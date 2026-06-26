Долар був неодноразово похований аналітиками, а він почав зміцнюватись

Глобальні фінансові ринки опинилися під впливом нових макроекономічних викликів. Попри численні прогнози аналітиків щодо послаблення американської валюти , індекс долара продемонстрував стрімке зростання, досягнувши річного максимуму. Головними драйверами змін на світових майданчиках стали жорстка риторика ФРС у боротьбі з інфляцією, подорожчання комплектуючих через штучний інтелект та неоднозначні звіти технологічних гігантів. Про це розповів фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

ФРС обирає жорсткий курс

Схоже, що економічні дані, оприлюднені цього тижня, певною мірою спростили завдання ФРС, принаймні, визначили, на що саме мають бути направлені основні зусилля. Як ви знаєте, конституційним обов’язком центрального банку США є боротьба з інфляцією та підтримання максимальної занятості населення, і все це таким чином, щоб не нашкодити економічному зростанню.

Як свідчить статистика, з ринком праці все добре, економіка зростає, а ось з інфляцією біда… Тож, як бачите, недаремно на своєму черговому засіданні минулого тижня ФРС дав зрозуміти ринку, що монетарна політика стає більш жорсткою. Всі зусилля на боротьбу з інфляцією!

В першому кварталі економіка США зросла на 2.1%, обсяг внутрішніх інвестицій виріс на 7.9%, кількість первинних заявок з безробіття найменша за останні чотири тижні — просто економічний бум, який, як ми знаємо з економічної теорії, стимулює інфляцію.

Тож, не дивно, що індекс особистих витрат (PCE), яким ФРС міряє споживчу інфляцію, продовжує зростати вже сьомий місяць поспіль. В травні зростання склало 4.1%, що суттєво перевищує цільовий показник ФРС у 2%, і, до речі, це перевищення триває вже п’ять з половиною років. А колись запевняли, що інфляція «транзитивна» і скоро все минеться.

Не схоже, щоб минулося, тож підвищення ставки стає все реальнішим. Особливо, якщо врахувати, що новий голова ФРС Кевін Ворш, як виявилося, не такий вже й «голуб», і з огляду на його перші дії та вчинки на посаді голови ФРС, не схоже, щоб був готовий бездумно виконувати забаганки Трампа.

Нові драйвери цінового тиску

Чи допоможе падіння цін на нафту зупинити інфляцію? Напевно, так, але, по-перше, довгостроковий мир на Близькому сході — це далеко не гарантований сценарій, по-друге, ціна на нафту — не єдине джерело інфляції. Є ще, наприклад, АІ, який розганяє ціни на електрику, побутову електроніку та ряд інших товарів та послуг.

Свіжий приклад — Apple, яка оголосила про підвищення цін на MacBook, через підвищений попит на пам’ять, який приводить до зростання ці на комплектуючі. Так що, Воршу та колегам точно буде чим зайнятися, а нам до чого підготуватися, адже підвищення ставки — це завжди погана новина для ринків капіталу.

Героєм тижня стала Місron Technology, один з найбільших у світі виробників пам’яті. Компанія відзвітувала про рекордну виручку, рекордну валову маржу та рекордний прибуток за третій квартал, а потім повідомила, що підписала шістнадцять стратегічних угод із клієнтами на найближчі декілька років.

А минулого понеділка, ще до оприлюднення результатів, Micron оголосила про довгострокову стратегічну угоду з Anthropic щодо постачання пам’яті та спільної розробки пам'яті високої пропускної здатності (HBM). Ринок хоче мати гарантований доступ до пам’яті і готовий на все, аби цього досягнути. Отже, висновок простий — АІ-гонитва триває, і тепер з точки зору ринкового ажіотажу, Micron — це нова Nvidia.

Але, на жаль, не у всіх компаній в технологічному сегменті справи так само добре, як у Micron. SpaceX вже втратила сотні мільярдів капіталізації, завойовані в перші дні після ІРО, а це ще й lockup period не закінчився. Маg 7 теж червоніє — сім найбільших компаній світу за тиждень втратили, відповідно, від 4.4% до 7.1% капіталізації.

Найбільше постраждала Apple, для якої ажіотаж навколо пам’яті — це підвищення цін на власну продукцію. І якщо слідом за MacBook доведеться ще й iPhone продавати за вищою ціною, то компанія може опинитися в непростому становищі.

Камбек долара США та його вплив на ринки

А ось долар США, неодноразово похований фінансовою спільнотою, не тільки вижив, але й почав зміцнюватися. US Dollar Index цього тижня сягнув найвищого значення за минулий рік, що ускладнює життя інвесторам, адже сильний долар тисне на закордонні прибутки американських компаній, негативно впливає на сировинні ринки, погіршує ситуацію на ринках, що розвиваються. Але, якщо у вас трохи приховано під матрацом, то новина не така вже й сумна.

Що в підсумку? Інфляція, можливе підвищення ставки, зміцнення долара та геополітичні проблеми — на одній шальці терезів, продовження АІ-забігу — на іншій. Варто АІ десь спіткнутися і рівновага миттєво порушиться.