 26 червня долар на міжбанківському ринку, незважаючи на періодичні стрибки котирувань аж до рівнів продажу в 44,99 гривень, — у підсумку навіть формально подешевшав при продажу на 6 копійок, якщо порівнювати лише початок понеділка та кінець п’ятниці: з рівнів 44,83/44,86 гривень до позначки 44,77/44,80 гривень.

А ось безготівковий євро при продажу за цей самий період подешевшав одразу майже на 23 копійки — з початкових рівнів 51,3796/51,4005 до 51,1452/51,1705 гривень на завершення торгів п’ятниці. Це було результатом реакції українського ринку на всі події, що відбувалися щодо пари євро/долар у цей період на міжнародному ринку.

Український готівковий ринок також дуже швидко реагував на всі події на зовнішніх майданчиках і на курсовий тренд на міжбанківському ринку. І в підсумку, ввечері п’ятниці, 26 червня, обмінники продавали готівковий долар за 44,96 — 45,20 гривень, а євро — за 51,40 — 51,80 гривень.

Період певної нестабільності як на світовому валютному ринку, так і на українському зберігається. Тому цими вихідними фінансистам немає сенсу надто звужувати свої спреди як щодо долара, так і щодо євро. Більшість обмінних пунктів у ці суботу та неділю працюватимуть зі спредом щодо долара в межах 20−30 копійок і щодо євро — в межах 20−60 копійок. Але при цьому грати «на підвищення» як щодо долара, так і щодо євро вже ніхто не буде. Конкуренція на ринку величезна, і втрачати платоспроможних клієнтів через завищений курс продажу валюти зараз ніхто з власників обмінників не готовий. Але й розраховувати на істотне падіння котирувань готівкової валюти теж поки що немає підстав.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 27−28 червня

Курс готівкового долара цими днями у більшості обмінних пунктів перебуватиме в межах коридору: купівля від 44,50 до 44,75 гривень та продаж від 44,95 до 45,30 грн.

А курс готівкового євро в суботу та неділю буде в межах коридору: купівля від 50,90 до 51,35 гривень і продаж від 51,40 до 51,80 гривень. Через широкий спред котирування євро в різних мережах обмінних пунктів будуть коливатися в досить великому діапазоні, що збереже за євро статус головної валюти для спекуляцій у ці дні.

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Частина обмінників може скоригувати розраховані мною коридори купівлі/продажу валюти ще на плюс-мінус 3−5 копійок за долар і на 5−10 копійок за євро залежно від своїх індивідуальних завдань.