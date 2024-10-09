Ціни на картоплю встановлюють нові рекорди в Україні

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Як змінилися ціни

«Українські фермери пропонують до продажу картоплю по 17−25 грн/кг (0,41−0,61 дол./кг), причому тільки за останній тиждень ціна на цю продукцію в Україні зросла в середньому на 19%», — йдеться у повідомленні.

За словами виробників, зростання цін спровоковане зниженням врожайності картоплі через несприятливі погодні умови влітку поточного року.

Водночас на думку фермерів, саме посуха в основних регіонах виробництва картоплі сприяла появі некондиційної продукції, яка не підлягає тривалому зберіганню.

Аналітики проєкту пояснюють зростання цін у цьому сегменті високим попитом оптових компаній, які продовжують закуповувати картоплю для зберігання. Однак, в деяких регіонах рясні дощі ускладнили збирання врожаю, що додатково підтримує ціни.

Наразі ціна на картоплю в Україні в середньому вже у 2,8 раза вища, ніж в аналогічний торік, зазначають в EastFruit. Великі гравці ринку не поспішають реалізувати основний обсяг картоплі, оскільки сподіваються на підвищення цін вже в першій половині поточного сезону.

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